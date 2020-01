Entre innovation et digitalisation: la STB Bank, première banque GPI en Afrique du nord (Vidéo)

En novembre 2019, la STB BANK a rejoint le club restreint du Swift gpi (Global Payement Innovation) qui compte à peine 700 banques parmi les 11 000 clients Swift à travers le monde.

SWIFT gpi International est un processus qui permet aux utilisateurs un gain de temps important. Il assure des virements quasi instantanés à partir de l’étranger, dans un délai ne dépassant pas les 6 heures. Le SWIFT gpi permet également le suivi en direct des virements internationaux, de bout en bout, à n’importe quel moment.

L’objectif principal étant de faciliter les transactions des fournisseurs pointilleux, et d’assurer un service à la hauteur des exigences de nos clients, le Swift International vient garantir une vitesse d’exécution assez révolutionnaire, afin d’assurer toute transaction internationale. C’est un processus qui permet de dépasser efficacement les entraves des frontières, et sert à rapprocher professionnels et entreprises intercontinentales dans un monde qui se veut de plus en plus globalisant. Cette application innovante ne peut se révéler que bénéfique pour les opérateurs de la banque, qu’ils soient importateurs ou exportateurs.

Pourquoi le choix s’est porté sur le SWIFT gpi?

Conscients des enjeux du secteur bancaire en Tunisie, les équipes de la STB Bank misent sur cette innovation pour s’assurer de la compétitivité et de la pérennité de la banque, notamment face à la montée des Fintechs.

Le SWIFT gpi vient d’emblée accélérer, améliorer et fluidifier les services de la banque STB. « A travers le monde, nous comptons environ 700 banques GPI sur un total de 11 000, ce qui est relativement restreint par rapport à l’importance de cette technologie. M. Lotfi Debbabi se dit confiant que le GPI va se démocratiser davantage d’ici la fin de 2020, compte tenu de la valeur ajoutée de ce produit. En effet, le SWIFT gpi est une solution dans l’intérêt de tous les clients et de tous les pays, puisque les paiements transfrontaliers sont en général des transactions urgentes pour le développement de l’économie, de l’industrie, du BTP, de l’import-export... C’est sans hésitation que la STB s’est investie pour rejoindre la galerie des institutions financières certifiées GPI. Elle est aujourd’hui la première banque de ce genre en Tunisie mais aussi en Afrique du Nord. L’importance de ce produit est indéniable. Ses répercussions positives sur l’économie tunisienne seront palpables sous peu. Nous sommes ravis d’offrir ce service au sein d’une banque nationale comme la STB.

Comment la STB Bank a réussi à gagner la confiance du SWIFT gpi

Comptant plus de 300 correspondants à l’échelle internationale, la STB Bank a le réseau bancaire tunisien le plus développé à l’étranger. Le choix de notre partenaire a porté sur la STB de par notre notoriété sur le marché international, de par la réputation de la banque, mais aussi grâce à une infrastructure et un réseau bien prêts. En effet, le SWIFT gpi ne peut être assuré sans préalables. C’est-à-dire que, pour assurer ce genre de transactions rapides et transparentes, il faut obligatoirement un système d’information prêt, des cadres formés et informés sur les nouvelles technologies bancaires, mais il faut aussi que la banque dispose d’un top management réel, intégral et efficace.

Tous ces éléments étant réunis à la STB, et suite aux pourparlers avec plusieurs banques depuis novembre 2018, nous avons réussi à conclure cet accord en février 2019. Pour assurer l’élaboration et la conception de ce nouveau produit, nous avons formé une équipe pluridisciplinaire qui a travaillé sans répit pour pouvoir délivrer ce produit à temps. Je profite de l’occasion pour saluer toute l’équipe et toute personne qui s’est impliquée pour mener à terme cette initiative conséquente. Toute cette équipe était indispensable à l’obtention de notre licence en si peu de temps.

Quels atouts offre le SWFIT gpi?

La procédure est totalement réalisée par la STB Bank. Afin d’assurer une meilleure expérience client, la STB Bank met à la disposition des utilisateurs une application mobile où ils peuvent suivre leurs transactions de bout en bout moyennant leurs smartphones. Cette mesure place la satisfaction client au cœur de notre démarche. Elle optimise notamment les services en ligne de la banque ainsi que le parcours clients en général.

Dans le but d’optimiser le service du SWIFT gpi, la STB Bank lui a associé une application mobile qu’elle a développée.

Cette application donne accès à deux outils, à savoir le «Tracker» et l’«Observer»: «Tracker» permet de suivre instantanément l’itinéraire des virements et de cerner les blocages si jamais il y en a. Quant à l’«Observer», il fait office de tableau de bord qui donne un aperçu global sur le déroulement des différentes transactions, ainsi qu’une évaluation de la durée de chacune d’elles.

La STB entre innovation et digitalisation

Quand on parle digitalisation, on parle forcément innovation, élément clé à la stratégie de la STB. En effet, nous n’avons pas opté pour la destruction de l’existant, mais pour la consolidation des fondements substantiels de la banque, et ce, à travers une nouvelle vision et une approche innovante.

Cette démarche a notamment été possible grâce à notre capital humain qui est en perpétuel rajeunissement. Il est à savoir que la STB compte aujourd’hui plus de 870 jeunes talents fraîchement recrutés sur les trois dernières années. De ce fait, la STB compte non seulement plus de 45% d’employés en dessous de 30 ans, mais aussi 65% de hauts diplômés d’universités.

Ces facteurs ont fortement joué en notre faveur, puisque nous avons un capital doté d’une imagination et créativité débordantes, à qui nous avons fourni un écosystème propice à l’élaboration de nouvelles idées.

Quitter sa zone de confort en garantissant un management efficace des idées innovantes est la clé de la réussite. La STB a misé sur la capacité de ces jeunes à imaginer des solutions pratiques et réelles en consolidant cette quête de l’innovation. Moyennant ces choix, nous sommes parvenus au sein de la STB à créer des offres et produits digitaux, à l’instar de STB direct, le Global Payement Innovation, et autres services dont certains sont à découvrir prochainement.

