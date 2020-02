Jibin CAO: Comment Huawei a gagné sa place de leader en Afrique et en Tunisie

Jibin Cao, Président de Huawei pour la région Afrique du Nord, expose la réussite de Huawei à l’échelle nationale et régionale. Il souligne l’importance de l’investissement dans les TIC pour l’avenir de l’Afrique en général, et de la Tunisie en particulier.

Quand Huawei a-t-elle pris la décision d’entrer sur le marché africain? Comment pense-t-elle les marchés africains et tunisiens?

La valeur clé de Huawei est d’être centrée sur le client. C’est notre mission de créer de la valeur pour nos clients et de leur fournir les meilleurs services.

Dans cette optique, nous détectons leurs besoins afin d’y répondre au mieux, puis nous nous investissons pour les satisfaire. Arrivés sur le marché africain il y a plus de 20 ans, les représentants de Huawei se répartissent actuellementsur la quasi-totalité du continent.

Grâce aux économies émergentes des États africains, l’opportunité de croissance du continent est immense. L’Afrique est le deuxième plus grand continent du monde et le deuxième continent le plus peuplé avec près de 1,3 milliard d’habitants. Ainsi, le continent abrite environ 16% de la population mondiale. Ceci consolide le fort potentiel de développement, auquel nous croyons profondément.

Cependant, l’environnement numérique témoigne d’un niveau de pénétration faible comparé aux autres régions. Nous sommes confiants en son potentiel de développement sur le long terme. Dans la mesure où aucun pays dans le monde ne peut progresser sans l’investissement et l’application dans le secteur des TIC, les Africains s’investissent pour bénéficier de la prospérité et du confort qu’apporte ce secteur.

Nous avons coopéré avec près de 200 opérateurs sur le continent jusqu’à présent, desservant de la sorte les deux tiers de la population africaine. Nous continuerons à nous enraciner en Afrique, à développer le progrès sur le long terme et à améliorer constammentnos prestations.

Pour ce qui est de la Tunisie, elle représente l’un de nos marchés les plus importants. Huawei a démarré ses activités en Tunisie en 1999, devenant un partenaire majeur et leader sur le marché des TIC tunisien. Nous sommes également classé comme Top Marque sur le marché des téléphones portables en Tunisie pour l’année 2019.

Comment la Tunisie devrait-elle utiliser des technologies innovantes telles que la 5G et l’intelligence artificielle pour promouvoir le développement de la société?

L’économie numérique, représentée notamment par la 5G, le cloud computing et l’IA, change le monde et le propulse dans une nouvelle ère. Après dix ans de développement, les réseaux 5G sont sur le point d’atteindre une utilisation commerciale à grande échelle: consommateurs, entreprises, collectivités, villes intelligentes et éducation. Non seulement, le coût a été considérablement réduit et l’efficacité a été beaucoup améliorée, mais aussi les perspectives économiques, telles que l’attraction des investissements et de l’emploi apportés par la 5G, seront également inestimables.

Afin de réduire le taux de chômage, en particulier pour la population hautement scolarisée en Tunisie, nous pensons que le gouvernement devrait s’investir davantage, afin d’ajuster la structure de l’industrie et le développement des infrastructures, notamment celle des TIC. Sans grand secret, un taux de chômage élevé peut être source d’étranglement du développement durable et de troubles sociaux. Afin de créer plus d’emplois, nous croyons qu’il est primordial de suivre la tendance de l’économie numérique en procédant à des investissements massifs, ce qui constitue la base même de la future industrie 5G et IA.

À cet égard, nous pensons sincèrement que le gouvernement tunisien et les autres gouvernements africains devraient considérer les TIC comme un secteur stratégique national et lui apporter davantage de soutien politique. Huawei est totalement prête et disposée à accompagner la transformation numérique de la Tunisie.

