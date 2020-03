Pr Nissaf Ben Alaya : On lui doit beaucoup (Album photos)

Révélations. Celui qui l’avait braquée dans sa voiture, le soir, début janvier dernier alors qu’elle rentrait chez-elle doit avoir des remords sur la conscience. Contrairement à ses habitudes, Pr Nissaf Ben Alaya, avait quitté vers 19 heures, son bureau où elle tardait jusqu’à après 21 heures. Prise dans un embouteillage sur la route de la banlieue sud de la capitale, elle était victime d’un braquage qui l’avait délesté de son sac. Heureusement que son téléphone portable n’y était pas : une mine précieuse de contacts en Tunisie et dans le monde. Il lui sera très utile, dès le lendemain même.

Alors qu’on parlait encore d’une épidémie circonscrite en Chine, Pr Ben Alaya, directrice générale de l’Observatoire national des Maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), avait pressentie l’ampleur de la catastrophe. Rôdée par les cas précédents de la vache folle, du H1N1 et autres virus, forte par son expertise souvent sollicitée par l’OMS et autres organisations de par le monde, elle déclencha la phase une de l’alerte appropriée. De suite, elle briefera l’agence-conseil en communication spécialisée qui avait travaillé depuis longtemps sur les campagnes précédentes, réunira le groupe de communication pour élaborer les messages clefs et lancera toute l’opération. Le 23 janvier, tout était bouclé : spots radio et télé, affiches, flyers, fiches sanitaires, totems et autres supports, étaient conçus, validés, produits et diffusés.

A l’époque, rares ceux qui avaient déjà réalisé l’ampleur du désastre annoncé. Sans se laisser envahir par les fausses assurances de certains hauts placés, Pr Ben Alaya foncera de toute son énergie, sans s’arrêter, sans prêter attention aux commentaires, sans baisser les armes.

Méthodique, précise, attentive aux détails, elle mène de front tout le travail de sensibilisation, de stratégie, de prise en charge, de mise en place des équipes et de suivi, mais aussi de communication. Rompue à la communication de crise, elle avait fait bénéficier ses équipes depuis des années de séminaires spécialisés de haut niveau, Pr Ben Alya a su déployer immédiatement un dispositif opérationnel. Transparence totale sur la situation, les indicateurs, les difficultés, disponibilité à tous les médias, et réponses précises.

Avec l’ancien – nouveau ministre de la Santé, Dr Abdellatif Mekki, la synergie sera totale. Il lui fait confiance, lui apporte son soutien, et elle ne lui cache rien, se démène de toutes ses énergies pour servir la stratégie arrêtée. On leur doit beaucoup. Les Tunisiens les découvrent sous un autre angle et apprécient hautement leur engagement.

