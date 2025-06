Édito: Le devoir d’ambition

Celui qui n’est pas influent devient insignifiant. Il en va des Etats, comme des entreprises ou des personnes. Seule l’empreinte marquante compte. Seul le poids exercé sur le cours des événements l’emporte, si on ne veut pas renoncer à ses droits et s’effacer du futur.

La Tunisie le sait bien pour l’avoir pratiqué depuis longtemps. Dans sa lutte pour son indépendance, puis pour occuper une place de premier rang à l’ONU et aussi pour accéder aux institutions internationales. Son soft power instinctif avait bien fonctionné pendant des décennies, avant de ralentir, puis rebondir en 2011, lors d’une décennie éphémère qui n’a laissé que désenchantement. Ce pouvoir magique d’attraction et de fascination que peut avoir une nation lui vaudra estime et soutien, et deviendra le fondement de son capital. Il suffit de le cultiver et de le mettre à l’heure du digital.

Pour exister dans le monde, un pays comme la Tunisie doit avoir une histoire intéressante à raconter, des idées innovantes à défendre, une ambition à accomplir. Le nouveau système international, porté par des puissances nucléaires, économiques et technologiques, se révèle arrogant, envahissant. Il s’affranchit de tout engagement, dénie aux autres tout droit et n’obéit qu’à la force, à la puissance, à l’hégémonie. Il n’a d’intérêt que pour ceux qui peuvent compter. Seuls des pays dotés d’une image très forte, investis dans la science et le savoir, dédiés à l’innovation technologique et maîtrisant les nouveaux codes de la communication digitale, sauront faire entendre leur voix.

Ce devoir d’ambition doit être partagé par tous les Tunisiens. Quelle est la Tunisie que nous voulons? Quelles orientations prendre ? Quels objectifs précis se fixer ? Un rêve n’est pas impossible à réaliser, il n’attend que volonté et concorde. Le constat est cependant édifiant. Les Tunisiens affichent une grande désaffection de la chose publique. Ils n’accordent que peu d’attention à l’annonce du programme économique et social de l’Etat et aux préparatifs du prochain plan quinquennal de développement (2026-2030). Leur horizon se réduit à la réussite de leurs enfants, à la pérennité de leurs revenus et à leurs soins de santé, comptant sur le destin et la bonne étoile pour tout le reste.

Le moment est pourtant historique pour débattre des grands choix de l’ambition tunisienne. Les corps intermédiaires, partis politiques, syndicats et organisations professionnelles en perte de vitesse ne s’y attellent guère. Les médias ne s’y mettent que superficiellement, privilégiant les thématiques populistes.

L’interrogation, existentielle, est double : comment redessiner les contours d’une Tunisie compatible avec le nouveau système international ? Et comment lui permettre de conquérir un rang avancé ? La revue des potentialités ne manque pas de révéler des «trésors cachés». On avance souvent la qualité des ressources humaines, très prisées à l’étranger. Nous devons persévérer dans cette excellence.

Le futur appartient à la science et à la technologie. Sauf que dans ces domaines, il n’y a que de premières places à prendre. La Tunisie en est capable, c’est notre force. Le recentrage du dispositif de formation, dans une approche innovante et avec des budgets mieux alloués, permettra l’émergence de hautes compétences, l’avancée significative de la recherche scientifique et une plus grande ingéniosité dans le numérique. De la volonté, une vision et des moyens : forcer le destin.

L’avenir est aussi au digital. Les jeunes Tunisiens peuvent s’illustrer parmi les meilleurs au monde, en adoptant l’IA et en la développant, maîtrisant la cybersécurité, créant un contenu pluriel à même d’attirer des millions de vues chaque jour à travers le monde et de générer des revenus. Dans cette créativité digitale, le patrimoine littéraire et artistique tunisien, avec ses auteurs, romanciers, poètes, penseurs, comédiens, musiciens, cinéastes et autres créatifs, fournit une richesse inépuisable.

Ni puissance nucléaire, ni puissance économique, la Tunisie peut s’imposer en tant qu’une grande nation pourvue de multiples richesses humaines, culturelles, scientifiques et technologiques. Notre force de frappe intellectuelle, artistique et digitale viendra projeter notre pays dans le monde de demain avec des atouts précieux. Nous devons nous doter d’une ambition, y croire et œuvrer tous à sa réalisation.

عيدكم مبروك

Taoufik Habaieb