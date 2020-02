Coronavirus : Zied Guiza, établi en Chine, offre à la Tunisie 100.000 masques chirurgicaux produits dans son usine à Matmata (Vidéo)

Quand on est généreux et solidaire, comme le sont beaucoup de Tunisiens, on n’hésite pas à se rendre utile à son pays. Zied Guiza, originaire de Gabès et établi en Chine (Guangzhou) depuis 17 ans, et investisseur dans de nombreux pays, en Tunisie aussi, a été prompt à réagir suite à la pandémie du coronavirus. C’est ainsi qu’il vient d’offrir au gouvernement tunisien un lot de 100.000 masques chirurgicaux qu’il produit dans son usine implantée à Matmata.

« Ca été immédiat, nous explique-t-il. A peine que j’ai exprimé à des amis de Leaders, ma volonté de faire ce don, que le chef du gouvernement, Youssef Chahed en a été avisé. Quelques minutes plus tard, j’ai été surpris de recevoir un appel de la ministre de la Santé, pour s’en enquérir. Je lui ai confirmé mon geste, que je fais spontanément, en toute modestie, considérant que c’est le minimum du devoir qui est le mien, en ces circonstances particulières. »

A 46 ans, ce spécialiste en informatique de gestion, dirige aujourd’hui un grand groupe d’investissement créé avec des partenaires chinois et opérant notamment en Afrique, mais aussi, développant les exportations africaines en Chine. « Dès 2011, nous dit Zied Guiza, j’ai monté une usine de Health Production Products (HPP) et décidé de l’installer à Matmata (2 MD d’investissements et 60 emplois). Nous y fabriquons divers articles d’hygiène à usage unique, tels que des masques chirurgicaux, des charlottes, des blouses et autres, selon les normes européennes les plus exigeantes. Nous servons des hôpitaux et cliniques non seulement en Tunisie, mais aussi à l’étranger. Aujourd’hui les commandes affluent pour des millions de pièces.»

Zied Guiza a également créé des projets d’aquaculture, en Egypte (le plus grand du genre) et de traitement de produits de pêche en Mauritanie. Il travaille actuellement sur le lancement de cinq nouvelles industries en Tunisie, toujours à Matmata. Mais, son rayon d’action est beaucoup plus large. Il a fondé en effet avec des partenaires chinois et africains, l’Africa – China Association For Cooperation, Development & Investment (ACACDI). De grandes opérations commencent à se concrétiser.

Lire aussi

L'épidémie du coronavirus : un appel de la Chine «à ne pas paniquer ni à ’exagérer les faits»