Général El Bekri : Quels risques de contagion par le Coronavirus en Tunisie ?

Par le Général de Brigade (r) Mohamed Ali El Bekri - Sommes-nous déjà contaminés par le Coronavirus? La pandémie est en train de s’étendre inexorablement à travers plusieurs pays notamment en Asie, Amérique du Nord et Europe et la voilà tout près de nous en Italie. A la date d’aujourd’hui on totalise plus de 77000 contaminations en Chine et 1100 ailleurs dans le monde, comptabilisant globalement environ 2600 décès.

Les trois dernières remarquables poussées de la contagion ont été enregistrées en Iran, en Corée du sud et en Italie. L’Italie notre voisine, est le premier pays d’Europe à instaurer une mise en quarantaine de villes en isolant 11 communes avec fermeture d’entreprises et d’établissements scolaires et universitaires et l’annulation d’évènements culturels et sportifs pour lutter contre l’épidémie. Le foyer principal se trouverait à Codogno, près de Milan.

Une étude publiée Vendredi par le Centre des maladies infectieuses de l’Impérial Collège de Londres «estime qu’environ les deux tiers des cas de Coronavirus sortis de Chine sont restés non détectés au niveau mondial, avec pour résultat potentiel des chaînes multiples non détectées de transmission humaine hors de Chine».

Mais qu’en est-il de notre pays? vivons-nous en vase clos en dehors de tout risque? bien sûr que non!

Il ne faut pas se leurrer, tôt ou tard nous serons touchés, si ce n’est déjà fait, et je le pense sérieusement sans jouer l’alarmiste. Notre proximité avec l’Europe et la mobilité de nos concitoyens y vivant constituent des facteurs indéniables de propagation du virus dans nos contrées.

La question essentielle y sommes nous suffisamment préparés? Sommes-nous préparés à mettre en quarantaine, des quartiers? Des villes? Disposons-nous d’une puissante Task Force interdépartementale avec des moyens adaptés, déjà mise en place, faisant un suivi quotidien de la situation et surtout capable d’analyser et d’agir immédiatement pour juguler tout signe de contagion? Ou encore mieux capable de précéder la contagion par une mise en place de procédures rigoureuses de veille de détection et d’action ? La tâche est complexe, elle est énorme, du jamais vu et si nous y sommes mal préparés on pourrait être très rapidement dépassés avec l’installation d’une panique qui pourrait se généraliser et se transformer en un soulèvement général de la population avec ses corollaires d’actes de vandalisme et de pillages dépassant les normes connues.

La tâche est d’autant plus énorme que la majorité de notre peuple fait fi des mesures d’hygiène les plus élémentaires. Tousser à proximité d’autres personnes sans se protéger la bouche est tout à fait habituel, tâter quatre à cinq pains chez le boulanger avant de choisir le sien est aussi dans la norme, dans les rayons des produits laitiers ou de charcuterie ainsi que dans les pâtisseries la mode pour le personnel est de mettre des gants en plastique comme mesure d’hygiène, oui mais voilà les gants sont enfilés au début du travail et changés au bout de plusieurs heures, entretemps on touche à tout avec ces gants, y compris pour se gratter la tête, téléphoner, poser les mains un peu partout et servir les clients avec des gants contaminés.

Je pense honnêtement que ce qui a été fait jusqu’ici est très insuffisant pour faire face à une situation qui pourrait dégénérer du jour au lendemain. Je pense que la situation est urgente et que c’est le plus important défi qui attend le prochain gouvernement.

Qu’Allah protège notre peuple et notre pays.

Mohamed Ali El Bekri, Général de Brigade (r)

