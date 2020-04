Les Objectifs de Développement Durable: Solution d’après crise COVID19?

La crise COVID19 a suscité une prise de conscience de la part des entreprises, les modèles de croissance ne sont plus à l’ordre du jour, les règles de management doivent s’adapter, le rôle des leaders est primordial pour trouver les solutions adéquates permettant à l’entreprise d’être résiliente et de mettre en place une stratégie d’après crise.

Comment l’outil des ODD serait la solution d’après crise COVID19?

Tout d’abord pour comprendre la pertinence des ODD en tant que solution, il faudrait rappeler ce que sont les ODD?

Les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité(1).

Ces objectifs au nombre de 17 ont fait l’objet d’un accord de Paris de 2015 (COP21) ratifié en mars 2015 au Japon dans lequel tous les pays s’engageaient à respecter des normes communes et de cibles atteignables pour réduire les émissions de carbone, gérer les risques liés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, et renforcer les capacités de relèvement post-crise. Ces 17 objectifs concernent les domaines suivants:

1- Pas de pauvreté

2- Faim «Zéro»: sécurité alimentaire-nutrition-agriculture durable

3- Bonne santé et bien être

4- Education de qualité

5- Egalité entre les sexes

6- Eau propre et assainissement: garantir l’accès à l’eau à tous- gestion durable des ressources hydrauliques

7- Energie propre et d’un cout abordable

8- Travail décent et Croissance

9- Industrie Innovation et Infrastructure: infrastructure résiliente-industrialisation durable

10- Inégalités Réduites

11- Villes et communautés durables

12- Consommation et Production durables

13- Mesures relatives à la Lutte contre les Changements Climatiques

14- Vie aquatique: exploiter les mers, océans et ressources marines d’une façon durable.

15- Vie terrestre: préserver et restaurer les écosystèmes terrestres (source du COVID19)

16- Paix, Justice et Institutions efficaces

17- Partenariats pour la réalisation des objectifs: privé-public-international

Ces 17 objectifs sont intégrés, interdépendants, universalistes, structurants (économie, social, environnement), communicants, collaboratif (partenariat) et limité dans le temps avec l’échéance de l’agenda2030, tous ces qualificatifs font que les ODD pourraient servir aux entreprises ainsi qu’aux pouvoirs publics de cadre de référence pour bâtir une stratégie d’après crise, certains pays occidentaux ont commencé à travailler dessus comme la France qui à repris ses textes de lois de soutien aux entreprises en annexant des conditions d’actions de responsabilité sociale de la part des entreprises qui seront donc contraint de s’y conformer et les ODD pourraient leur servir d’outil à la réalisation de cet objectif.

Les ODD contribueraient à élaborer une stratégie RSE, d’exploiter de nouveaux marchés, de relancer l’investissement, de changer de modèle d’affaires, d’induire une nouvelle politique d’innovation.

ODD et RSE reposent sur les mêmes enjeux du développement durable, économiques, sociaux et environnementales, les actions sur ces derniers sont désormais inévitables si on voudrait éviter une autre crise d’autres types de virus.

Neyer Memmi

Consultant

(1) Définition du PNUD