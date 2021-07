Merci Ahmed Hafnaoui pour cette médaille d’or olympique en natation offerte à la Tunisie

En ce jour de célébration de la République, au milieu d'une grande morosité, une bonne nouvelle nous parvient de Tokyo. Une médaille d’or olympique s’ajoute au palmarès de notre sport. A 18 ans seulement, le jeune nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a en effet remporté, non sans créer une grande surprise aux Jeux olympiques de Tokyo, la finale du 400 m nage libre. Il a raflé sa médaille d’or en bouclant la course en 3 min 43 secondes, troisième meilleur chrono de l’année. Nageur de l’Espérance sportive de Tunis, Ahmed Hafnaoui rejoint ainsi Oussama Mallouli qui avait offert à la Tunisie sa première d’or en natation (1500 m) lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008.



Célébration par Mohamed Nafti

Merci Ahmed Hafnaoui. Merci Eya Hafnaoui. Merci à la journaliste Stéphane Trouillard de France 24 qui a twitté la victoire du jeune prodige Ahmed dans l’épreuve de 400 m nage libre des jeux olympiques de Tokyo. Je cite cette brave journaliste parce qu’elle a présenté un excellent article sur ce jeune de 18 ans, qu’aucun tunisien ne connait hormis sa brave famille (sa sœur Eya Hafnaoui) qui nous a twitté la vidéo de l’épreuve.

Ahmed s’était qualifié pour la finale de l’épreuve avec le dernier chrono (8eme) et personne ne s’attendait à sa victoire. Il était qualifié avec le 8eme temps ce qui veut dire qu’il va nager à l’extrémité de la piscine, à l’inverse des premiers qualifiés qui sauteront dans les couloirs du milieu, couloirs plus avantageux pour l’épreuve. Personne ne connait Ahmed Hafnaoui. C’est tout à fait normal dans notre grand pays de 3000 ans d’histoire et de gloire. Ici on ne connait que les politiciens en d’autres termes on ne connait que ceux qui ne réussissent pas. On ne connait pas les jeunes et on ne leur reconnait pas le droit de travailler pour vivre dignement. Que dire si un jeune s’expérimente à une vocation sportive synonyme de travail satanique pour une majorité de la population.

Ahmed Hafnaoui, le jeune tunisien l’a fait contre toute attente des experts mondiaux du sport et des médias sportifs. Il l’a fait parce que dans ce domaine on ne peut pas beaucoup tricher. Je veux dire que dans le sport individuel on ne peut pas beaucoup tricher. Si tu n’as pas les dispositions physiologiques tu ne peux pas être parmi les meilleurs. Si tu n’es pas formé sur des bases solides tu ne peux pas progresser. Mais tu ne peux pas réussir si tu n’as pas la volonté et le mental d’un grand.

La réussite dans le sport est individuelle. Aucun parti, aucune secte, aucune idéologie, aucun trafic ne peut te venir en aide. Toutes les richesses du monde peuvent faire de toi un grand politicien, peuvent acheter les plus grands stades de football et les plus prestigieux clubs de football mais ne peuvent enfanter un Hafnaoui, un Mallouli ou un Gammoudi. Mais cette pauvre Tunisie, cette Tunisie miséreuse que l’on veut apprivoiser résiste courageusement et lutte dignement par ses jeunes, ses valeureux soldats sportifs.

Merci à Eya Hafnaoui, qui comme son frère a osé. Elle nous a twitté une vidéo de l’épreuve. Je remercie Eya parce qu’elle nous a transmis en live la vidéo commentée par elle d’une manière originale. Elle nous a transmis toutes les sensations vraies, pas à la manière de ceux qui sont payés pour ce travail. La vidéo est sensationnelle. J’ai l’impression que, comme nous tous, elle ne s’attendait pas à une place au podium. Ses commentaires sur Ahmed étaient au début mêlé de rires et de joie de voir son frère à la télévision (pas même de fausse fierté). C’étaient du genre Ayya Hamoud, Ha houwa et des rires innocents … Mais lorsque à l’issue de la première minute, lorsque Ahmed commence à prendre les premières places, Eya commence à l’encourager encore plus. Peut être, elle commence à y croire… Aux derniers décamètres, les encouragements de Eya s’accentuent. Et aux derniers mètres, on n’entendait que les cris, des cris de délivrance qui se muent en pleurs très forts… Je n’arrive plus à contenir mes larmes.

Voilà Ahmed, le très jeune champion olympique de 18 ans a réussi tout seul mais certainement avec l’appui de sa brave famille. Il a réussi un grand exploit personnel. Mais il nous a fait enivrer, rempli d’une ivresse des sens, d’excitations et d’émotions très vives. Merci Ahmed, merci Eya pour ce joli cadeau …

Mohamed Nafti.