Tunisie: Un mois de mars riche en scandales

Par Sihem Bouzgarou - Pour tout Tunisien qui se respecte, le début du mois de mars 2021 est à marquer d’une pierre noire étant donné la teneur des esclandres qui ont jalonné les vingt jours qui viennent de s’écouler ! Il est vrai que les scandales se suivent et ne se ressemblent pas, les protagonistes étant, à chaque fois, différents ! Mais, ils ont un dénominateur communs : leur haine viscérale envers ceux qui s’opposent à leurs idées et à leurs principes et la violence innommable qui les caractérise !

Commençons par le tohu-bohu provoqué par un « élu » de la chambre des députés : le lundi 15 mars, SM (honnêtement, prononcer ou même écrire son nom m’écorche la bouche !) qui se trouvait « par hasard » à l’aéroport, qui a franchi, sans encombre et sans en avoir le droit, le portail de sécurité, s’est permis de s’adresser avec hargne et suffisance à des douaniers, dans l’exercice de leur fonction, pour leur intimer l’ordre de se plier à sa volonté et de permettre à une citoyenne tunisienne de rejoindre son vol en partance pour la Turquie ! Or, la jeune femme est fichée S, et ne peut pas voyager, parce qu’elle est soupçonnée d’appartenance à un mouvement terroriste et le député semble ne pas l’ignorer ! Chemin faisant, il s’est permis d’insulter les douaniers, la Tunisie, ses institutions, son peuple, ses lois. Il a, par ailleurs, dénigré son passeport qui n’a aucune valeur à ses yeux (pourtant, il se réclame de ce pays dont il se dit le représentant.) Puis il a appelé à sa rescousse des députés de sa coalition, pour forcer la main aux douaniers et les obliger à la laisser passer! Cependant, ces derniers n’ont pas cédé à ses menaces, ont résisté appuyés par leur syndicat, et la jeune tunisienne a été transférée au Pôle de la lutte anti-terrorisme, non sans oublier de confier son mobile à SM. Quant au député, il a été conspué, humilié (mais est-il conscient de cette rebuffade ?) par les syndicalistes appelés en renfort qui lui ont fait quitter l’aéroport sous les huées des présents scandant le fameux « dégage » à tue-tête !

Quelle humiliation ! Quel affront ! Quel camouflet ! Un député censé respecter le prestige de l’État, se permet de bafouer aussi bien ses représentants que l’État lui-même ! N’est-ce pas contradictoire ? Où, cet acte s’inscrit-il dans la droite ligne des islamistes pour qui l’État-Nation est un leurre et pour qui seule l'umma a droit de cité ?

Franchement, je commence à en être convaincue parce que, sinon, je ne sais pas ce qui nous arrive, ce qui se passe dans ce pays réputé pour la modération de ses citoyens, leur amabilité et leur courtoisie. Étions-nous déjà violents, vindicatifs, belliqueux, agressifs, acrimonieux et ignorions-nous ces défauts, pourtant flagrants ? La révolution a-t-elle fait tomber le masque qui cachait notre nature véritable et la feuille de vigne qui dissimulait nos tares inavouables ? Questions qui méritent de trouver des réponses étant donné l’ambiance sociale délétère dans laquelle on baigne, depuis quelque temps !

Ambiance qui risque de s’envenimer après l’agression inqualifiable que le sieur Neji Jmal, nahdhaoui de son état, a perpétré contre sa collègue, membre du PDL. Rappelons les faits : Depuis un moment, la présidente du PDL a pris l’initiative de filmer avec son propre smartphone les séances qui se déroulent sous la coupole du parlement, pour dénoncer les agissements de ses adversaires politiques, leurs dépassements et leurs attitudes, parfois inappropriées. Excédés par ses intrusions intempestives, les autres députés ont protesté et ont rejeté ce comportement qu’ils ont jugé inadéquat ! Seulement, pour s’exprimer, au lieu de recourir aux canaux habituels et aux normes sociales, nos députés ont préféré la violence et les agressions ! C’est ainsi que le sieur en question s’élança comme une furie, happa le portable de la députée, s’en empara à pleine main et le jeta de toutes ses forces au sol le brisant en mille morceaux, avant de lui asséner une gifle retentissante ! Scène irréaliste digne des navets de seconde zone que même durant les pires moments de la dictature nous n’avons jamais vues ! Geste inqualifiable qui dénote la nature profonde des relations hommes /femmes, dans nos contrées ! Action répréhensible qui prouve, si besoin est, que les diplômes et les sommets vertigineux du savoir qu’un homme atteint n’empêchent pas la violence, ni la conviction d’être supérieur !

Et si vous pensez que les choses en sont restées là, alors vous vous fourvoyez, chers amis ! Ce matin, en effet, au cours d’une plénière houleuse un autre député s’est permis d’agresser Abir Moussi, encore une fois sous la coupole du Parlement ! Le pire c’est que des parlementaires ont même été séquestrés et enfermés par l’un des fonctionnaires du parlement, pour les empêcher d’intervenir au cours des délibérations, à l’ordre du jour ! Mais que veulent-ils prouver, je me demande ? Pourquoi leur refuse-t-on la parole ? Pourquoi veulent-ils bâillonner la parole libre, brider toute voix contradictrice ? Et surtout que manigancent-ils ? À quelle sauce veulent-ils nous manger ?

Il faut avouer que ces actes violents ne sont pas inédits ! D’autres élus appartenant à des obédiences politiques diverses ont été malmenés, violentés sans pour autant provoquer la moindre contestation de la part de ceux qui, pourtant, se prétendent défenseurs de la veuve et de l’orphelin et surtout garants de la démocratie et de l’égalité homme/femme !

Toute violence entraîne la violence : oui, oui je sais, c’est une vérité de La Palisse, mais en ces jours troubles d’incertitude et de confusion, il faut savoir raison garder ! Il faut faire attention au retour du boomerang, de la manivelle ! Ceux qui exercent la violence aujourd’hui peuvent également la subir un jour !

