Abdellatif Ghorbal - L’après coronavirus: nécessité fait loi!

En quelques semaines, le coronavirus s’est propagé à travers le monde avec une célérité inattendue, forçant à la mobilisation immédiate et générale de tous les « Terriens » pour y faire face et le dompter.

Mais, malgré les réussites enregistrées en Chine, foyer de départ du virus, nous sommes toujours au milieu du gué. Pour combien de temps encore ? Nul ne le sait. A la peur qui s’empare de nous, sans distinction, s’ajoute l’angoisse face à l’inconnu. La menace est réelle. Combattue avec conscience et courage par le monde de la santé, elle est traitée avec responsabilité par des gouvernants contraints d’agir rapidement. Une lutte planétaire est déclenchée contre le Covid 19. D’abord par les premiers secours et les moyens disponibles, par les décisions préventives classiques, puis par le confinement, accompagné de toutes sortes de « mesures barrières » afin d’enrayer la propagation du virus. La situation reste très grave, sans pourtant devenir désespérée. Déjà, ici et là, des lueurs d’espoir pointent à l’horizon. L’Homme triomphera du virus !

« A quelque chose malheur est bon ! », pourrait-on penser. Ne parle-t-on pas déjà de « l’avant et de l’après Covid 19 » ? Les prémices d’une prise de conscience générale et forte se multiplient, laissant présager l’adoption de nouvelles grilles d’analyse pour traiter les questions sociales, économiques, culturelles, et environnementales. Il s’agira de remettre l’humain au centre des préoccupations, en cessant d’agir au bénéfice des tenants du capitalisme et de la finance mondialisés, responsables d’échecs répétés et de crises à grande échelle.

Une première démonstration majeure s’affirme nettement. Face à ce cataclysme, les populations se sont tournées naturellement vers l’État pour lui demander secours et protection. Sur tous les continents, l’État reprend en main les leviers de commande, pour retrouver son vrai rôle. Celui de l’État fédérateur, protecteur, redistributeur, en plus de ses pouvoirs régaliens incontestables (sécurité intérieure, défense nationale, justice, relations internationales).

Longtemps décrié et affaibli par les néo libéraux et les adeptes des lois du marché, l’État est pourtant à chaque fois appelé au secours des entreprises pour les sauver des crises qu’elles ont elles mêmes créées. Force est de constater aujourd’hui que la « main invisible du marché » qui aurait réponse à tout n’a jamais existé, et que la force magique du secteur privé capable de réguler le système social et économique des sociétés modernes n’était que du vent.

L’État naît de l’Histoire, et existe par rapport à un territoire avec ses frontières. Il risque la disparition dès qu’il s’insère dans des espaces imposés (colonisation), flous (union) ou artificiels (mondialisation). L’union arabe, l’unité islamique, l’Union africaine, restent des entités abstraites, sans réalité sur le terrain en dehors de certaines solidarités de principe ou de slogan. L’Union européenne s’identifie principalement, jusque-là à la zone Euro, l’espace Schengen, ou les conclaves de technocrates à Bruxelles. Pour preuve, pour lutter contre cette pandémie mondiale, chaque pays de l’UE s’est replié à l’intérieur de ses propres frontières historiques. La réalité impose ainsi ses lois. Quant à la mondialisation et ses hasardeuses délocalisations, elle pourrait connaître aujourd’hui sa fin. Celle-ci ne pouvait survivre que si elle était porteuse de progrès et de prospérité pour tous. Ce qui tarde à venir. Ses conséquences, notamment l’accroissement du chômage et de la pauvreté, et les déséquilibres en résultant dans bon nombre de pays, sont à l’opposé des (fausses) promesses annoncées à ses débuts. Et quand la Chine s’en sort bien, elle le doit bien à son État fort, et à sa population disciplinée et patriote. La mondialisation, on en revient !

Les nuisances et les dégâts de la pollution à l’échelle de la planète et les dérèglements climatiques constituent la deuxième certitude qui ne saurait plus souffrir de contestation. Les propos des climato-sceptiques et des irresponsables qui s’enferment dans le déni, comme Trump aux États Unis et Bolsonaro au Brésil, entre autres, auront de moins en moins d’échos et d’effets. En revanche, la voix des écologistes, des défenseurs de la nature et in fine de l’espèce humaine, portera plus fort et plus loin, soutenue en cela par les améliorations environnementales constatées au terme de quelques semaines d’arrêt des usines polluantes et de baisse de l’activité humaine génératrice de gaz à effet de serre. Les photos satellitaires des zones à forte pollution avant et après le Covid 19 en sont une illustration édifiante. L’atmosphère apocalyptique, sombre et étouffante des zones industrielles chinoises laisse place à un ciel dégagé, rayonnant et « chantonnant ». Comme l’eau des mers et des cours d’eau montrée cette semaine à la télévision, autrefois trouble et sale, qui redevient propre et cristalline, permettant aux poissons de se faire visibles et aux dauphins de retourner au contact de l’homme. Ces heureux changements au bout de quelques semaines de repos et de baisse de la pollution montrent que l’Homme, par ses excès et les gaspillages de son modèle de développement, demeure le premier responsable des dégâts portés à la nature et de la dégradation de la qualité de la vie, voire de mettre en péril sa propre survie sur Terre. Il appartiendra aux citoyens du Monde d’inverser ces phénomènes environnementaux, de revenir à la normale et de sauver la planète. C’est possible. Les instances gouvernementales, les organismes internationaux et les populations rassurées et remobilisées pourront plus facilement agir de concert pour juguler ces fléaux planétaires plus efficacement et plus rapidement. Les lobbies des intérêts privés et des multinationales n’auront plus le droit de poursuivre leurs excès passés et errances actuelles.

C’est le moment de remettre les pendules à l’heure. Nécessité fait loi, pour le bien de tous !

Abdellatif Ghorbal