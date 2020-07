Mme Monia Jebbari nous a quittés. Subitement, elle est partie, discrètement sans faire de bruit au moment où l’on ne s’y attendait pas. Elle était venue chercher ses copies pour les corriger, elle préparait la session de rattrapage et la rentrée avec ses collègues : cahier de TD, sujets …

Nous toutes et tous à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis : ses collègues et amis, le personnel administratif et ouvrier, les étudiantes et les étudiants, nous garderons d’elle le souvenir d’une personne d’une gentillesse extrême, d’une grande générosité.

Elle fut une étudiante brillante tout au long de ses études. Elle avait préparé sous la direction du Professeure Soukeina Bouraoui, l’un des premiers mémoires en droit de l’environnement sur le préjudice écologique, un sujet d’actualité aujourd’hui encore.

Elle fut une enseignante sérieuse, appliquée et à la disposition de ses étudiantes et étudiants, jamais avare de son temps et de ses efforts pour leur expliquer les subtilités du droit civil en fine juriste qu’elle était et cela malgré la maladie qui a freiné son élan et sa carrière.

Elle laisse dans le désarroi sa famille proche, son dévoué mari et ses deux adorables filles, mais aussi sa famille élargie à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Qu’elle repose en paix, elle restera toujours dans notre cœur et notre souvenir.

Neila Chaabane

Doyenne FSJPST