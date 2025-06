Après avoir remporté le prestigieux prix Pfizer 2024 de l’Académie Royal Britannique, une avant-première qualification du genre dans l'histoire des pays arabes, le professeur Ali Baklouti continue d'honorer la Tunisie à l'international. Notre pays s'est vu attribuer la chaire 2026 "Pays du Sud" en sciences mathématiques décernée par le Centre international des rencontres mathématiques (France) sous la direction du professeur Ali Baklouti.

Un grand honneur, et une prestigieuse reconnaissance de la compétence scientifique tunisienne. C'est ainsi une reconnaissance internationale du statut scientifique et de l'excellence Tunisienne en matière de recherche mathématique.

Cette chaire vise à promouvoir la recherche en mathématiques, à soutenir et à renforcer la coopération scientifique entre les pays du sud de la Méditerranée et la communauté internationale.

Grâce à cette reconnaissance, la Tunisie renforce son rôle de leader dans la recherche mathématique au niveau de l'Afrique, du monde arabe et des pays du Sud de la Méditerranée. Cela offrira également de nouvelles opportunités pour former les jeunes chercheurs, encourager les échanges scientifiques et consolider la présence des mathématiques tunisiennes sur la scène internationale.

Une carrière scientifique pionnière

Le professeur Ali Baklouti est l'un des mathématiciens tunisiens et internationaux les plus renommés, Professeur d'enseignement supérieur en mathématiques à l'Université de Sfax. Il a mené une riche carrière scientifique qui s'étend sur plusieurs décennies. Il a joué un rôle essentiel dans le développement des mathématiques en Tunisie et ailleurs.

Il a occupé plusieurs postes de direction aux niveaux national et international, notamment

• Vice- Président le de l'Université de Sfax (2020-2024)

• Président de la Société tunisienne de mathématiques pendant deux mandats consécutifs (2016-2019 et 2019-2022).

• Membre permanent de l'Académie tunisienne des sciences et des arts

• Cofondateur de l'Institut méditerranéen des sciences mathématiques et son Vice-président depuis 2012

• Membre de commission Européenne

Pour sa contribution à l'avancement des mathématiques, il a reçu des prix et des distinctions prestigieuses, dont le titre de meilleur chercheur en sciences mathématiques sur le continent africain pour la période 2022-2026, le Prix Pfizer 2024 décerné par l'Académie Royale britannique et l'ordre du mérite dans l'éducation décerné par le Président de la République tunisienne en 2024.

Outre ses activités de recherche, le professeur Ali Baklouti joue un rôle clé dans l'édition scientifique, puisqu'il est le rédacteur en chef de la revue "Advances in Pure and Applied Mathematics" publiée au Royaume-Uni, et co-rédacteur en chef du "Tunisian Journal of Mathematics" publié aux États-Unis, et il est également membre du comité de rédaction de plusieurs revues prestigieuses.

Un impact scientifique et international

L’attribution de la chaire "Pays du Sud" en sciences mathématiques pour 2026 à Ali Baklouti marque une reconnaissance du rayonnement scientifique de la Tunisie et de l'excellence de la recherche dans le domaine. Cette chaire offrira de nouvelles opportunités de collaboration entre les mathématiciens tunisiens et la communauté scientifique mondiale, notamment à travers l’organisation de rencontres et d’écoles thématiques au CIRM.

Le professeur Ali Baklouti, par son parcours exemplaire et son engagement indéfectible, incarne cette dynamique et continue de jouer un rôle clé dans le développement des mathématiques en Tunisie et au-delà.