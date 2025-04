Karim Beguir: Le saut décisif

Karim Beguir creuse son sillon et s’internationalise. Diplômé de l’École Polytechnique en France et du Courant Institute à New York, il est devenu célèbre dans la sphère des Tics, en cofondant à Tunis en 2014 la société d’IA InstaDeep, rachetée par BioNTech en 2023, raflant la plus forte mise d’une startup africaine. Depuis lors, il apporte son conseil à divers pays et développe sa réflexion sur l’IA. Ce qui lui manquait jusque-là, c’est un livre qui consigne ses analyses et conceptualise sa vision. C’est chose faite. Karim Beguir vient en effet de publier aux Editions ADN à Paris un livre intitulé Le saut décisif. Construire l’avenir de l’Afrique à l’ère de l’IA.

Servi par une grande agence de relations presse, il est mis en avant dans des médias de référence.

Grâce à ce « plan d’action », il estime que « nous pouvons débloquer une croissance sans précédent pour soutenir la réussite sociale et économique de l’Afrique et favoriser des partenariats gagnant-gagnant avec le monde développé, le tout avec un financement modeste. » Sa recette est la conjugaison de trois facteurs essentiels : l’IA, les énergies renouvelables et la crypto-monnaie. Ce sont là des gisements de valeur ajoutée à explorer intensivement.

« Malgré des limites qu’on peut identifier quant à la performance illimitée et la facilité d’activation de ces trois leviers, la proposition de Beguir ne manque pas de pertinence», estime un spécialiste qui a lu son ouvrage. «L’auteur, poursuit-il, est admirable pour son amour pour son pays d’origine et sa région natale particulièrement, Tataouine.»

Par tempérament, j’ai toujours été optimiste. Je crois fermement que chaque défi est une opportunité. C’était probablement nécessaire pour lancer, il y a dix ans, une startup d'IA et de deep tech en Afrique sans financement. Cette expérience a profondément influencé ma vision du monde. Même des initiatives improbables peuvent réussir à grande échelle, à condition d’avoir la volonté d’y parvenir et d’être épaulé par une équipe passionnée et compétente qui se concentre sur les détails. Il faut aussi avoir une vision d’ensemble correcte. Dans ce court essai, je partage cette vision d’ensemble et l’opportunité stratégique qu’elle représente pour l’Afrique. Parce qu’il s’agit d’un moment historiquement important.

Il est banal de dire que de puissantes forces façonnent le monde d’aujourd’hui et accélèrent son évolution. Mais ce que nous avons découvert dans ce livre est moins habituel : l’avenir se produit beaucoup, beaucoup plus vite que nous ne le pensons. En fait, les progrès sont si rapides que même les experts les plus avertis se sont lourdement trompés dans leurs prévisions. C’est vrai pour l’IA, mais c’est aussi vrai pour les énergies renouvelables et pour la monnaie numérique avec Bitcoin. Chacune de ces trois formidables lames de fond a atteint un point de basculement. Nous sommes maintenant dans un régime d’accélération durable qui ne s’arrêtera pas. Ce qui est encore moins perceptible, c’est que ces trois forces massives se renforcent mutuellement par de puissantes boucles de rétroaction positive. Le tout est bien plus que la somme de ses parties.

À ma connaissance, l’impact combiné de ces trois vagues sur l’Afrique n’avait jamais été étudié avant cet essai, d’où ma motivation à l’écrire. Les implications sont stupéfiantes : de toute évidence, nous sous-estimons largement la capacité du continent à faire un saut décisif et à construire une économie verte et durable, où l’énergie et l’intelligence sont abondantes. Or nous avons identifié les moyens d’y parvenir. Cette triple vague est si importante qu’un tel bond en avant peut être réalisé à un coût pratiquement nul pour les nations africaines. Il suffit juste d’être intelligent et pragmatique.

Cette stratégie, que j’appelle le Playbook, repose sur des investissements simultanés du secteur privé dans les énergies renouvelables, les infrastructures informatiques IA+Bitcoin et l’éducation, pour bénéficier d’énormes synergies et de rendements attractifs. Les gouvernements africains offrent des incitations fiscales et sont récompensés par des infrastructures de centres de données et des écosystèmes technologiques modernes et écologiques, ainsi que par une indépendance financière grâce à une réserve stratégique de Bitcoin obtenue pour une fraction de sa valeur. Les jeunes talents acquièrent de précieuses compétences en IA et toute la puissance de calcul, agents IA et outils financiers nécessaires pour créer des entreprises numériques 100 fois plus productives que celles qui existent aujourd’hui. Le tout connecté à l’économie mondiale grâce à un Internet par satellite à faible latence et à très haut débit.

Comme les coûts pour les pays sont étonnamment abordables, il s’agit en fin de compte d’une question de choix. La triple vague exponentielle de l’IA + les énergies renouvelables + le Bitcoin est sur le point de changer le monde ; cela se produira quelle que soit la décision de l’Afrique. Il nous appartient collectivement de décider si le continent saisit cette opportunité unique de faire un bond en avant, d’assurer l’abondance pour tous et d’inverser des années de déclin. L’autre choix, qui consiste à s’accrocher des modèles économiques obsolètes qui datent du milieu du xxe siècle, est voué à l’échec dans un monde en pleine accélération, où le travail humain non qualifié et l’utilisation de combustibles fossiles vont inéluctablement perdre en importance.

Plus l’Afrique investit dans cette triple synergie, plus ses infrastructures seront solides, plus son vivier de talents sera vaste, et plus les bénéfices pour les individus, les entreprises et les pays seront importants. Il est essentiel de s’engager rapidement sur cette trajectoire positive, car les progrès ne s’arrêteront pas là. L’intelligence artificielle passera bientôt des agents numériques à la robotique physique, puis à des systèmes superintelligents qui engendreront d’incroyables innovations scientifiques. L’énergie propre continuera de progresser grâce à de nouvelles avancées technologiques. Et le Bitcoin pourrait à un moment donné être plus valorisé que l’or, passant de la périphérie au centre de l’univers financier. Le temps presse pour le continent.

Le cercle vertueux déclenché par notre Playbook est fondamentalement sain et durable. Parce qu’il favorise la décentralisation, il pourrait fonctionner même dans des endroits où la gouvernance est difficile. Les agents IA open source et distribués, la production et la distribution d’énergie décentralisée avec des panneaux solaires, la monnaie décentralisée avec Bitcoin, sont des avantages immenses dans le contexte africain.

Avec une énergie propre et une intelligence illimitée, une monnaie saine et une population riche de jeunes talents entrepreneuriaux, l’Afrique peut faire un saut décisif et tracer la voie d’un développement économique et humain jamais vu.

Si nous le voulons (vraiment), c’est possible !.

