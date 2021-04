L’ambassadeur Moez Mahmoudi renforce le cabinet du ministre de l’Economie, Ali Kooli

C’est une première, depuis de longues années. Un diplomate de haut rang, Moez Mehdi Mahmoudi est nommé conseiller diplomatique auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement. Ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur à Stockholm (2017 – 2019), après avoir été notamment chef de mission adjoint à l’ambassade de Tunisie à Washington (2015 -2017), et à Pretoria (Afrique du Sud, 2006 -2011), cet angliciste, de 53 ans, avait rejoint le ministère des Affaires étrangères, il y a 27 ans, en 1993. Sa première affectation en poste diplomatique à l’étranger avait été Islamabad (Pakistan, 1998 -2003). Jusque-là, il était, depuis son retour de Suède cet été, directeur pour les organisations régionales africaines, au sein du ministère des Affaires étrangères.

Ce qu’il faut retenir le plus, c’est l’heureuse initiative du ministre Ali Kooli de s’adjoindre à ses côtés un ambassadeur qui sera utile à son vaste département, tant pour la coopération internationale, que l’investissement. Il faut dire qu’il ne lui a pas été facile d’obtenir le détachement de Mahmoudi, demandé depuis des mois. Lui-même, fils d’un ancien ambassadeur (feu Mongi Kooli, qui était à Madrid et Prague) et secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, le ministre mesure l’importance de l’appareil diplomatique dans l’appui de l’action des ministères. Cette tradition, instaurée par Bourguiba au lendemain de l’indépendance (Férid Soudani, Zine Mestiri, Zine Houki, etc.) a été interrompue. Le statut du personnel des Affaires étrangères ne favorise pas en effet la carrière des diplomates qui partent en détachement auprès d’autres départements, ce qui est à réviser. Rien n’est en effet plus enrichissant, pour tous que des diplomates profitent de leur retour à Tunis, entre deux postes à l’étranger, aillent servir dans des ministères où ils seront utiles et dont ils apprendront le fonctionnement au quotidien. Le périmètre des affectations pourrait d’ailleurs s’étendre aux gouvernorats et aux municipalités des grandes villes pour doper la coopération décentralisée.

Deux autres recrues

Outre l’ambassadeur Mahmoudi, Mohamed Ali Azaiez et Karim Marzouk sont nommés, également, chargés de mission au cabinet du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l'investissement. Azaïez qui avait été conseiller au même département, auprès de Zied Ladhari, retrouve ses mêmes fonctions, devant s’occuper particulièrement du développement régional.

Quant à Marzouk, 45 ans, financier et gestionnaire (IHEC et Paris-Dauphine), il vient de la banque (Bank ABC), après une expérience de 10 ans à la direction générale d’un groupe industriel étranger implanté à Menzel Bourguiba et des années d’enseignement universitaires à Sfax et Sousse. Au sein du cabinet, il assurera le suivi des relations avec l’ARP, les partis politiques et les organisations nationales, ainsi que les programmes de coopération internationale.