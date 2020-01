Le cinéma tunisien brille de mille feux : Brotherhood et Nefta Football Club, sont shortlistés aux Oscars 2020

Brotherhood de Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon et Nefta Football Club de Yves Piat et Damien Meghrebi ont été shorlistés pour la 92e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 9 février prochain dans la catégorie court-métrage en prise de vue réelles.

Cela fait de Meryam Joobeur la première réalisatrice tunisienne nominée aux Oscars. Elle a déclaré à cet effet : « Ce moment résonne au-delà de ma vie et de mon cinéma comme première nomination pour mon pays d'origine, la Tunisie. Je tiens à remercier tout particulièrement la communauté cinématographique québécoise, tunisienne et internationale pour leur soutien à la création de Brotherhood, un film tourné dans l'un de ces petits endroits reculés du monde, mais qui a réussi à parler au-delà des frontières. ».

Coproduit par la Tunisie, le Canada, le Qatar et la Suède, Brotherhood raconte l’histoire de : « Mohamed, un berger endurci vivant en Tunisie rurale, avec sa femme et ses deux fils. Il est profondément ébranlé lors du retour de Syrie de son fils aîné Malek. Celui-ci, de retour avec une mystérieuse nouvelle épouse, fait face au regard désapprobateur de son père. La tension entre le père et le fils s’intensifie sur trois jours jusqu’à atteindre un point de rupture ».

Ce court métrage a déjà remporté 50 prix et joué dans plus de 130 festivals. Il a notamment remporté le Tanit d’Or court métrage de fiction aux JCC 2018 et le Prix du meilleur film dans la section ‘’Cinéma de demain’’ au Festival International du Film du Caire en 2018.

Quant à Nefta Football Club, il s’agit d’un court-métrage français tourné en Tunisie. Depuis son lancement, le film a été sélectionné dans près de 100 festivals autour du globe et a reçu plus de 65 récompenses. Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain sans lignes de démarcation. Pendant ce temps, Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.