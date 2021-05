Transcultural Migration in the Novels of Hédi Bouraoui - A New Ulysses : Quand Hédi Bouraoui nous convie à un voyage à la Baudelaire

Les éditions Brill/Rodopi ont récemment publié dans la collection Franco polyphonies, un ouvrage en anglais, à propos de l’œuvre de notre compatriote Hédi Bouraoui, figure importante de la littérature francophone tunisienne et canadienne. Intitulé Transcultural Migration in the Novels of Hédi Bouraoui, il est l’œuvre d’Elizabeth Sabiston, professeur émérite de lettres anglaises, et directrice du Canada-Mediterranean Centre de York University à Toronto. Elle a déjà publié sur Hédi Bouraoui divers articles ainsi qu’une monographie, The Muse strikes back.

Comme le précise le sous-titre, A new Ulysses, cet ouvrage porte sur les diverses pérégrinations de Hédi Bouraoui, aujourd’hui établi au Canada. Vivant entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, il est souvent défini comme ‘l’écrivain tricontinental’ ou encore ‘l’écrivain trans’. Ce sous-titre de l’ouvrage rappelle évidemment Les aléas d'une odyssée, roman de Hédi Bouraoui, paru en 2009 mais notre compatriote a à son actif d’autres œuvres évoquant ses voyages à travers le monde, comme Bangkok Blues (1994), Retour à Thyna (1996), Ainsi parle la Tour CN (1999), Puglia à bras ouverts (2007), Cap Nord (2008), Vésuviade (1976) ou encore Haïtuvois, suivi de Antillades (1980).

Transculturel Migration in the Novels of Hédi Bouraoui est une œuvre dense de 214 pages, constituée de 12 chapitres selon un ordre chronologique. Les quatre premierssont exclusivement consacrés à la trilogie: Cap Nord, Les Aléas d’une Odyssée, et Méditerranée à voile toute. Elizabeth Sabiston y analyse l’essence de la migration telle que l’imagine Hédi Bouraoui à partir de l’Odyssée d’Homère, et qu’il appelle lui-même ‘Emigressence’. Il est relativement aisé de relever les multiples prises de position d’un auteur, dès lors que l’exil, ce va-et-vient sans fin entre identité et altérité, devientmatière à littérature, qu’il se nourrit de souvenirs longtemps enfouis, et qu’il se confond tout naturellement avec la vie.

Il faut savoir néanmoins que notre compatriote qui réside au Canada depuis plus de cinquante ans, reste toujours« méditerranéen de cœur et d’esprit », profondément attaché à ses racines, toujours préoccupé de « la problématique du dialogue entre le Nord et le Sud de la Méditerranée ».Cette problématique est admirablement illustrée d’abord dans le chapitre 6, ‘Berber Girl in Paris : Illusions Lost and Faisances Found’, à propos du roman Paris Berbère, paru en 2011, puis dans le chapitre 9 où Elizabeth Sabiston évoque, finement, à travers Le Conteur, une œuvre très riche, à la fois polémique et pédagogique, la fin des pérégrinations de Hédi Bouraoui:

”This compact little novel in many ways completes the ‘rondure of the globe’ Hédi Bouraoui has traced from Sept portes pour une brûlance through Puglia à bras ouverts to the trilogy, to La Réfugiée, and, finally, Le Conteur.” (p.145)

A part Les Jumelles de l’oncle Sam (chapitre 10) à propos de l’immigration et des femmes américaines, les autres chapitres traitent surtout de l’œuvre poétique, unesérie riche et variée de recueils, notre compatriote ayantrésolument choisi la poésie, plutôt que l’essai ou le pamphlet, persuadé que celle-ci est «pourvoyeuse de lumière» et à même de «corriger les injustices et les avatars de l’histoire». Ainsi, en-est-il des recueils ‘Sept portes pour une brûlance’ dans le chapitre 5, La Réfugiée (Lotus au pays du Lys), dans le chapitre 6, ou encore Faisance et Narratoème, dans le chapitre 11.

Transcultural Migration in the Novels of Hédi Bouraoui, est certes une sorte d’invitation au voyage’ à la Baudelaire, adressé aux anglophones. Comme le précise Elizabeth Sabiston dans l’Introduction, c’est à la fois un retour vers le passé et une projection vers le futur.

Rafik Darragi