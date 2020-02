Qui est Nizar Yaiche, pressenti ministre des Finances

Matheux, laborieux, il a piloté plus de 300 projets dans une trntaine de pays de la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient auprès des grandes multinationales, PME ainsi que divers ministères dans plusieurs pays de la région. Mohamed Nizar Yaiche, pressenti pour le poste de ministre des Finances est ingénieur-économiste, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (de 1995 à 1998). Bachelier (avec mention très bien) du Lycée Pilote Bourguiba de Tunis (1993), il avait fait sa prépa en Mathématiques Supérieures, Mathématiques Spéciales, à l’école Sainte-Geneviève à Versailles, Paris (de 1993 à 1995). Il aligne plus de vingt ans d’une riche expérience d’expert International en stratégie et développement économique et financier des entreprises et du secteur public.

Yaiche est actuellement associé de PwC (Equity Partner), leader mondial de services intellectuels qui dispose de plus de 250 000 experts dans le monde et génère plus de 40 Milliard de USD de chiffre d’affaire par an. CEO et Partner de Ystrat, cabinet international de conseil en Stratégie et en Nouvelles Technologies, il a été notamment directeur exécutif chez Tunisie Télécom, en charge de la direction du Marché Entreprises, Consultant en Stratégie chez Booz Allen Hamilton, bureau de Dubai et Manager en Stratégie & Business Consulting. Gemini Consulting, Cap Gemini, bureau de Paris Office. Il œuvre particulièrement dans les finances, l’industrie, les nouvelles technologies, la transformation digitale et le renforcement du secteur public et la modernisation des entreprises, et a opéré dans de nombreux pays : France, Pays-Bas, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Cote D’Ivoire, Togo, Cameroun, Gabon, Egypte, La Réunion, Koweit, Jordanie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, etc.