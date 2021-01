Au moment où des voix non innocentes réclament la fin de l’indépendance de la BCT, voici un témoignage édifiant qui plaide le contraire. On le doit à l’Association des anciens de la Banque centrale de Tunisie, présidée par Rekaya Khessairi Ben Youssef, qui vient de publier un ouvrage qui manquait : La Banque Centrale de Tunisie, Mémoire d’une maison d’État.

Le personnel de l’institut d’émission se tient toujours à l’écart de la politique et s’interdit toute polémique. Ce livre, préparé depuis de longues années, vient à point nommé restituer plus que le parcours de cette prestigieuse institution, ses missions fondamentales et l’accomplissement de générations successives à sa réussite. En 186 pages de récits, d’analyses, de témoignages et de textes de référence, le lecteur découvre, photos à l’appui, la naissance et le fonctionnement de la BCT, ses principes et ses acteurs.

«Le livre peut également susciter beaucoup d’intérêt et même des pistes de recherche historiques sur le rôle et la place de la BCT dans le développement économique», écrit le gouverneur Marouane El Abassi. Et de conclure : «Il est aussi et surtout un devoir de mémoire pour l’entretien d’une conscience collective.»

Sous la houlette de la présidente de l’Association, Rekaya Khessairi Ben Youssef, et du Pr Mohamed Lazhar Gharbi, une équipe s’est attelée à recueillir cette mémoire et la consigner. Faiza Ben Messaoud Feki, Golsom Ksentini Jaziri, Béchir Ben Mami, Ahmed Fitouri et Ramla Béji Krifa s’y sont beaucoup investis. La partie ‘’Portraits des pionniers’’ leur doit beaucoup pour avoir su présenter les illustres figures de la BCT. Si on connaît les plus célèbres (Hédi Nouira, Mansour Moalla, Ali Zouaoui, Baccar Touzani ou Hamadi Bousbiaa), on en apprend davantage sur les Omrane Ellouze, Ezeddine Babou, Hayet Béji Elleuch, Mohamed Salah Bouaziz, Abdelaziz Ketari, Noureddine Damak et autres Hédi Toumi.