L’impact économique du Coronavirus, sur la Tunisi, selon le Forum Ibn Khaldoun pour le développement

« Tout en continuant à mobiliser tous les efforts pour préserver les vies humaines et le potentiel de production, la Tunisie a tout intérêt à bien se préparer pour l’après crise ». C’est ce que souligne le Forum Ibn Khaldoun pour le développement (FIKD) en synthèse de débats en visioconférence, menés les 7 et 16 avril courant. (Télécharger la présentation) « Outre les exigences de l’optimisation de l’allocation des ressources, de la lutte contre la corruption, de la correction des failles et des insuffisances mises à nues lors de la gestion de crise sanitaire, la Tunisie, poursuit le document de synthèse, aguerrie par l’épreuve du confinement et de la distanciation, devra pouvoir négocier l’important tournant de l’économie mondiale qui semble se profiler à la lumière des leçons et des enseignements qui en ressortent. »

« La mobilisation de tous est nécessaire, affirment les participants pour créer une synergie entre l’Etat, les entreprises et les établissements publics, le secteur privé dans sa diversité, les organisations nationales et la société civile, pour entretenir l’élan salvateur de solidarité envers les personnes et les entreprises les plus exposées et pour se forger une forte volonté transcendant les problèmes et les difficultés. La tâche ne sera pas aisée. Elle suppose d’importants efforts de restructuration, de réforme, d’investissement et des sacrifices pour le court terme. Elle implique, aussi et surtout, beaucoup d’humilité pour apprendre de nos erreurs et pour mieux tirer profit des expériences des autres pays, qu’ils soient développés, émergents ou en développement.

Traitant de l’optimisation de la gestion sanitaire du coronavirus, avec les limites de la politique de confinement, participants ont passé en revue les alternatives qui s’offrent pour la préservation du potentiel de production et d’emploi.

« Dans le cadre de ce nouveau tournant, lit-on dans la note, la numérisation est appelée à prendre un essor considérable dans l’administration, l’entreprise, l’école, l’hôpital. Cela ouvre de formidables opportunités pour améliorer les prestations et leur conférer davantage de transparence, pour réduire les disparités régionales, pour améliorer la qualité de vie tout en offrant des milliers d’emplois relativement bien rémunérés. La crise que vit la Tunisie a déjà donné un important élan au travail à distance. Il faudra cependant aller encore plus vite, plus loin, dans le cadre d’une approche intégrée sous-tendant un renforcement de l’infrastructure de l’internet haut débit, un développement de l’industrie du contenu et de service numérique ainsi qu’un important essor de la recherche scientifique en matière notamment de la sécurité des réseaux.

Dans le même ordre d’idées, la préservation des ressources humaines, comme première priorité, devrait permettre à la Tunisie de se hisser durant l’après Corona. Cela confortera les choix faits depuis l’indépendance et offrira de formidables opportunités de rayonnement er de développement. Ainsi, l’aura acquise par le secteur de la santé, dans la lutte contre le coronavirus, pourra être un important stimulant pour en faire un secteur d’excellence, à même de fournir des prestations de soins de qualité pour les tunisiens mais aussi pour les étrangers à l’échelle régionale. Encore faudra- t-il créer une synergie émulatrice entre les secteurs public et privé mais également entre l’enseignement, la recherche et les structures de soin.

De même, les différentes initiatives en matière de riposte contre le virus par les écoles d’ingénieurs (fabrication et adaptation du matériel de protection et de réanimation) ouvrent d’importantes perspectives au développement de l’esprit d’innovation et de recherche. Elles confortent, en outre, l’impératif à aller de l’avant en matière de lutte contre l’abandon scolaire et d’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Par ailleurs, même s’il n’est pas démontré, jusqu’ici, une totale corrélation entre l’apparition du virus et la dégradation de l’environnement, le rapprochement entre les deux phénomènes parait inéluctable et donne des arguments encore plus forts à tous ceux qui plaident pour un développement économique et social respectant l’équilibre écologique et préservant la biodiversité. Il n’est pas exclu que l’après coronavirus sera un important tournant conférant au dumping environnemental la même valeur que le dumping commercial par l’organisation mondiale de commerce. La Tunisie à tout intérêt à se positionner rapidement parmi les pays respectueux de l’environnement ; Cela aura un impact positif sur la santé des tunisiens, sur la compétitivité extérieure du produit tunisien et sur son image de marque.

La crise du coronavirus, bien que dure épreuve ébranlant les certitudes et les crédos, pourrait être une formidable chance pour la Tunisie pour mettre fin aux tiraillements, dépasser les doutes, reprendre confiance dans la qualité de nos cadres et dans notre force de travail, pour retrouver un nouveau souffle et passer à une vitesse supérieure."

Télécharger le document intégral

Télécharger la présentation PWP