En tant que fournisseur et leader mondial des solutions TIC, Huawei dispose d’un excellent système de formation des talents. Comment Huawei cultive-t-elle ces talents dans le monde des TIC, comment favorise-t-elle le transfert de connaissances et comment participe-t-elle à l’augmentation du taux d’emploi des jeunes?

Nous sommes à l’ère numérique. La forte croissance de l’économie numérique a entraîné une augmentation rapide de la demande de talents en TIC. Huawei attache une grande importance à ceci et s’est engagée à promouvoir la formation des jeunes talents à travers le monde.

Depuis 2008, Huawei a lancé son projet phare «Seeds for the Future», auquel 108 pays à travers le monde ont adhéré.

En Afrique, Huawei a entaméen 2008 la constructiond’une académie des TIC pour former les talents locaux en TIC. En 2019, elle a collaboré, avec près de 300 universités réparties sur plus de 20 pays, à la construction de Huawei ICT Academy. Elle offre des cours professionnels en technologie, formant ainsi plus de 80000 professionnels des TIC en Afrique.

A partir de 2015, Huawei a lancé des concours nationaux pour les compétences en TIC dans 16 pays africains, dont la Tunisie, qui ont réussi à mobiliser la participation de plus de 45 000 étudiants. Notre EBG (Entreprise Business Group) a mis en place le centre GTAC (Global Technical Assistance) en Tunisie, qui offre une assistance technique pour l’ensemble des pays africains francophones. Huawei dans la région Afrique du Nord a également mis en place un « hub » centre régional de ressources de livraison RSRC (Regional Service Resource Center), desservant 28 pays de la région. Tout cela démontre notre confiance en la haute compétence des talents tunisiens. En décembre 2017, Huawei a démarré le projet ICT Academy en Tunisie. En deux ans, nous avons signé 49 conventions de coopération avec de grandes universités et institutions tunisiennes pour ce programme de formation. 1900 étudiants tunisiens ont participé au concours, et 519 étudiants ont participé aux examens de certification. De plus,nous avonsoffert 49 opportunités de stage au sein dubureau Huawei en Tunisie durant les années 2018 et 2019.

Quelles difficultés et quels défis Huawei a-t-elle rencontrés en Tunisie et dans les autres pays arabes? Et comment les a-t-elle surmontés?

Les défis et les difficultés existeront toujours. Au cours des 30 dernières années, l’environnement complexe et difficile n’a fait que renforcer Huawei et ses équipes. Chez Huawei, nous regardons en face les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et nous restons toujours fidèles à notre cause. Vous trouverez peut-être la meilleure interprétation de cela dans notre mission et notre vision mondiales: «Apporter le numérique à chaque personne, à chaque foyer et à chaque organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent».

Lorsque nous abordons l’histoire de Huawei en Tunisie de façon rétrospective, il est clair que nous avons depuis toujours adopté le principe «en Tunisie, pour la Tunisie». Nous avons toujours œuvré à la création de valeurs maximales pour nos partenaires locaux.

Même lors de catastrophes naturelles, notamment en 2016 et 2018, face aux énormes inondations dans le gouvernorat de Tozeur, nous étions toujours sur les lieux et nous y dormions pour assurer la mise en œuvre du projet dans le but d’adhérer à la valeur fondamentale de Huawei qui est «là où il y a le réseau et les clients, il y a les gens de Huawei».

En Égypte par exemple, nous avons eu un projet dans la vallée des rois de Louxor sur une pente raide à plus de 280 mètres d’altitude, où il n’y avait pas de route menant à cet endroit, juste un peu de gravier et des roches altérées. Alors que presque toutes les autres entreprises ont choisi de renoncer à ce projet, seule Huawei a mené sa tâche à terme, en y consacrant 32 ingénieurs assurant un délai de livraison de trois jours.

