Nizar Ben Néji à Science Po Paris : Pour un numérique éthique, souverain, inclusif et résolument africain

L’ancien ministre des Technologies de la communication (2021-2024) Nizar Ben Neji a livré à Science Po Paris, une analyse stratégique sur le rôle du numérique en tant que levier de transformation durable pour le continent africain. Puisant dans une large expérience ancrée dans les réalités du terrain, il a adressé un message inspirant à une génération de décideurs, d’innovateurs, invitant à penser grand, à agir avec audace et à inscrire son engagement dans une vision transnationale du progrès.

Sciences Po Paris offre un cadre de choix, entretenant depuis des décennies un lien étroit avec les plus hautes sphères du pouvoir, tant au niveau national qu’international. Cette relation privilégiée offre à ses auditeurs, issus de parcours divers, un accès direct à des personnalités de premier plan : anciens ministres, hauts fonctionnaires, leaders d’opinion et figures influentes de la scène politique et économique mondiale. Ce positionnement unique permet aux futurs leaders formés par l’institution de développer une compréhension fine, critique et approfondie des grands enjeux contemporains, qu’ils soient économiques, sociaux, technologiques ou géopolitiques.

Reconnu pour son parcours significatif, ses réalisations concrètes dans la digitalisation des services publics, et son engagement en faveur d’une gouvernance numérique inclusive, Nizar Ben Neji constitue une figure de référence. Son intervention a permis d’éclairer, avec pragmatisme et conviction, les fondamentaux d’une transformation numérique réussie, soulignant la nécessité d’articuler vision politique, cadre réglementaire et capacités opérationnelles pour un développement équitable et résilient.

Devant un vaste auditoire, il a porté une vision claire : celle d’un numérique éthique, souverain, inclusif et résolument africain. Des propos en reconquête de la capacité des pays africains à concevoir, réguler et déployer leurs propres écosystèmes numériques. S’adressant à de futurs hauts fonctionnaires et décideurs internationaux, il a rappelé que la fracture numérique persistante en Afrique constitue une urgence politique, et non un simple défi technologique. Selon lui, l’accès équitable au numérique est une condition préalable à tout développement humain digne de ce nom. Cela implique non seulement des investissements massifs dans les infrastructures, mais surtout une volonté politique forte de faire du numérique un droit fondamental, et non un privilège.