Covid-19: 40 associations tunisiennes adressent une lettre ouverte au Président de la République et au Président du Gouvernement

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Président du Gouvernement,

Le développement de la pandémie de Covid-19, a pris, ces derniers jours, dans notre pays, un tournant grave comme en témoignent la recrudescence du nombre des citoyens testés positifs et des décès ainsi que la saturation des services dédiés aux malades dans de nombreux hôpitaux. Cette dégradation alarmante est, de l’avis de nombreux spécialistes, en rapport étroit avec la propagation rapide du variant britannique dans de nombreuses régions, avec les mesures insuffisantes ou non appliquées qui ont été prises dernièrement par le gouvernement pour faire face à la pandémie et avec ses graves erreurs dans sa lutte contre ce fléau.

Malgré les mises en garde contre la troisième vague et sa dangerosité, tant au niveau national qu’international, au moment de la propagation rapide du mutant britannique, le gouvernement actuel a pris, sans aucune reddition de comptes et sans aucun contrôle, des décisions erronées qui ont consisté en une ouverture des frontières aux voyageurs Tunisiens et étrangers arrivant en Tunisie sans reconduction du confinement obligatoire ; en un abandon de l’interdiction de la circulation entre les régions ; en un allégement du couvre-feu, en la réouverture totale des cafés et des restaurants; dans le renouvellement de l’autorisation d’utiliser la chicha et le refus par les autorités de l’exercice de leur devoir de dissuasion sous la pression des groupes d’intérêt et des lobbys. On a également fermé les yeux sur l’organisation de manifestations qui ont entraîné de nombreux déplacements entre les régions et de grands rassemblements.

Malgré la détérioration de la situation sanitaire, le gouvernement reste indifférent et désinvolte et il continue à adopter la politique de l’autruche et à utiliser la langue de bois. C’est ce qui apparaît dans son dernier communiqué publié le 5 avril à la suite d’une réunion du comité scientifique de lutte contre la covid-19 sous l’égide du président du gouvernement. Cette déclaration vague, dénuée de décisions sérieuses et efficaces pour faire face à la pandémie, exclut l’adoption de mesures sévères et douloureuses pour l’économie dans une allusion aux propositions du Comité scientifique et un rejet déguisé de celles-ci. Il est à noter que ce dernier n’a pas rendu public le contenu de ses recommandations, ce qui remet en cause son indépendance et souligne la volonté évidente de le marginaliser.

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Président du Gouvernement,

Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, la situation risque de devenir incontrôlable et d’hypothéquer la reprise des activités économiques et autres qui nécessitent obligatoirement l’acquisition d’une immunité collective rassurante pour les Tunisiens et leurs partenaires étrangers. Pour cela, une mobilisation totale et crédible des services de l’Etat et de l’ensemble de la population doit s’accompagner d’une accélération significative de la campagne de vaccination et du dépistage.

La mobilisation de l’Etat et de la population doit être crédible. Cela exige

• L’entente des deux pôles du pouvoir exécutif qui doivent, par leurs décisions et leurs déclarations, donner aux citoyens l’assurance que la lutte contre l’épidémie est, pour l’Etat, une priorité absolue et une bataille essentielle pour effacer l’impression dominante que le pouvoir exécutif est démissionnaire et totalement absent de la bataille contre l’épidémie. Il faut, pour ce faire, convoquer une réunion urgente du Conseil de sécurité nationale pour mettre l’accent sur l’implication des autorités dans la guerre contre la pandémie

• La prise en compte de la seule situation épidémiologique et des propositions d’un comité scientifique réellement indépendant pour les décisions qui s’imposent, en dehors de toute considération politicienne et tout calcul économiste à court terme et la nécessité de permettre à son porte-parole d’informer l’opinion publique de ses propositions afin qu’elle prenne connaissance du point de vue des experts formulé sur la base des données scientifiques. .