Huawei continuera de bien servir ses clients, de renforcer ses investissements dans la recherche et le développement, de maintenir la rationalité et l’intégrité, de mobiliser ses forces et d’avancer fermement. En raison de sa position de leader dans l’industrie et de sa contribution continue à l’écosystème local des TIC, Huawei a remporté le «Best Foreign Enterprise Award» décerné par le gouvernement tunisien en novembre 2017 et en juin 2019. Nous avons reçu l’honorable prix «Huawei 20 Years; Outstanding Contribution Award» et ce, de la partdu chef du gouvernement tunisien, M. Youssef Chahed.

Quels sont les secteurs où vous considérez Huawei leader par rapport à d’autres concurrents?

Face aux concurrents, nos atouts sont avant tout notre philosophie et nos valeurs. Nous adhérons toujours aux services «centrés sur le client» et de haute qualité pour aider leur réussite commerciale. En Afrique, quoi qu’il arrive, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, de guerres ou d’épidémies, nous ne laisserons pas nos clients derrière nous et nous travaillerons toujours avec eux pour surmonter les difficultés.

Un autre avantage important est notre capacité à innover. Au cours des 30 dernières années et plus, nous avons investi entre 10 et 15% de nos revenus annuels dans la Recherche et le Développement (R&D). Notre investissement en R&D au cours de la dernière décennie s’est élevé à près de 73 milliards de dollars. Rien qu’en 2018, nos dépenses en R&D ont atteint 15 milliards de dollars, ce qui fait de Huawei le cinquième plus grand investisseur en R&D au monde selon le tableau de bord des investissements en R&D industrielle de l’UE 2018. De 2009 à 2019, Huawei a dépensé plus de 4 milliards de dollars pour la 5G. Etplus important encore, nous avons adapté nos solutions et nos produits à un meilleur environnement local. Par exemple, au Ghana, nous utilisons notre technologie RuruaStar pour bien résoudre le problème de la couverture mobile des zones rurales éloignées pour plus de 4,5 millions d’habitants.

Certaines personnes parlent négativement de l’équipement de Huawei et de sa relation avec le gouvernement chinois. Pensez-vous que Huawei peut en être affectée?

Nous avons en effet été stigmatisés et attaqués illégalement par le gouvernement américain, en particulier par les articles parus dans certains médias américains faisant des spéculations sur la façon dont Huawei est devenue l’entreprise qu’elle est aujourd’hui.

Cependant, le succès de Huawei est le résultat de 30 ans d’investissements considérables en Recherches & Développement, de notre concentration sur les besoins des clients, et du dévouement de nos quelque 194 000 employés à travers le monde. Huawei en Chine se conforme toujours aux lois et règlements chinois, nous payons des taxes au gouvernement chinois conformémentà la loi, et nous décidons par nous-mêmes pour les opérations de l’entreprise, et nous ne recevons aucuncentime du gouvernement chinois. En outre, notre rapport annuel est audité par la firme internationale KPMG.

La «réforme et l’ouverture» de la Chine ont apporté un environnement de concurrence stable, transparent et équitable. Les opportunités de marché apportées par le développement rapide de l’industrie mondiale des télécommunications fournissent à Huawei un terrain en pleine croissance. Les relations de Huawei avec le gouvernement chinois sont les mêmes que toutes les autres sociétés opérant en Chine, qui bénéficient d’un environnement commercial plus pratique et optimisé; en particulier concernant la politique du gouvernement chinois qui tendà promouvoir le développement de l’industrie des TIC.

Au cours des 30 dernières années, Huawei a gardé le meilleur score des opérations de sécurité réseau par rapport à tous les partenaires de l’industrie. Les défis et les tests rigoureux de plus de 30 ans ont fait de nous l’un des fournisseurs d’équipements réseau les plus solides au monde dans le domaine des TIC. Tous les faits démontrent que le réseau et les technologies de Huawei sont excellents. Et pendant ce temps, nous nous améliorons constamment.

