Sélim Azzabi: Faire partie du gouvernement est pour moi un privilège et une mission

Vous attendiez-vous à être nommé ministre, MDICI de surcroît, en cette période de crise aiguë ?

Aucun d’entre nous n’a anticipé cette crise inédite. S’il y a bien une chose que cette pandémie nous a tous enseignée, c’est l’humilité. Du jour au lendemain, nos vies ont été bouleversées, notre quotidien chamboulé et nos projets prospectifs stoppés. Comme tous mes collègues du gouvernement, j’ai à peine pris mon poste qu’il a fallu orienter nos efforts et notre énergie vers la lutte contre le coronavirus et ses conséquences. C’est à la fois très frustrant, tant les défis que je me préparais à affronter sont nombreux et urgents, et en même temps passionnant puisqu’il a fallu être immédiatement opérationnel que ce soit avec les équipes du ministère qu’avec les partenaires. Cela nous a tous poussés vers davantage d’efficacité.

Vous avez eu la main heureuse en mobilisant rapidement un soutien financier étranger significatif. Comment y êtes-vous parvenu ?

C’est dans les crises que l’Humain sait faire le plus preuve de solidarité et de sens des responsabilités. Tous, administration, politiques et partenaires de développement avons compris que nous étions dans un moment historique et qu’il fallait tous agir ensemble pour y faire face. Je dois dire que c’est à ce moment-là que j’ai pu expérimenter de façon très concrète la solidité de nos liens avec nos partenaires de développement et l’importance de la coopération internationale. La mobilisation des fonds s’est faite essentiellement en deux temps: la restructuration de projets comme évoqué précédemment et la mobilisation de nouveaux financements.

Et comment procédez-vous au quotidien ?

Au ministère, nous avons tout de suite organisé le travail de telle sorte que la majeure partie des collègues n’ait pas à se déplacer jusqu’aux bureaux. Nous utilisons plus que jamais le téléphone, les emails et désormais les visioconférences pour travailler ensemble. C’est peut-être d’ailleurs un bénéfice de cette crise que nous avons noté, nous avons révolutionné en quelques semaines la façon de travailler de l’administration et probablement enfin compris combien la digitalisation de l’administration était non seulement indispensable mais aussi à notre portée.

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie?

Je subis les contraintes du confinement comme tous les Tunisiens mais je m’y conforme car je sais que c’est ce qui a fortement contribué à atténuer la propagation du virus en Tunisie.

Le fait que ma prise de fonction en tant que MDICI ait été concomitante à la pandémie Covid-19 en Tunisie a alourdi la responsabilité que je porte. Mais cela a donné une autre envergure à l’action gouvernementale. Faire partie de ceux qui œuvrent au service de la Tunisie en ces temps difficiles, est un privilège, une mission !