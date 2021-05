Présidente du Conseil d’Administration de la STB pour deux mandats 2015-2017 et 2018-2020 et (Administrateur Déléguée de la STB de Janvier à Mars 2021)

Présidente du Conseil d’Administration de la BNA pour le mandat 2021-2023

Directrice Générale Adjointe de la Caisse des Dépôts et Consignations CDC Tunisie & DG de CDC Développement depuis Mai 2019

Haut fonctionnaire de l’Etat, Nejia Gharbi est titulaire d’une Maitrise en Gestion de la FSEG de Tunis en1987 et d’un diplôme du Cycle supérieur de l’ENA, en 1991.

Elle a près de 30 ans d’expérience dans le domaine du contrôle et de la gestion dans le secteur public et dans le domaine du Financement et de l’Investissement. Elle a commencé sa carrière au Contrôle Général des services publics du Premier Ministère depuis Avril 1991, où elle passé 10 ans, avant d’être chargée pendant 8 ans de la Gestion Administrative et Financière du Projet de Gestion et Valorisation du Patrimoine Culturel, financé par la Banque Mondiale, puis Contrôleur d’Etat chargée du secteur Phosphate, engrais et transport des hydrocarbures, rattachée au Premier Ministère pendant 3 ans, puis Secrétaire Générale à Tunisair de Février 2012 à Juin 2014, avant d’être nommée chargée de mission au cabinet du chef du Gouvernement et Directrice Générale chargée de l’appui à l’ Investissement.

Depuis Avril 2018, elle a été nommée DGA de la Caisse des Dépôts et Consignations CDC.

Elle est, également désignée de Novembre 2015, Présidente du Conseil d’Administration de la STB parallèlement à ses fonctions de responsabilité (pour le mandat 2015-2017 renouvelé pour le mandat 2018-2020) et Administrateur Délégué, chargée de la gestion de la Banque de Janvier à Mars 2021.

Elle a des certifications de plusieurs organismes internationaux et nationaux dont:

• En PPP par APMG, sous l'égide de la BM par le " Certificat Professionnel en PPP".

• En Gouvernance des Banques par The London Institute of Banking and Finance et l’Académie des Banques et Finances et l’IFID, dans le domaine de la gouvernance des Banques,

• En Bonne Gouvernance par l’Institut de Bonne Gouvernance de Berlin

• En leadership par l’Institut de Leadership de Tunis.

Nejia Gharbi est décorée Femme Manager du Secteur Public 2020, par le Prix TFMA, Coorganisé par CONNECT et ALMA’S.

Biographie détaillé

Profil

Née le : 31/01/1964 à Tunis – Tunisie

État Civil : Mariée + 2 enfants

Trophée

Décorée Femme Manager du Secteur Public 2020, par le Prix TFMA, Co-organisé par CONNECT et ALMA’S.

Diplômes

• Baccalauréat Math Sciences Juin 1983

• Maîtrise en Sciences Economiques /Gestion Juin 1987

• Diplôme du Cycle Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration Avril 1991.

• 9ème promotion de l’Institut National de Leadership à l’ENA (2016): Evaluation des politiques publiques

• Diplôme de formation des formateurs en Partenariat Public Privé (Juillet 2017)

• Certificat PPP Professionnel de APMC International (Octobre 2018)

• Diplômes de formation en Gouvernance des Banques par la Banque Mondiale, l’Institut des Finances et IFID 2016-2018

• Diplome de Formation en Gouvernances des Banques du London Institute of Banking & Finance, ABF et IFID Nov 2019

• Diplome de Formation en Risque Management de London Institute of Banking & Finance, ABF et IFID Août 2020

Expérience professionnelle

• A partir de Avril 2018 à ce jour: DGA de la CDC et à partir de Mai 2019: DG de CDC Développement filiale de la CDC en cours de structuration et Chef de l’unité de coordination du programme de financement des startups et PME innovantes financé par la Banque Mondiale.

