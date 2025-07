Ecomondo 2025 en route: trois étapes internationales vers l'édition de novembre au parc des expositions de Rimini (Italie)

• Rendez-vous au Caire le 8 juillet, à Belgrade le 9 septembre et à Varsovie le 11 septembre.

• Avec ce roadshow, Italian Exhibition Group étend la portée de son événement phare en Europe et dans le bassin méditerranéen dédié à l’économie verte, bleue et circulaire.

En amont de la prochaine édition d'Ecomondo, prévue du 4 au 7 novembre 2025 au parc des expositions Fiera di Rimini, Italian Exhibition Group promeut trois étapes internationales destinées à anticiper les contenus, les technologies et les opportunités de collaboration dans les secteurs clés de la transition écologique. Le tour impliquera l’Égypte, la Serbie et la Pologne, renforçant le dialogue entre les entreprises italiennes et les marchés internationaux, et consolidant le rôle d’Ecomondo comme hub de référence pour l’économie verte, bleue et circulaire en Méditerranée et en Europe. Ces trois rendez-vous viseront à mobiliser des opérateurs et acheteurs internationaux de haut niveau, en provenance des pays concernés par le roadshow, en vue de leur participation à la prochaine édition d’Ecomondo.

Trois étapes pour le roadshow international d’Ecomondo

La première étape se tiendra le 8 juillet au Caire, en coopération avec la Chambre de commerce italienne pour l'Égypte, l'ambassade d'Italie et le bureau de l'ICE. Au programme des échanges : des sujets clés tels que le cycle de l’eau, les bioénergies agricoles, la gestion des déchets et l’efficacité énergétique. L'Égypte a défini une stratégie nationale sur le climat pour 2050 et vise à atteindre 42 % d'énergies renouvelables d'ici 2035. L’événement proposera des sessions thématiques et des rencontres B2B entre les parties prenantes égyptiennes et les entreprises italiennes, en présence d’acteurs publics et privés actifs dans les secteurs de l’environnement. En 2024, la délégation égyptienne comptait 40 top acheteurs de l'industrie, des services publics, des municipalités et des ESCO, avec 401 rencontres B2B organisées à la fois à Ecomondo et à KEY - The Energy Transition Expo. Le 9 septembre, le roadshow arrivera à Belgrade, en Serbie, en coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie serbe, avec le soutien du conseiller régional MZ Consulting. L’événement portera sur la gestion des déchets, l’énergie solaire et l’eau, des domaines stratégiques en plein essor dans les Balkans, où les investissements dans la durabilité sont motivés par des incitations locales et des programmes de préadhésion à l'UE.

Le 11 septembre, ce sera au tour de Varsovie, avec le format Green Grill réalisé en collaboration avec Confindustria Pologne. L’initiative prendra la forme d’un événement de networking informel et à faible impact environnemental, inspiré des valeurs d’Ecomondo et de KEY. Au programme : biogaz, traitement des déchets plastiques, gestion des eaux et solaire. Parmi les invités, des entreprises italiennes et des acteurs polonais qui échangeront autour de projets concrets et de technologies appliquées. Cette participation s'inscrit dans un contexte où la Pologne investit de manière décisive dans la modernisation des infrastructures environnementales par le biais de fonds européens et de plans nationaux. Confindustria Pologne compte désormais 105 entreprises membres, 30 000 employés représentés et un chiffre d'affaires global de 4,6 milliards d'euros.

Les thèmes d'Ecomondo 2025

Les trois étapes internationales offrent un avant-goût des thèmes majeurs qui seront abordés à Ecomondo 2025, organisés autour d’un parcours d’exposition et de conférences à haute densité technologique. Sept grandes filières structureront l’édition de novembre: les déchets comme ressource, le cycle de l'eau et l'économie bleue, les sites et la restauration des sols, la bioénergie et l'agriculture, l'observation de la terre et la surveillance de l'environnement, la bioéconomie circulaire et régénératrice et l'événement biennal SAL.VE, le salon des membres de l'ANFIA pour le secteur des véhicules écologiques.

Seront également reconduits les districts verticaux, tels que Blue Economy, dédié à la préservation des écosystèmes marins, Circular Healthy City pour les villes circulaires et saines, Paper District pour la conception de papier durable, Textile District pour la mode éthique et Trenchless District qui se concentre sur les technologies No Dig.

L’Innovation District deviendra le cœur de la recherche appliquée, avec un espace élargi pour les Start-up et Scale-up, et un focus spécifique sur les Green Jobs & Skills. Le Prix Lorenzo Cagnoni pour l’Innovation Verte fera également son retour, en mettant à l’honneur les technologies les plus avancées dans les secteurs représentés.

Enfin, un programme de conférences élaboré par le comité scientifique technique se penchera sur les développements réglementaires, la restauration des écosystèmes, les nouvelles formes de bioénergie et la gestion prédictive des ressources, avec un accent particulier sur le Plan Mattei et le rôle des technologies vertes dans le contexte africain.

Les partenaires institutionnels

Ecomondo 2025 est organisé par Italian Exhibition Group avec la collaboration de: Commission européenne; Ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique; Ministère des Entreprises et du Made in Italy; Agence ICE - Agence italienne pour le commerce et l’investissement; Région Émilie-Romagne; Ville de Rimini; ANCI (Association nationale des communes italiennes); ANFIA (Association nationale de la filière de l’industrie automobile); ART-ER; CIB (Consortium italien du biogaz); CIC (Consortium italien de compostage); CONAI (Consortium national de l’emballage); ENEA; Assoambiente; Fondation pour le développement durable; ISPRA (Institut Supérieur de la Protection et de la Recherche environnementale); Legambiente; UNICIRCULAR (section Assoambiente); UNACEA (Union Nationale des constructeurs d’équipements et matériels de construction); UTILITALIA; CIHEAM (Centre international d’études agronomiques avancées méditerranéennes); CBE JU (Engagement commune pour une Europe circulaire bio-sourcée); EBA (Association européenne du biogaz); Agence européenne pour l’environnement; ISWA (Association internationale des déchets solides); WBA (Association mondiale du biogaz); Water Europe.