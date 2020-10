Amel Milad Chaker: Trêve de paroles

«L’idée ridicule de ne jamais plus te revoir…»

Rosa Montero

Ceci est le titre d’un livre que m’a offert Olfa Meziou Baccour, ma dame de cœur, celle qui des mois durant ne s’est jamais absentée et a tout essayé pour que je ne sombre pas dans l’abysse de la douleur et du désespoir.

C’est un livre qui donne une autre dimension à la souffrance: le ridicule ; j’ai appris que le sentiment du ridicule et de l’absurde était pire que la douleur, d’où le ridicule de parler de la souffrance de ton départ, du vide indescriptible que tu as laissé, de l’état d’incompréhension que je vis, ce serait ridicule même d’essayer de te rendre un hommage… commencer par un « Un an déjà ?»… n’est-ce pas absurde ?

Que puis-je ajouter à ce qui a été déjà dit ? C’est ridicule de rabâcher tes qualités, ta probité, ton acharnement au travail, ton amour pour cette Tunisie que tu as refusé de quitter, et non pas faute d’opportunités alléchantes ; tu travaillais comme un forcené, à en oublier d’aller chez le médecin, à en oublier de manger (ceux qui t’ont côtoyé le confirmeront), parce qu’il fallait reconstruire la Tunisie, même si avec le temps tes ardeurs se sont légèrement modérées, et la fatigue et bien d’autres choses ont eu raison de toi.

Tu es parti un dimanche, refusant de passer la journée avec nous, chose qui était devenue habitude depuis si longtemps. Tu es parti courir, ce qui t’était strictement interdit, parce que d’après tes dires, le secteur était difficile, et il fallait montrer ta bonne volonté et serrer les rangs. Ton cœur, fatigué depuis le ministère des Finances, a fini par jeter l’éponge.

Pour t’avoir accompagné ces longues, si courtes années, je ne peux que confirmer ce que tout le monde a dit à propos de ton relationnel professionnel et amical ; avec ta famille tu étais tout aussi aimable, gentil, patient, jamais un mot plus haut que l’autre, jamais un mot méchant ou de travers envers qui que ce soit, et certainement pas tes détracteurs pour qui la politique est un ramassis de mensonges, diffamation, jalousie, indécence… Tu nous ordonnais de ne jamais réagir ; mais certains coups bas te sont restés sur le cœur, surtout ceux venant des plus proches.

Un hommage et ma gratitude éternelle doivent être exprimés envers nos amis, dont le nombre a ridiculement rétréci…surtout celui de ceux qui ne te lâchaient pas de ton vivant…Petitesse quand tu nous tiens ! Je citerai ceux qui nous ont accompagnés et soutenus…les autres se reconnaîtront:

Hédi Baccour, l’ami de toujours et ton vrai frère que tu aimais tant, qui s’est chargé de tout et dont la présence quasi permanente avec nous est si apaisante, surtout pour ton fils; Souheil Ben Abdallah, la gentillesse et la générosité sans faille ; Ali Kooli, d’un constant réconfort inestimable ; Pr. Slim Belhassen qui sait parfaitement la profondeur de l’amitié que nous lui vouons. Lotfi Baoueb, si serviable et si disponible ; Saloua Boudali, mon autre dame de cœur, généreuse et si forte, Lilia Ariane et Mounira Masmoudi, toujours à mes côtés… Je ne pourrais les citer tous, mais ils se reconnaîtront, tous ceux qui n’ont pas pris ombrage ou profité d’un prétexte pour disparaître de nos vies et nous abondonner.

C’est ridicule de croire qu’il y aura un autre comme toi… ridicule de te parler de solitude, de cette envie de te voir qui parfois devient suffocante… absurde de ne pouvoir te rejoindre, mais ce n’est pas en mon pouvoir, encore moins mon choix, n’est-ce pas le summum du ridicule de mon semblant de vie ?

Le « ridicule » aura été le fil conducteur de mon propos et c’est ce que je ressens, et vivront plus heureux ceux qui comprendront que « rien ne vaut le coup » comme tu le répétais souvent.

Repose en paix mon cœur, mon ami, mon compagnon, nous ne vieillirons pas ensemble et tu ne vieilliras même pas ; j’espère que tu es avec ton grand-père que tu n’as jamais connu mais que tu as rejoint presque au même âge et au même endroit… en parlant d’absurde !

Adieu Slim

Allah yarhamek

Amel Miled Chaker

Télécharger: C’était Chaker

Lire aussi

Slim Chaker: A l'approche du 40e jour de son décès, Leaders revient avec des révélations exclusives

Chaker vu par Habib Essid : Je n’étais pas chef du gouvernement, il n’était pas ministre...Mais, tout simplement, deux grands amis

Chaker vu par Youssef Chahed : Un optimiste invétéré

Chaker vu par Mohamed Ghannouchi: Je connaissais l’excellent technocrate, j’ai découvert l’homme politique courageux

Chaker vu par Afif Chelbi: Compétence et abnégation

Chaker vu par trois anciennes collaboratrices : Boutheina Ben Yaghlane, Mériem Mizouni et Sonia Ben Cheikh