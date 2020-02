Mourad Chaaba à Sidi Bou Saïd : l’exposition à ne pas rater, dès ce samedi (Photos)

Le plus discret des peintres tunisiens contemporains, Mourad Chaaba est sans doute parmi les plus talentueux de sa génération. Ses tableaux qui se font rares et précieux, sont toujours agréables à voir comme les fins connaisseurs de la peinture en ont l’occasion à partir de ce samedi 29 février à la Galerie Saladin à Sidi Bou Saïd. POur la collection 2020, c'est pas moins d'oeuvres inédites qui sont accrochées.

Disciple de Adel Megdiche, Chaaba a affiné son propre style dédiant à la femme tunisienne un hommage esthétique raffiné où le décoratif cède la palette à l’expressif, le regard s’installe en message, l’élan et la forme prennent les sons d’un hymne à la beauté. D’année en année, il progresse sur un registre difficile, faisant montre d’un imaginaire fertile et d’un talent plus affirmé.

Dans la beauté de la gestuelle, épurée et limpide, son pinceau fait des couleurs et des volumes, des expressions et des silhouettes, une œuvre séduisante qui ne cesse de vous parler.

Le monde de Mourad Chaaba, merveilleux, érotisé, serein, se détache complètement de l’univers violent, cauchemardesque et en bataille qui risque de nous emporter. Ce grand peintre nous renoue avec ce que nous avons de plus beau dans l’âme, de plus apaisant, dans une rêverie aux yeux ouverts.



Mourad Chaaba

Du 29 février au 15 mars 2020

Galerie Saladin, 4, Avenue Bourguiba, Sidi Bou Said

https://www.facebook.com/GalerieSaladin.sidibousaid/

De 15 h à 19 h 30.

Vernissage le samedi 29 Février 2020 à 17h00.

Qui est Mourad Chaaba

Artiste-peintre tunisien née en 1970, Mourad Chaaba, réside et peint à Menzel Bourguiba. Diplômé en stylisme modélisme à la Makni Fashion Academy (1995) où il rencontra Adel Megdiche comme professeur de dessin et qui deviendra une influence majeur dans sa peinture, Mourad Chaaba développe un style raffiné, techniquement très maîtrisé, et concentré autour du thème de la femme. Avec sa première exposition personnelle en 2006 (Galerie Essaadi, Carthage), et sa participation à l’exposition collective pour la semaine africaine de l’UNESCO (Paris) en Mai 2007

Mourad Chaaba et ses œuvres orientalistes modernes connurent un succès immédiat et jamais démenti jusque là. Pour la seconde fois il expose chez Galerie Saladin (Sidi Bou Saïd) ses rêveries qui subliment la féminité.

https://www.facebook.com/mourad.chaaba.Artiste.peintre

Expositions Personnelles

2006: Exposition « Chants d’Orient », Galerie Essaadi - Carthage

2009: Galerie El Borj – La Marsa

2009: Galerie Essaadi – Carthage

2012: Galerie Semia Achoure – La Soukra

2015: Galerie Medina – La Kasba (Tunis)

2016 : Galerie Saladin – Sidi Bou Saïd

2020: Galerie Saladin – Sidi Bou Saïd

Expositions Collectives

2007: Semaine Africaine de l’UNESCO (Paris)

2012: Exposition annuelle de l’Union des artistes plasticiens tunisiens

2013: Exposition annuelle de l’Union des artistes plasticiens tunisiens