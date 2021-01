Hamadi Zouabi: Situation sanitaire hors de contrôle en Tunisie

Il y’a quelques jours faisant le point sur l’état de l’épidémie Covid en Tunisie, l’actuel ministre de la santé déclarait «le pays disposait de 90 lits de réanimation uniquement et de 200 lits à oxygène. Aujourd’hui, il possède 289 lits et 1.943 lits à oxygène, une capacité qui peut être augmenté.

Ce même ministère a annoncé ce samedi 9 janvier 2021 qu’actuellement, 1.674 personnes sont hospitalisées, dont 342 en soins intensifs et 118 sous respirateurs.

Le ministre en question est un confrère de qui on attend en premier de la clarté et de la précision dans sa communication. En effet il est ahurissant de constater l’imprécision et la confusion dans l’établissement d’un état des lieux. Les chiffres parlent d’eux même de 289 lits de réanimation on passe par magie à 349 lits de soins intensifs.

Mr le ministre avez-vous une idée de ce que c’est un lit de réanimation et un lit de soins intensifs ou un lit disposant de respirateur? Auquel cas pouvez-vous expliquer la différence des chiffres que vous avancez. Par ailleurs ce même ministre avait précisé qu’on disposait de 1.943 lits à oxygène. Rappelons qu’en théorie tout lit d’hospitalisation qui plus ait se trouve dans un CHU par définition il dispose d’un branchement oxygène, il s’agit de standard et de norme internationaux.

Ceci m’amène à pousser un cri de colère et dire assez d’imposture, de mensonges et d’incompétence.

Plus encore et bien que votre bilan est confus, imprécis il devait vous inciter d’une part à fournir à votre gouvernement auquel vous appartenez une information éclairé qui l’aurait aidé à prendre les décisions qui s’imposent: le confinement général.

En effet et sur la base de vos chiffres le secteur hospitalier n’est pas au bord de la saturation, il est complètement débordé. La situation sanitaire est hors de contrôle.

Sans confinement général, il ne pourra plus faire face à l’afflux de nouveaux patients. Il faut dans ce cas s’attendre à une hécatombe.

Mesdames et Messieurs les experts, tout particulièrement les anciens experts de l’OMS en santé public qui conseillent et prodiguaient des informations erronées comme quoi la situation est sous contrôle et que l’on à ce jour adopté les bonnes les bonnes politiques et qu’il n’y a pas lieu de confiner, sortez de votre torpeur et ayez le courage de vous exprimez et dire que la situation est catastrophique et de fait on ne pourra pas échapper à un confinement long, sévère et drastique.

On entend des appels d’ici et de là à instauré un confinement d’une semaine ou 2 (sic)!

Non et non. Un confinement d’une ou 2 semaines est illusoire et n’a quasi aucun impact sur l’épidémie. Il est tout simplement une autre imposture.

Sans cette décision il est illusoire d’espérer une éclaircie, d’autant plus que le vaccin n’arrivera en Tunisie au meilleur des cas au 3eme ou 4eme trimestre 2021.

Autrement la Tunisie ne pourra que compter et pleurer ces morts.

Dr Hamadi Zouabi

Médecin Hospitalier

Hématologie Hôpital Pitié Salpétrière

Immuno-Hématologie Hôpital Saint Louis