Mokhtar Rachdi: Hommage à Abderrahmane Ben Messaoud, l'homme qui avait révolutionné la marine marchande tunisienne

Si Abderrahmane Ben Messaoud n’est plus, il nous a quitté le samedi 23 janvier 2021 à l’âge de 86 ans.

Ingénieur diplômé de la grande Ecole d’Agronomie de Paris il regagne son pays pour le servir au sein des services centraux et régionaux du Ministère de l’Agriculture jusqu’à sa dernière fonction de secrétaire d’Etat dans le gouvernement Nouira.

Nommé PDG de la CTN de 1975 à 1979, il a laissé une empreinte, inoubliable, bien incrustée dans l’histoire de cette compagnie nationale suscitant admiration, considération et respect pour sa force de travail, sa détermination et son enthousiasme de faire toujours plus pour doter le pays d’une flotte battant pavillon tunisien capable de contribuer efficacement à l’économie nationale particulièrement au niveau du commerce extérieur.

Pendant cette période les investissements ont été multipliés par dix, avec toutes les procédures y afférentes de planification, d’études technico-économiques, d’autorisations administratives, d’appels d’offres et de financement.

Une douzaine de navires appropriés aux besoins ont été commandés auprès des chantiers navals Européens et Japonais pour venir accroitre les capacités de l’armement national par des unités spécialisées, navires polyvalents, vraquiers, roll-on roll-off, un chimiquier, un pétrolier et le car-ferry El Habib.

Entre temps des actions d’accompagnement ont été menées pour restructurer l’Entreprise et moderniser ses moyens de gestion notamment par l’introduction d’un vaste programme informatique, digne d’une grande entreprise publique.

L’élément humain a bénéficié d’une attention particulière par le recrutement de jeunes diplômés ingénieurs, techniciens, économistes et juristes pour les besoins des services sédentaires et des officiers navigants, capitaines au long cours et mécaniciens pour la conduite des navires Si Abderrahmane avait soutenu Si Abdallah Farhat, à l’époque Ministre de la Défense nationale, pour la création, en octobre 1978, de l’Académie navale de Menzel Bourguiba afin de satisfaire en officiers supérieurs tant les besoins de la Marine Nationale que de la Marine Marchande, la CTN devant jouer un rôle capital dans la formation pratique de ces navigants.

Toujours soucieux de préserver des conditions sociales avantageuses, le statut du personnel sédentaire a été remodelé clarifiant les tâches et les hiérarchies et précisant les droits et les devoirs de tout un chacun, le personnel navigant profitait en ce qui le concerne, pour la première fois, d’un statut particulier. Pour encourager ce corps de métier Si Abderrahmane avait bataillé pour faire accepter cette nouveauté.

Tout le personnel se rappelle des actions du fonds social qui a permis à un grand nombre d’employés de disposer avantageusement d’un logement.

Ainsi mobilisée, la CTN, était sur tous les fronts, exploitant sa flotte sur les lignes régulières, le tramping, le cabotage national et le transport de passagers sur Marseille et Gènes. Elle réalisait 50% du trafic passagers et avait atteint un taux de participation de 39% du trafic national, performance jamais égalée depuis.

Merci Si Abderrahmane, repose en paix.

Mokhtar Rachdi

Ex Directeur Général de la Marine Maechande