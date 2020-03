Les trésors dévoilés d’Ennejma Ezzahra

Sacré Baron d’Erlanger ! Son magnifique palais niché sur la colline de Sidi Bou Said, surplombant la baie de Tunis, n’a pas encore livré toutes ses merveilles. Pour y avoir officié pendant plus de vingt ans, en tant que conservateur, Mounir Hentati, nous en livre des révélations qui attisent son attractivité. Dans un superbe livre d’art, publié en anglais sous le titre de Treasures unveiled (en français : « Trésors dévoilés ») et édité par le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam), il nous fait découvrir tant d’aspects jusque-là méconnus des lieux, du propriétaire et de ses collections.

«Ce livre s’est en quelque sorte imposé à moi, confie Mounir Hentati. Je le voyais comme un dû, une dette envers ce lieu où j’ai passé de grands moments de joie et d’enrichissement intellectuel pendant un peu plus de deux décennies, de jour comme de nuit, et où j’ai même passé des nuits blanches, parce qu’il fallait être là et veiller au grain lors du tournage de séquences de films. J’ai voulu à travers ce livre partager avec les lecteurs l’énorme plaisir que j’ai vécu entouré de ces œuvres et objets d’art sur lesquels j’avoue que j’ignorais beaucoup, que ce soit sur leur provenance, leur style de décoration, la date de leur fabrication et le contexte de leur acquisition par ce collectionneur éclairé qu’était le Baron R. d’Erlanger. Je me suis donc, pendant une année, offert le plaisir d’analyser une sélection de quelques deux cents objets, que je considère représentatifs des neuf collections qui ont fait chacune l’objet d’un chapitre de ce livre.»

Dans sa préface, Ali Louati écrit en connaisseur: «Avec ce beau livre riche en informations sur les trésors artistiques du palais, Mounir Hentati lève aujourd’hui un autre coin du voile sur les choix esthétiques du maître des lieux, apportant, ainsi, un précieux éclairage sur des aspects inédits ou restés insuffisamment connus de sa personnalité. L’auteur nous fait découvrir avec l’autorité de l’érudit et l’expérience de l’homme de terrain les mille enchantements d’un cadre de vie qui, au-delà de sa munificence, reflète l’élégance d’une âme tourmentée par la beauté, celle du Baron Rodolphe d’Erlanger, peintre, musicologue, amateur d’art et grand admirateur de la civilisation arabo-musulmane. Curieux personnage, s’il en fut, ayant fui les trépidations du siècle pour une paisible et édifiante retraite au Jabal al-Manar à l’ombre de son saint patron Abou Saïd al-Baji».

Mounir Hentati nous présente ici les divers éléments d’un vaste et riche patrimoine : mobilier, tapis, céramiques, porcelaines, opales, en plus des peintures de Rodolphe lui-même, et d’autres œuvres insignes telles ces estampes japonaises originales dues au grand Hokusai. Véritable collection muséale étudiée avec un luxe de détails relatifs aux styles, datations et provenances.

Ce faisant, l’auteur contribue efficacement à cerner de plus près la riche personnalité d’un Européen qui vécut son rêve oriental au-delà de toutes les aventures et les tentations que l’Orient avait pu inspirer à d’autres avant lui. Ces « Trésors dévoilés » reflètent aussi, par la variété de leurs styles et la diversité de leurs origines, les goûts éclectiques de la famille d’Erlanger demeurée dans le palais longtemps après la disparition du maître. Toutefois, elles sont, par essence et dans leur majeure partie, l’objectivation d’un désir d’immersion dans l’univers de la civilisation musulmane, à l’exploration duquel il a consacré une grande partie de sa vie.

L’auteur, ajoute Ali Louati lors de la présentation du livre, déploie toutes les ressources de son expérience professionnelle d’ancien conservateur de ces collections et de fin connaisseur des diverses traditions artistiques auxquelles appartiennent ces objets d’art. En se fondant en partie sur les inventaires établis par le baron lui-même, Mounir Hentati enrichit et complète nos connaissances sur ce patrimoine par un travail d’analyse scientifique et de traitement muséographique, mené pendant des années, et qui, au bout du compte, nous vaut cet ouvrage de haute valeur esthétique et intellectuelle. En fait, c’est un véritable catalogue raisonné avec un luxe de détails sur les origines, les styles et les dates des artefacts et objets d’art conservés.

Ennejma Ezzahra Treasures Unveiled

Artworks and Objets - d’art at the palace of Baron Rodolphe d’Erlanger in Sidi Bou Saïd de Mounir Hentati, ancien conservateur du palais Ennejma Ezzahra

Edition Ennejma Ezzahra, Sidi Bou Saïd 2019, 218 pages



Photos : Salah Jabeur, Firas Ben Khlifa et Mounir Hentati.