Ghazi Jeribi : L'histoire du basket en Tunisie, par Raouf Menjour, est riche performances glorieuses

Par Ghazi Jeribi, ancien joueur internationa, vice-président de la FTBB et ancien ministre - Le sport en général, le basketball en particulier, n’est plus une simple activité physique qui préserve la santé et améliore l’esprit des individus. Il est beaucoup plus important que cela, puisqu’il propulse les nations et les États au-devant de la scène internationale, favorise la cohésion sociale, la promotion de la femme, l’épanouissement et l’ascension sociale des citoyens et participe à l’instauration de la paix dans le monde.

Pour illustrer l’importance grandissante du basket, il suffit de rappeler qu’il est le deuxième sport dans le monde, avec 3 milliards de pratiquants, juste après le football qui enregistre 4 milliards de pratiquants professionnels, amateurs et passionnés.

En Tunisie, ce sport a donné non seulement de grands sportifs de renommée internationale, mais aussi une pléiade d’hommes et de femmes ayant réussi et brillé de mille feux dans leurs domaines professionnels respectifs, sur la scène nationale et même internationale, dont bien évidemment Monsieur Raouf Menjour.

Si Raouf, comme nous avions tous l’habitude de l’appeler, s’était distingué en tant que joueur, dirigeant, président de la Fédération tunisienne de basket, membre de la FIBA-Afrique et en sa qualité de vice-président de la Fédération internationale. Il a servi le basket tunisien avec ardeur et contribué à sa promotion sur la scène internationale. Il était fier de chaque performance et succès réalisés par notre équipe nationale ou nos clubs dans les tournois internationaux.

Ezzahra Sports, équipe qui a remporté la coupe de Tunisie 1985), contre l’EOGK (69-67). Debout: Adel Sgheir, Sofiene Jeribi, Ghazi Jeribi (entraîneur-joueur), Tarek Khaled, Kais Sgheir.

Assis: Sami Husseini, Chokri Jeribi, Rafik Rabaa, Jalel Ben Mansour, Rafik Tefifha.

«C’était la 1ère coupe dans l’histoire d’Ezzahra, je l’avais remportée en étant entraîneur-joueur.. (tous bénévoles, pas d’argent à l’époque.). Tout en étant magistrat au Tribunal administratif» (Ghazi Jeribi).

Si Raouf, porté par son patriotisme et sa passion pour le travail, avait non seulement marqué de son empreinte le basketball tunisien, mais il s’est aussi illustré par sa réussite professionnelle dans les différentes responsabilités qu’il a assumées tout au long de sa carrière.

M. Menjour est l’un des bâtisseurs de la Tunisie, grâce aux valeurs morales qu’il portait, surtout le respect des autres, la persévérance, la capacité de fédérer, le sens du compromis et une vision pertinente.

Notre amitié remonte à mes débuts en tant que joueur d’Ezzahra Sport et de l’équipe nationale et il adorait l’ambiance familiale qui régnait dans notre club et surtout les tournois que nous organisions pendant la saison estivale. Il n’a jamais manqué de me féliciter, même par un appel téléphonique, à chaque consécration en coupe ou en championnat avec Ezzahra Sport, et à m’exprimer de vive voix sa fierté à chaque fois que j’étais appelé à assumer de hautes fonctions pour servir mon pays.

Au fond de lui-même, il avait une grande estime pour les élites sportives ayant réussi comme lui dans leur carrière professionnelle. Je me rappelle qu’il faisait souvent référence à un grand coach américain qui disait qu’en basket «le fort triomphe du faible, le rapide bat le lent, mais l’intelligent prend le dessus sur tout le monde».

Le basket est un sport collectif qui forge la solidarité et l’esprit de groupe, puisque tous les joueurs doivent attaquer et défendre en même temps et où on apprend la maîtrise et la gestion efficace du temps avec les règles des 3,8 et 24 secondes. Le basket nous apprend l’humilité, le respect de l’adversaire et le devoir de reconnaître sa faute.

Dans le basket, on se prépare pour vaincre, puisque ce sport ne connaît pas le match nul, et c’est ainsi que toutes les tactiques défensives agressives, comme le pressing ou la zone-presse, qui ont d’ailleurs inspiré d’autres sports comme le football, ont été toutes inventées par le basket.On ne peut pas parler du basket et de son essor sans rendre hommage à ce grand Monsieur qu’est Si Raouf Menjour en tant que pionnier et éminent bâtisseur. Cet ouvrage qu’il a écrit avec beaucoup d’humilité, puisqu’il a choisi de ne pas parler de lui-même et de tout ce qu’il a accompli et donné à ce sport en Tunisie et dans le monde, constitue un précieux répertoire de référence pour le basketball tunisien.

Enfin, je tiens à remercier la famille de Si Raouf Menjour pour l’honneur dont elle m’a gratifié en me confiant la rédaction de cette préface, conformément à sa volonté et à ma promesse, déjà exprimées lors d’un déjeuner qui nous a réunis l’année dernière à la banlieue nord de Tunis.

Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Son infinie miséricorde et l’accueille dans Son éternel paradis.

Ghazi Jeribi

Ancien joueur international

et vice-président de la Fédération tunisienne de basketball

Ancien ministre

Mémoire de basketteur

Cent ans de basket en Tunisie

de Raouf Menjour

Editions Leaders, juin 2021, 164 pages, 80 DT

Disponible en librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

Format : 23 x 27,5 cm

ISBN : 978-9973-9886-8-3

