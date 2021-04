Dr Faiez Amouri - La Covid 20: Rien ne sert de courir, il faut partir à point

Le SARS COV est un virus à ARN, appartenant à la famille des coronavirus, qui se réplique dans le cytoplasme des cellules hôtes. Ce virus est enveloppé et comprend, à sa surface, des spicules ou la fameuse protéine Spike qui constitue le déterminant immunologique majeur du virus.

Une épidémie de pneumonie atypique, dénommée syndrome respiratoire aigu sévère s’est propagée dans différents pays (Vietnam, Hong-Kong, Singapour, Thaïlande et Canada) au cours du premier trimestre 2003, à partir d’un foyer initial apparu en Chine dans le dernier trimestre de 2002. La sévérité de cette maladie est telle que son taux de mortalité est d’environ de 3 à 6 %.

En mars 2003, un nouveau coronavirus (SARS-CoV 1), a été isolé, en association avec des cas de syndrome respiratoire aigu sévère.

Une deuxième souche a fait son apparition au mois de décembre 2019 à Wuhun et s’est répandue en mode pandémique. L’agent causal est le SARS-COV2.

Actuellement, le monde est confronté à une nouvelle épidémie causée par des nouveaux variant de corona virus dont le principal est le variant Britannique détecté en décembre 2020 en Angleterre et s’est répandu depuis dans plusieurs pays.

Ce nouveau variant fait craindre une nouvelle année 2021 rythmée par une épidémie difficilement contrôlable et annonce l’arrivée d’une nouvelle maladie, plus contagieuse et plus virulente, c’est la Covid 20.

Le variant Britannique a un très fort potentiel de contagion, il peut se propager rapidement selon un modèle exponentiel contaminant des milliers de personnes en absence des mesures barrières. La maladie présente une contagiosité élevée.

La situation actuelle en Tunisie commence à s’aggraver. Apres une période d’accalmie durant le mois de février et de mars 2021 avec une baisse significative du taux d’incidence de nouveaux cas, le nombre de cas et de décès commence à augmenter en prenant une allure exponentielle. Actuellement on enregistre plus de 1600 cas par jour et plus de 50 décès par jour.

La situation va s’aggraver prochainement en absence de mesures radicales prises urgemment.

Nous jouons contre le temps, tout retard ne peut être que dramatique et rien ne sert de courir, il faut partir à point.

La clé principale de cette crise sanitaire est sans aucun doute une vaccination massive, large et rapide.

La vaccination a démarré en Tunisie le 13 mars 2021 avec un retard énorme par rapport aux pays de voisinage. Actuellement, on vaccine avec un rythme de 5000 doses délivrées par jour, un rythme insuffisant. En effet, il faut atteindre un rythme de 100 000 vaccins délivrés par jour à fin de pouvoir vacciner plus de 6 millions de Tunisiens avant le mois de septembre 2021.

Pour atteindre cet objectif, il faut agir sur deux paramètres:

1/ Utiliser tous les moyens possibles à fin d’octroyer 3 millions de doses par mois, c’est le rôle et la responsabilité du gouvernement Tunisien car se contenter des doses délivrées dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX n’est pas suffisant. Il faut activer les voies économiques, politiques et diplomatiques pour réaliser cet objectif.

2/Multiplier et élargir les centres de vaccination tout en maintenant le système actuel de E-VAX. En effet, il faut impliquer les dispensaires et les Pharmacies dans le système de vaccination. Ainsi, toute personne peut accéder à la vaccination sans RDV selon un calendrier basé sur les tranches d’âge et les comorbidités.

Dr Faiez Amouri

Médecin Anesthésiste Réanimateur