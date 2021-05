Tunisie: Garâa Sejnane officiellement reconnue «Site Ramsar»

Par Hela Guidara - Une première pour un site privé en Tunisie, qui est aussi la plus grande zone humide naturelle du pays ! Le prestigieux statut est décerné aux sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale, et a été décroché en Mars 2021 par le projet Save Plants porté par la DGF et l’association WWF - Afrique du Nord, et financé par le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (CEPF).

Une synergie gagnante

Le véritable enjeu de ce projet, est d’assurer une synergie entre les communautés locales -propriétaires et utilisateurs des terres- et les institutions publiques de conservation. La conservation des ressources végétales du site ne peut être garantie qu’avec la sensibilisation des populations locales et de la société civile (Associations, GDA...), et la formalisation de conventions et nouveaux protocoles entre ces acteurs différents, mais réunis autour de la conservation du site et ses ressources.

Garâa Sejnane, est une zone humide d’eau douce, remplie à grand étendue de 4 322 ha en hiver. Cependant, le plan d’eau se rétrécie au printemps jusqu’à devenir complètement à sec en été pour devenir un domaine de pâturage. Ce plan d’eau est en effet un terrain collectif privé appartenant aux communautés locales de Sejnane qui l’utilisent pour le pâturage. Avec l’irrégularité des précipitations et le drainage illégal depuis la fin des années 50, la Garâa devient favorable au pâturage presque toute l’année.

Une zone humide exceptionnelle

En effet, la zone humide était historiquement un lac donc le drainage répété à causé sa disparition et entrainé un important déclin des communautés de plantes qui vivent immergées dans l'eau. Le manque de statut de conservation du site qui appartient à des propriétaires privés laissait peser des menaces majeures sur la Garâa Sejenane avec une potentielle (i) intensification du drainage, (ii) invasion de plantes exotiques envahissantes et (iii) puisement excessif d’eau potable.

Le site est un refuge pour plusieurs espèces menacées, avec notamment la seule population au monde de Rumex tunetanus (considéré en danger Critique d’Extinction par l’UICN), la plus grande population mondiale de la fougère Pilularia minuta endémique à la région méditerranéenne, et la plus importante population d’Elatine macropoda en Afrique du Nord. Le drainage du site est un danger réel qui pourrait engendrer la disparition non seulement du Rumex mais de tout l’écosystème dont il dépend.

Une implication durable des communautés locales

Les efforts de concertation et sensibilisation des propriétaires pendant deux ans ont abouti à la conservation de Garâa Sejnane et son système hydraulique. Les communautés locales ont signé une charte pour mettre fin au drainage et garantir la protection du site pendant la période de floraison de l’espèce. L’implication de la population locale pour la conservation du site est aussi complétée par la multiplication in situ et ex situ de Rumex et autres plantes patrimoniales afin d’assurer leur conservation.

Hela Guidara