En 2020, Huawei continuera de faire face à la pression. À l’heure actuelle, les activités opérationnelles quotidiennes de Huawei fonctionnent toujours très bien, tout va bien et nous sommes beaucoup plus occupés. Huawei n’a pas fermé les chaînes de production et n’a pas interrompu les livraisons aux clients un seul jour. L’engagement de Huawei envers nos clients n’a pas changé. Nous pensons que le monde ne peut profiter qu’à travers l’ouverture, la coopération etgrâce au processus gagnant-gagnant.

Les téléphones Huawei sont très populaires en Tunisie et actuellement classés n°1 sur le marché, alors quand verrons-nous des téléphones avec le nouveau système de Huawei en Tunisie?

Sur le marché tunisien, les téléphones mobiles, tablettes et produits portables de Huawei sont les plus appréciés des consommateurs. Un grand merci à tous nos clients tunisiens pour leur confiance et leur soutien aux produits Huawei. À la fin de 2019, l’activité des smartphones de Huawei dans le monde a connu une croissance stable, avec des livraisons dépassant 240 millions d’unités, nous avons officiellement dépassé Apple et sommes devenus le numéro 2 mondial.

Le téléphone mobile Huawei présentede nombreux points forts, et pas seulement en s’appuyant sur l’écosystème de Google. L’intention initiale du système développé par Huawei au cours des 10 dernières années est basée sur une stratégie tournée vers l’avenir. Il s’agit d’un nouveau système d’exploitation. Il sera différent des systèmes d’exploitation Android et iOS, et nous ouvrirons la source aux développeurs du monde entier. Nous avons actuellement un marché d’applications et Huawei Mobile Services (HMS), et allons construire notre propre écosystème avec des partenaires de l’industrie.

Nous prévoyons de lancer en 2020 le premier Huawei téléphone mobile avec notre nouveau système d’exploitation. La date de sortie est encore indéterminée.

Cela fait 21 ans que Huawei est arrivée en Tunisie, avez-vous des messages clés à adresser?

Nous entrons dans la grande ère du numérique. En tant que société multinationale et partenaire fiable de l’Union africaine, Huawei s’est depuis longtemps engagée à réduire la fracture numérique et à promouvoir la prospérité de l’industrie des TIC en Afrique. Aligner les initiatives numériques avec les initiatives gouvernementales dédiées à la richesse des personnes est la vision ultime de l’entreprise.

Le gouvernement tunisien devrait se concentrer sur le soutien à la construction d’infrastructures des TIC, la culture de technologies innovantes et de talents de haut niveau. Ce sont les problèmes que tous les pays africains devraient résoudre ensemble. Sans le soutien des politiques gouvernementales et un environnement commercial ouvert, nous risquerons de manquer cette grande ère. Après des années d’efforts majeurs, les taux de pénétration du haut débit mobile et Internet en Afrique ont radicalement changé. Aujourd’hui, avec toutes nos parties prenantes, nous voulons profiter de cette occasion pour explorer l’avenir de la région. Nous pensons qu’il est important de développer un plan décennal de mise en œuvre, et un programme de transformation stratégique de haut niveau pour une meilleure mise en œuvre.

Il est encourageant de constater que Huawei voit aujourd’hui une perspective plus large de coopération entre la Tunisie et la Chine. Dans ce cadre, Huawei a un plein potentiel pour aider à numériser et à moderniser le pays. En développement, nous avons une expertise, des ressources, une technologie et des responsabilités mondialement reconnues pour répondre aux besoins réels des pays d’Afrique du Nord. À l’heure actuelle, le peuple tunisien n’a pas pleinement profité des dividendes apportés par la numérisation, qui nécessite les efforts conjoints de tous les secteurs de la société. Nous appelons les pays africains à formuler le développement des TIC en tant que stratégie nationale et à fournir un soutien politique et industriel, comme un taux préférentiel pour la distribution du spectre réseau et un investissement accru dans les infrastructures. Huawei est disposé à travailler avec le gouvernement et le peuple tunisiens pour réussir la transformation numérique.