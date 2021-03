Chedly Ayari: Modération, sagesse et perspicacité

Par Abdellatif Jouahri. Gouverneur de Bank Al-Maghrib - Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son excellence M. Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, qui m’a offert l’occasion de réitérer mes sincères condoléances suite au décès d’un ami généreux et d’un frère cher et précieux pour nous, feu Chedly Ayari. A sa famille et à ses proches, j’adresse mes sentiments de profonde compassion, priant le Tout-Puissant de leur inspirer réconfort et de les entourer de sa sollicitude.

Je garde présent à l’esprit ce que le défunt incarnait, à l’appréciation de tous, comme bonté, modestie, noblesse, conjuguées à de sages opinions et une grande expérience. Il laisse une empreinte toute particulière auprès de ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui, et qui lui ont toujours témoigné un profond respect et une haute considération. Il ne vous échappe pas que feu Chedly Ayari avait accompli un parcours professionnel exceptionnel par sa variété comme par la générosité de son don de soi. Il avait occupé de hautes charges tant en Tunisie qu’à l’étranger, couvrant des domaines économiques, sociaux, diplomatiques, académiques et opérationnels. A toutes les étapes, il avait fait montre d’un haut degré de patriotisme et d’une totale abnégation au service de son pays.

Au niveau régional et international, j’ai eu l’occasion, plus d’une fois, de participer avec notre défunt à des rencontres et réunions de haut niveau, qui m’ont permis de connaître ses visions fondées sur des principes et des convictions solides et qui sont reconnus par leur modération, leur sagesse et leur perspicacité.

Je pense aussi que ma relation personnelle avec Si Chedly, lorsqu’il était gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, m’autorise à rendre hommage à ses efforts dévoués pour moderniser la Banque et consolider ses fondamentaux afin qu’elle assume pleinement ses fonctions au mieux possible. Je me remémore ses sages positions et sa forte conviction de la nécessité de renforcer les liens entre les établissements financiers, et son attachement à promouvoir les échanges d’expériences entre eux.

Avec mon ami, M. Marouane El Abassi, nous sommes tous deux déterminés à consolider des relations bilatérales exemplaires et fructueuses entre nos deux banques centrales.

Nous garderons vivaces les valeurs d’un homme de la qualité de feu Chedly Ayari, un bâtisseur généreux, et je reste persuadé que son œuvre et ses réalisations cultiveront son souvenir et que ses ambitions seront une source d’inspiration pour les générations de la Tunisie d’aujourd’hui et celles à venir.

Abdellatif Jouahri

Lire aussi

Chedly Ayari: Le charisme des grands professeurs, la finesse des diplomates chevronnés et la ténacité des patriotes

Chedly Ayari, 1933 - 2021: L’économiste pluriel