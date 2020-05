Sélim Azzabi - IDE : une nouvelle approche plus efficiente

L’Europe apprend à ses dépens le prix de la délocalisation dans des contrées asiatiques lointaines. Sonnée par le déficit démographique, le manque de qualifications professionnelles, surtout après les grandes pertes humaines et la peur du migrant, elle semble favoriser une relocalisation dans notre région. Quels atouts compétitifs offre la Tunisie et quelle sera la nouvelle approche marketing à déployer?

Dès le début de la crise, une veille économique et réglementaire ainsi qu’un benchmark des plans de reprise ont été mis en place par la TIA et la Fipa, deux structures sous la tutelle du MDICI. Il s’agit d’anticiper les tendances futures des IDE dans le monde. Des opportunités importantes se présentent à la Tunisie, notamment dans les secteurs innovants des TIC, de l’intelligence artificielle, des IME ou le secteur pharmaceutique.

Nos atouts sont multiples. Encore plus, en ce moment. La position géographique, la proximité de l’Europe ou encore les qualifications intrinsèques des jeunes constituent autant d’avantages pour le développement de nos relations économiques avec les pays européens, notamment en matière d’attraction des IDE. Ce potentiel ne s’est pas traduit par le flux d’investissements escompté. La fragmentation des chaînes logistiques et de production pour les secteurs automobile et aéronautique a mis en avant l’importance du nearshoring et de proximité des sites de production afin de préserver l’autonomie d’approvisionnement en matière de produits vitaux à l’instar des équipements médicaux et paramédicaux.

Au-delà du positionnement géographique, la stratégie d’attractivité de la Tunisie doit reposer sur d’autres piliers, notamment la qualification de nos ressources humaines saluée par le Global Competitiveness Report de 2018, qui a classé la Tunisie premier pays d’Afrique du Nord en ce qui concerne la qualité de la formation professionnelle, la compétence des diplômés et la facilité d’accès aux talents.

Fipa, TIA et autres leviers sont-ils en synergie, suffisamment opérationnels, bien dotés en compétences et disposants de moyens financiers appropriés ?

La réussite de la nouvelle approche de promouvoir la Tunisie comme une destination d’investissement sera certainement fondée sur la conjugaison des efforts de tous les acteurs de l’écosystème. A ce titre, la TIA et la Fipa ont mis en place un mécanisme de coordination pour mieux répondre aux requêtes des entreprises établies en Tunisie et les assister durant cette période de crise. Cette collaboration a permis de mieux adresser les challenges auxquels font face les acteurs économiques et les rassurer par rapport à la situation en Tunisie et à l’appui des organismes de l’investissement pour préserver leurs activités et faire prospérer les investissements à venir.

Notre stratégie marketing centrée sur la prospection directe sera plus agressive et requiert des moyens financiers (davantage d’exploitation des outils de veille, de la digitalisation) et des ressources humaines (expertises sectorielles) plus importants… La marque «Tunisie» doit être réinventée.

Quel est le bilan des représentations à l’étranger ? Faut-il les fermer, les redéployer, les renforcer, leur donner un nouveau contrat d’objectifs ?

Une évaluation des bureaux de la Fipa est effectuée de manière régulière à travers des contrats d’objectifs préalablement définis (nombre d’actions promotionnelles, de contacts directs et de visites de prospection en Tunisie). Nous allons vers plus d’agressivité dans le domaine de la prospection directe et du nombre de visites d’entreprises étrangères, pour les convertir en projets à implanter.

Un repositionnement de ces bureaux est envisageable et pourrait être accéléré du fait de la crise actuelle.