• Depuis Mars 2015 à Avril 2021: Administrateur représentant les participants publics dans le Conseil d’Administration de la STB (Arrêté du Ministre des Finances du 29 Juillet 2015) et Administrateur Déléguée de Janvier à Mars 2021.

• De 2015 à 2020 (deux mandats): Présidente du Conseil d’Administration de la STB qui a arrêté sa stratégie 2016-2020 objet du Contrat Programme signé avec la Ministère des Finances, représentant l’Etat principal actionnaire de la STB. Au même temps Membre du Comité Permanant d’Audit de la STB et Présidente du Comité Stratégique de la STB qui supervise la mise en place de la stratégie de la Banque et le suivi périodique de son programme de restructuration.

• De Juillet 2014 à Mars 2018: DG et chargée de Mission au Cabinet du Chef de Gouvernement

Chargée de l’Investissement (Décrets 2981 et 2982- 2014 du 21 Aout 2014).

• De Mars 2012 à Juin 2014: Secrétaire Général de Tunisair et Présidence de Conseil d’Administration de Tunisair Technics et membre des conseils d’Administration des sociétés filiales (Tunisair Express, Tunisie Catering, AISA, Amadeus Tunisie) et de Tunis-Avia.

• De Février 2009 à Février 2012: Contrôleur Général d’Etat à la Présidence du Gouvernement chargée du secteur des phosphates et engrais chimiques (Groupe Chimique Tunisien, Compagnie des Phosphate de Gafsa et TRAPSA)

• De Août 2001 à Janvier 2009: Chargé de la Gestion du Projet de Sauvegarde du Patrimoine : financé par l’État Tunisien et la Banque Mondiale.

• De 1991 – 2001: Contrôleur Général des Services Publics au Premier Ministère: Chargée du contrôle et audit des entreprises et établissements publics et des services consulaires et postes diplomatiques tunisiens à l’étranger.

Evolution de carrière

• Depuis 1er Avril 1991 : Conseiller des Services Publics (Décret n°91-927 du 17 Juin 1991)

• Depuis 24 Mai 1991 : Contrôleur Adjoint des Services publics avec fonction de Chef de Service (Décret 91-2002 du 24 Décembre 1991)

• Depuis 9 Octobre 1995 : Contrôleur des services publics avec fonction de Sous- directeur (Décret 95-1902 du 9 Octobre 1995)

• Depuis le 24 Novembre 1998 : Contrôleur en chef des services publics avec fonction de Directeur (Décret 98-2367 du 24 Novembre 1998)

• Depuis 28 Avril 2003 : Contrôleur Général des services publics avec fonction de Directeur Général (Décret 2003-889 du 28 Avril 2003)

• De Juin 2014 : Chargée de mission au cabinet du chef du gouvernement et chef de la cellule centrale d’encadrement des investisseurs (Décrets 2981 et 2982 du 21 Août 2014)

Autres activités

• Membre des Commissions de Préparation du 10ème Plan de Développement de la Tunisie du secteur culturel et la formation,

• Membre des Commissions de Préparation du 11ème Plan de Développement de la Tunisie du secteur Financier (Modernisation du système monétaire – Restructuration du système bancaire- La libéralisation du Dinar)

• Membre des commissions de Préparation du Plan 2016-2020 dans le domaine de l’Investissement local et étranger.

• Membre fondateur du National Business Agenda pour l’amélioration du climat des affaires et de la plateforme “Ijraat” dédié aux PME

• Membre de plusieurs groupes de travail sur l’amélioration du climat des affaires

• Et Membre du Comité de Pilotage de l’opération de cession partielle du capital de TFB à un partenaire stratégique (les deux processus de cession de 49% et de 66% en 2017-2018)

• Membre du comité de Pilotage Country Team du programme Compact With Africa

• Membre du Bureau Exécutif du Conseil International des Femmes Entrepreneurs CIFE.