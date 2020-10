Huawei Connect 2020: Créer une nouvelle valeur grâce à la synergie entre cinq domaines technologiques (Vidéo)

HUAWEI CONNECT 2020 s’est tenu à Shanghai du 23 au 26 Septembre sous le thème : Créer une nouvelle valeur grâce à la synergie entre cinq domaines technologiques majeurs.

Cet évènement phare annuel, organisé par Huawei pour l'industrie mondiale des TIC est une plateforme ouverte conçue pour d'aider ses clients et partenaires à s'adapter aux changements, à partager leur expérience et à travailler ensemble afin de créer une nouvelle valeur.

Lors de cette dernière édition, Huawei a exploré les tendances et les opportunités dans le domaine de la numérisation industrielle. Le géant chinois a présenté des technologies, des produits et des solutions TIC avancés. L’objectif ultime de cette rencontre est de créer un écosystème industriel ouvert et sain qui profitera à toutes les parties prenantes et créera une nouvelle valeur pour toutes les industries. Huawei a certifié qu’ils vont continuer à investir principalement dans les domaines de réseaux, de l’informatique, des services dans le cloud, l’intelligence artificielle et la connectivité.

A cet effet, M. Guo Ping, le président tournant de Huawei, a déclaré : « Alors que de plus en plus de gouvernements et d'entreprises passent au numérique et adoptent la technologie de l'intelligence, le secteur des TIC va connaître un incroyable potentiel de croissance. Nous nous réjouissons d'ouvrir ce nouveau chapitre avec nos partenaires. »

Il a également tenu à partager les pratiques de pointe de Huawei visant à aider à la création des entreprises, des campus et des villes intelligentes, en intégrant la technologie des TIC au savoir-faire industriel et en fournissant des solutions spécifiques à des scénarios pour créer de la valeur pour les gouvernements et les entreprises dans leurs principaux systèmes commerciaux. Au cours de la prochaine phase, Huawei travaillera avec ses partenaires pour appliquer les technologies TIC à diverses industries, en aidant les entreprises à développer leurs activités et les gouvernements à atteindre leurs objectifs stratégiques, à savoir stimuler l'industrie nationale, servir leurs électeurs et améliorer la gouvernance globale.

M. Guo Ping a souligné que Huawei soutiendra en permanence ses partenaires dans leurs efforts pour développer des applications industrielles, stimuler la chaîne d'approvisionnement et développer leurs propres industries.

Dans ce sens M.Guo Ping a mis l’accent sur les points phares de cette édition notamment, Huawei TECH4ALL, une technologie au service de l’industrie numérique qui fait la fierté de la firme, avant de continuer avec le lancement officielle du projet de la ville intelligente baptisée « les jumeaux intelligents ». Il a également a mis en exergue l’investissement de Huawei en faveurs des développeurs internationaux et l’importance du rôle qu’ils jouent dans le développement de l’entreprise.