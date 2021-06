Issam Yahyaoui premier magistrat tunisien à décrocher un Master en Administration Publique du Harvard Kennedy School of Government (HKS)

Issam Yahyaoui, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, vient de décrocher un Master en Administration Publique du Harvard Kennedy School of Government (HKS). Il est le premier magistrat tunisien à obtenir ce diplôme de la prestigieuse université de Harvard réputée pour être une véritable fabrique de l’élite mondiale. Il a pu poursuivre ses études supérieures dans cette université malgré un système de sélection des étudiants hautement compétitif. En effet, en 2020, seulement 4,6 % des candidats à l’admission à l'échelle mondiale ont été retenus.

Issam Yahyaoui, 43 ans originaire de Siliana, a bénéficié d'une formation de très haute facture assurée par de professeurs de renommée internationale, dont Ashton Carter secrétaire à la Défense au sein de l'Administration Obama, ce qui lui a permis d’affiner ses compétences analytiques et de développer ses capacités à planifier, conduire et évaluer des politiques publiques et gérer une administration publique.

Après une année fructueuse d’étude à HKS dont la devise est la célèbre formule du président Kennedy « Ask what you can do for your country », Issam a un objectif : participer un tant soit peu au processus de modernisation du système judiciaire en vue de le rendre plus efficace et mieux adapté aux évolutions du XXIème siècle.

Avant son passage à l’université de Harvard, Issam Yahyaoui avait participé en 2018 au programme Hubert H. Humphrey Fellowship parrainé par le département d’État. Ce programme lui avait offert l'opportunité de suivre des cours de politiques publiques et de développement personnel à l’université de Minnesota. Il avait eu aussi l'occasion d’effectuer un stage auprès de Hennepin County District Court (Minneapolis, Minnesota) et au National Center for State Courts, ce qui lui avait permis d’approfondir ses connaissances à propos du système judicaire américain et de voir de près la qualité du service judiciaire rendu aux justiciables à la suite de sa numérisation entière.

Issam Yahyaoui est actuellement président de la chambre commerciale au tribunal de première instance de Tunis. Il a exercé au sein des chambres civiles et correctionnelles avant de se spécialiser dans le contentieux commercial.

Il a passé cinq ans au Centre des Études Juridiques et Judiciaires, où il s’occupait principalement du droit des affaires (sociétés, investissement, procédures collectives, commerce des services…). Il a participé activement aux travaux de la commission chargée de la rédaction du projet de loi relatif aux procédures collectives. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs articles juridiques publiés en arabe et en français.