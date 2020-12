Mokhtar Mehiri, c’était mon Père!

Par Slim Mehiri - Enfant, je garde le souvenir d’un bon père de famille attaché et attachant. Il partageait souvent nos jeux avec mes sœurs Nadia et Donia en y tirant autant de plaisir que nous-mêmes. Il le faisait sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. C’était d’ailleurs ce qui le caractérisait, à savoir une simplicité et un côté humble qu’il portait en lui telle une auréole.

Jamais blasé, malgré un vécu éclectique et très riche en expériences, c’était un amoureux de la vie, et un adorateur de la nature et il ne ratait jamais une occasion pour la célébrer.

Il était toujours là à soigner et à contempler ses fleurs et se dépêchait les weekends pour rejoindre son verger et dorloter ses arbres et ses plantes.

C’était sa sève nourricière.

Il s’intéressait de la même manière à l’art de la photo, cherchant à figer l’instant présent.

Il était aussi passionné de lecture, féru d’histoire, surtout d’histoire politique et relatait avec une précision d’horloger (non sans une pointe de romance) les événements qui ont marqué son époque... Lui qui a connu l’ère de la radio à galène n’a jamais arrêté d’être fasciné par les innovations technologiques, de chercher à les acquérir pour apprendre à en tirer plaisir et bénéfice. Il avait parfaitement saisi l’utilité, voire la nécessité, des outils technologiques modernes, une de ses approches consistait à évaluer les gains temps et argent que permettait l’adoption des outils modernes.

Il avait conduit l’adoption de la mécanographie à la Sncft du temps où il était directeur d’exploitation. Puis P.D.G. de la Sotrafer, il a réalisé l’acquisition d’une « bourreuse mécanique « permettant des rendements très élevés. Plus tard en 1990, soit à quelques mois de sa retraite, il a conduit, en tant que directeur général de la société Intermetal, la construction d’un laminoir de sidérurgie considéré aujourd’hui parmi les joyaux de l’industrie tunisienne pour les performances et la modernité de l’outil de production. Et ce malgré certaines résistances, lui et son équipe de jeunes ingénieurs n’avaient de cesse de rendre cette unité toujours plus performante.

Partout où il a été responsable (sport, entreprise ou père de famille), il a toujours agi en conseiller et catalyseur, poussant avec bienveillance ses poulains à aller encore plus loin pour voir se réaliser les ambitions qu’il avait pour eux.

Allah Yerhamou !.

Slim Mehiri

