Pourquoi se former aux métiers des Technologies de l’Information : l’exemple d’Aziz Gayes, jeune ingénieur tunisien (Vidéo)

Par Aziz Gayes, Manager chez VAGANET, entreprise de conseil en IT entre Paris, Tunis et Casablanca. Alors que le développement de Huawei se poursuit dans la partie nord du continent africain, et notamment dans mon pays en Tunisie, je souhaite aujourd’hui partager avec les jeunes générations tunisiennes, et plus largement africaines, une expérience unique, riche d’enseignement personnel comme professionnel.

En 2016, la Faculté des Sciences de Tunis où j’étudiais, on m’informe que Huawei souhaitait me rencontrer pour me faire passer quelques entretiens, à l’issue desquels j’ai été sélectionné pour participer à l’édition 2016 du programme Huawei« Seeds for the Future ».

« Seeds for the Future » est un programme initié par Huawei depuis 2008 et qui s’inscrit dans une volonté d'investir dans l’éducation des jeunes et dans la formation et la préparation des leaders de demain, notamment en Afrique. Pour l’ingénieur que je suis, pouvoir partir le temps d’un été en Chine pour découvrir, aux côtés du leader mondial des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) les technologies qui façonneront le monde de demain,était une opportunité inespérée.

J’ai donc eu le plaisir en 2016 de partir pour deux semaines en Chine. Tout au long de la première semaine que nous avons passée à Pékin, nous avons pu découvrir la culture chinoise, en suivant des cours de langue et de calligraphie à la très prestigieuse Peking University, et en visitant la ville et ses monuments historiques.Durant la deuxième semaine, nous sommes partis à Shenzhen qui est, en Chine, l’équivalent de la SiliconValley Américaine. Nous avons pu y découvrir et y comprendre le fonctionnement des dernières technologies sur lesquelles Huawei travaillait telles que la 5G et les Smart Cities. Nous avons aussi été accueillis dans le centre de Recherche &Développement de Huawei où nous avons suivi un programme de formation (cloud, 3G/4G, IoT) dispensé par des ingénieurs et des cadres de la société.

Si la valeur ajoutée professionnelle d’un tel voyage est facilement détectable, tant les connaissances que j’ai pu développer à l’époque me servent encore aujourd’hui comme manager et comme ingénieur, l’aspect personnel a également joué un grand rôle dans le souvenir impérissable que m’a laissé ce programme.

Tout au long de ces deux semaines passées en Chine, j’ai eu l’opportunité de côtoyer 3 autres délégations de jeunes qui venaient pour le même programme. En plus de la délégation tunisienne, il y avait donc une délégation Hollandaise, Espagnole et Malawite. Regrouper des jeunes de plusieurs nationalités, qui partagent la même passion et le même engouement pour les nouvelles technologies, à l’autre bout du monde, dans une culture qui n’est pas la leur - la culture chinoise -, était l’occasion parfaite de créer une dynamique amicale et professionnelle pérenne. Cela a donc marqué la création d’un groupe d’amis, avec lesquelles je suis toujours en contact aujourd’hui, et qui pourraient même devenir dans un futur proche des collègues.Bref, un groupe de jeunes passionnés qui toujours se rappellera de l’été 2016 comme de la découverte d’un autre monde.

En tant qu’Alumni de ce programme depuis maintenant 4 ans, je suis toujours en contact avec les équipes de Huawei en Afrique, heureuses de nous impliquer dans le processus d’amélioration continue du programme. C’est pour moi essentiel, car cela me permet de continuer à « militer »pour une cause qui m’est chère et qui est l’éducation des jeunes générations en Afrique, aux métiers des TIC.

Au-delà des situations sanitaires et économiques tragiques que peuvent connaître les pays africains à cause de la pandémie de Covid-19, je suis heureux de voir à quel point l’Afrique a été innovante ces derniers mois pour mettre en œuvre des outils technologiques pour contrer et contrôler la propagation du Covid-19 sur son territoire. J’ai confiance en l’avenir de l’Afrique, car j’ai vu à quel point la jeunesse de notre continent pouvait être mobilisée et innovante quand on décide de lui faire confiance. Je remercie ainsi Huawei de m’avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance, et j’encourage tous ceux qui me lisent aujourd’hui à suivre de près les politiques éducatives du Groupe en Afrique, pour l’Afrique.

Aziz Gayes

26 ans, Manager chez VAGANET, entreprise de conseil en IT entre Paris, Tunis et Casablanca