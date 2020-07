Des organisations et ONG refusent les appels au rétablissement de la peine de mort et à la violation du droit à la vie

La Tunisie connaît, en raison des tiraillements et des divisions entre les composantes de la coalition gouvernementale, une crise politique aiguë qui a abouti à la démission du chef du gouvernement, moins de cinq mois après la constitution de la formation gouvernementale.

Cette crise a été accompagnée d’une escalade dangereuse des campagnes d’intimidation et de violation de la liberté de presse, de la liberté d’expression, de la liberté de conscience ainsi que de l’instrumentalisation de l’appareil sécuritaire et judiciaire pour la restriction des libertés par le biais des arrestations et des procès d’opinion dont la jeune blogueuse Emna Chargui a été l’une des dernières victimes.

L’Assemblée des représentants du peuple est, de même, devenue pendant la période écoulée un espace de dépravation de la vie politique et une tribune pour la diffusion par des blocs parlementaires de la droite populiste d’un discours violent et haineux, d’un discours d’incitation à l’encontre des journalistes dans le but de les museler et de porter atteinte à l’autonomie de leurs organes directeurs. Ces propos violents et haineux visent également les organisations de défense des droits de l’homme dans le but de supprimer leur rôle de vigilance citoyenne, les mouvements féminins pour remettre en cause leurs acquis ainsi que les mouvements sociaux en vue de leur diabolisation et leur criminalisation.

Les membres de ces blocs parlementaires, qui se consacrent à la défense des mouvements terroristes, à la justification de leur violence et à la propagande pour leurs réseaux suspects et leurs associations douteuses, n’éprouvent aucun scrupule à appeler, dans l’enceinte parlementaire, à l’exécution de la peine de mort contre les opposants qui ne partagent pas leur point de vue ou qui ont des divergences d’opinion avec le parti du Mouvement Ennahdha. Cela a eu lieu à plusieurs reprises dont la dernière remonte au 16 juillet 2020 lors d’une déclaration prononcée par le président de la Coalition Al Karama.

Les organisations et associations tunisiennes signataires du présent communiqué:

1. Condamnent les campagnes d’intimidation et de violation de la liberté de presse, d’expression, de conscience, de manifestation et de protestation garanties par la Constitution, la législation nationale et les traités internationaux ratifiés par l’Etat tunisien.

2. Rejettent toutes les tentatives de remise en cause du moratoire sur les exécutions, en vigueur depuis 1991 parce qu’elles vont à contre-courant de l’histoire et de son évolution et qu’elles violent et compromettent le droit à la vie, qui constitue, comme le définit la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 22 de la constitution tunisienne, un droit de l’homme fondamental et premier.

3. Considèrent que le discours incitant au meurtre et à l’application de la peine capitale fait partie d’un projet global d’extrême droite qui est hostile à la mise en place d’un système universel des droits de l’homme et des peuples et qui nie le caractère civil de l’Etat en se fondant sur la suprématie de « la charia » en tant que source de la législation avec toutes les conséquences qui en résultent : non seulement l’application de la peine capitale mais aussi le recours à la torture et aux supplices comme à d’autres formes d’atteinte et à la personne et à la dignité humaines et leur légitimation.

Tunis, le 18 juillet 2020

• Association Arts et Cultures des deux Rives (ACDR)

• Association Citoyenneté, Développement, Cultures Migrations Des Deux Rives

• Association des femmes démocrates

• Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement

• Association Tunisienne de défense des Libertés Individuelles

• Association Tunisienne pour la prévention positive

• Association Tunisienne pour la défense des valeurs universitaires

• Association tunisienne d’action culturelle

• Association tunisienne pour les Nations Unis

• Association des Tunisiens en France

• Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique

• Association histoire et mémoire commune pour la liberté et la démocratie

• Association de promotion du droit à la différence

• Association Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche

• Association Justice No Peace Without

• Centre de Tunis pour la liberté de la presse

• Coalition Tunisienne Contre la Peine de mort

• Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie

• Damj, l’association tunisienne pour la justice et l’égalité

• Forum Attajdid de la pensée progressiste

• Fondation Hassen Saadaoui pour la démocratie et l'égalité

• Groupe Tawhida Ben Cheikh

• Ligue des écrivains tunisiens libres

• Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme

• Observatoire National pour la Défense du Caractère Civil de l'Etat

• Organisation contre la torture en Tunisie

• Syndicat National des journalistes tunisiens