• La mise en place et l’application rigoureuse de toutes les mesures graduées et ciblées qu’impose l’évolution de l’épidémie : le confinement strict des zones et régions déclarées comme clusters, la limitation, dans ces zones sinistrées, de l’activité commerciale et des services aux domaines de première nécessité, la fermeture des établissements éducatifs (en gardant les écoles et les établissements préscolaires ouverts uniquement pour les enfants des personnels de lutte en première ligne), l’interdiction absolue des rassemblements et des déplacements vers et à partir des clusters, le recours à l’alternance au niveau du travail administratif, le travail à distance chaque fois que cela est possible, le contrôle rigoureux du respect des gestes barrières dans les locaux et les moyens de transport publics et l’application de sanctions sévères pour les contrevenants.

La campagne de vaccination doit atteindre rapidement un rythme rassurant dans le cadre de la transparence la plus totale

Le rythme lent de la campagne de vaccination, tardive et frileuse, et la méfiance suscitée par le vaccin, voire son refus sont dus en grande partie à la cacophonie qui caractérise la communication officielle et à un déficit de pédagogie des premiers responsables. Il est indispensable, pour faire face à cette situation inquiétante, de:

• Mener une campagne de sensibilisation qui soit à la mesure des réticences et lui accorder toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires en ciblant particulièrement les récalcitrants.

• Revoir la stratégie de la vaccination en adaptant les choix aux moyens et aux besoins : choix des vaccins, augmentation urgente des centres de vaccination et leur rapprochement des citoyens, implication des médecins et des pharmaciens de libre pratique tout en continuant à garantir la gratuité de la vaccination.

• Faire preuve de transparence au sujet de la situation épidémiologique dans les régions, et relativement aux catégories d’âge et aux couches sociales des citoyens vaccinés et éviter le favoritisme.

• Renforcer les campagnes de dépistage pour détecter les cas positifs à isoler et à soigner ainsi que pour évaluer l’avancement de l’immunité acquise d’une manière ou d’une autre.

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Président du Gouvernement,

En conclusion, la situation sanitaire grave s’ajoute, dans notre pays, à une crise économique et politique inédite. Elle s’en nourrit et la nourrit. De son évolution et de son issue dépendra l’avenir, à court et à long terme, du pays. Le pouvoir exécutif porte, face à la société, à l’histoire et à la justice, une lourde responsabilité à cause de sa négligence et de l’accent qu’il met sur les batailles pour le pouvoir à laquelle le peuple tunisien n’accorde aucune importance. Il s’agit d’une responsabilité qu’il ne peut pas éluder tant la santé et la vie des citoyens sont en jeu.

Les associations signataires

• Association histoire et mémoire commune pour la liberté

• Association Amal pour la famille et l’enfant

• Association Attalaki pour la liberté et l’égalité

• Association citoyenneté et libertés

• Association Citoyenneté, Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives

• Association de solidarité civique – Tunisie

• Association des femmes tunisienne pour la recherche sur le développement

• Association du droit à la différence

• Association Joussour de Citoyenneté

• Association Tunisienne d'Action Culturelle

• Association tunisienne de défense des libertés individuelles

• Association tunisienne de défense des valeurs universitaires

• Association tunisienne des femmes démocrates

• Association tunisienne pour la santé reproductive

• Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

• Association Wachm

• Aswat Nissa

• Centre de Tunis pour la liberté de la presse

• Coalition tunisienne pour l’abolition de la peine de mort

• Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie

• Forum Attajdid pour la pensée progressiste

• Initiative We Exist pour l’égalité

• Intersection Association for Rights and Freedoms

• L’Association Arts et Cultures des deux Rives

• L’association Création et Créativité pour le Développement et l'Embauche

• La Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives

• La Fondation Hassen Saadaoui pour la démocratie et l'égalité

• L'association Tunisienne de Prévention positive

• L'Association tunisienne de soutien aux minorités

• Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique

• Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

• L'union des Tunisiens pour l'Action Citoyenne

• No Peace Without Justice association

• Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat

• Organisation 23_10 de Soutien au Processus de la Transition Démocratique

• Nachaz

• Association méditerranéenne pour la pédagogie et la citoyenneté

• L’association tunisienne de lutte contre la violence

• Association La Manouba pour les monuments et la culture

• Association édification de la culture de la citoyenneté

• Syndicat national des journalistes tunisiens