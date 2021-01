Maya Ksouri : On en est à perdre l’Etat (Vidéo)

« Quand la justice est noyautée, on ne peut parler d’Etat de droit » affirme Maya Ksouri. « La question qu’on se pose dès l’ouverture d’une enquête judiciaire est de savoir quel est le parti qui en est derrière », ajoute-t-elle. Ce qui l’ahurit le plus ce sont les négateurs de la démocratie qui tiennent le plus à s’en réclamer. Plus encore, ces Tunisiens, dont de nombreux jeunes qui défendent les propos réducteurs et offensant du député Jaziri à l’égard de la femme, justifiant leur soutien par leur attachement à la liberté d’expression et la démocratie.

Comme les maniaco-dépressifs, la Tunisie est selon Maya Ksouri en alternance continue entre amertume et grand espoir. Ce qu’elle appelle de tous ses vœux, c’est la préservation de l’Etat. « Au point où on en est aujourd’hui, on en est à perdre l’Etat », conclut-elle.