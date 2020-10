Conte au Dr Mahdi : L’Italie confirme son soutien au dispositif sanitaire tunisien face au Covid-19

Le gouvernement italien a réitéré son plein soutien à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19, en partageant son expérience et apportant son appui médical et financier. C’est ce qu’a affirmé le président du conseil (gouvernement), Giuseppe Conté, s’entretenant récemment à Rome, avec le ministre de la Santé, Dr Faouzi Mahdi. L’entretien s’est déroulé à la faveur de la tenue dans la capitale italienne de la première session du Conseil européen Afrique-Moyen-Orient (ECAM), fondé par Kamel Ghribi, et organisé en collaboration avec The European House Ambrosetti et auquel l'ambassadeur de Tunisie à Rome, Moez Sinaoui avait été convié. Dédiée à l’examen des défis auxquels sont confrontés les services de santé et annexes, encore plus intensifiés par la pandémie de Covid-19 elle a permis d’explorer les possibilités d'investissement et de partenariat dans les pays arabes et africains et de souligner le rôle de Gruppo San Donato et GK Investment Holding Group. Aussi, ces deux partenaires organisateurs ont révélé à cette occasion le financement pour un montant de 2 millions de dinars d’un centre d’hémodynamique cardiologie interventionnelle pédiatrique à l'hôpital La Rabta, à Tunis, le premier du genre dans la capitale et dont les travaux connaissent un avancement rapide, pour une mise en service avant la fin de l’année.

Une participation de haut niveau

Autour du président du conseil italien Giuseppe Conte étaient réunis lors d’une table ronde organisée à cette occasion, les ministres de la Santé, Roberto Speranza, de l’Interieur, Luciana Lamorgese et des affaires étrangère Di Maio, ainsi que notamment les ministres de la Santé de Tunisie, d’Egypte, d’Irak et du Kenya. En marge des travaux, le ministre Faouzi Mahdi a tenu une série d’entretiens bilatéraux avec chacun de ses homologues participants, ainsi que les dirigeants de Gruppo San Donato et GK Investment Holding Group afin d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration et d’appui à la Tunisie.

Un centre d’hémodynamique cardiologie interventionnelle pédiatrique à l'hôpital de la Rabta

La coopération tuniso-italienne en matière de santé, établie tant au niveau gouvernemental ne cesse de se renforcer entre hôpitaux des hôpitaux, avec l’appui des fondations privées. En nouvelle action phare, l’installation d'une salle d’hémodynamique cardiologie interventionnelle pédiatrique à l'hôpital La Rabta, à Tunis, grâce à un don de Gruppo San Donato et GK Investment Holding Group, pour un montant de 2 millions de dinars. Ce financement généreux promu pat Kamel Ghribi et ses partenaires italien du Gruppo San Donato, porte sur des équipements de pointe et les travaux d’aménagement des locaux. Il dotera la capitale d’un centre complet et fonctionnel avec un laboratoire de cathétérisme qui fait jusque-là défaut, ce qui constitue une aide à fort impact pour la Tunisie. Actuellement, seule une unité de cette spécialité est implantée à l’hôpital universitaire de Sahloul à Sousse.

La mise en service de la salle d'hémodynamique de la Rabta permettra aux cardiologues spécialistes tunisiens dont la haute compétence est unanimement reconnue, de réaliser des interventions interventionnelles capables de remplacer la chirurgie à cœur ouvert, traitant complètement de nombreuses malformations cardiaques avec moins de risques et une durée d'hospitalisation plus courte. Cela augmentera également le nombre de cas traités et réduira en même temps le nombre d'enfants que la Tunisie transfère à l'étranger.