Samia Ben Youssef Ben Sliman: Escapades et couleurs scandinaves

Regarder, ressentir, peindre ! Samia Ben Youssef Ben Slimane capte les lumières, scrute les couleurs et restitue les formes. Ses peintures à l’huile balisent son parcours à travers le monde. De retour en Tunisie après un long séjour à Stockholm, où son mari était ambassadeur, elle expose une collection de tableaux à la Librairie Fahrenheit 451, à Carthage. L’intitulé est évocateur : "Escapades et couleurs scandinaves".

C'est une pérégrination au milieu des paysages suédois, confie-t-elle, une invitation à découvrir le charme de la nature nordique, l’envie d’immortaliser certains souvenirs et images d’une nature à la fois enchanteresse et éthérée.» Samia Ben Youssef Ben Sliman entend «reproduire le charme discret et pudique des paysages nordiques, favoriser une immersion dans un monde riche en couleurs, restituer des sensations et des émotions.» «Mes nombreux et fréquents séjours à l'étranger, ajoute-t-elle, m'ont donné l’opportunité de me former dans le domaine de la peinture, comme c’est le cas à Delhi, à New York ou à Stockholm. Ces séjours m’ont été d’une grande inspiration.»

Entretien

C’est à New York que vous avez exposé pour la première fois?

Oui. Ma dernière exposition à New York remonte à 2017, et c’était une exposition de groupe au siège des Nations unies. J’en garde jusqu’à présent de très beaux souvenirs. J’avais participé auparavant à d’autres expositions à New York comme celle de 2016 à Ashok Jain Gallery et à l’Académie américaine de design. A vrai dire, étant passionnée d’art et de peinture à l’huile et ayant vécu et passé plus de 6 années à New York, une ville cosmopolite et capitale mondiale de l’art, je me suis nourri l'œil en fréquentant les galeries d’art et les grands musées tels que le Museum of Modern Art (MoMA), le Metropolitan Museum of Art (MET), ou le Whitney Museum of American Art. C’était pour moi très enrichissant et inspirant. Cela m’a encore plus encouragée et motivée à vouloir produire des œuvres, apprendre et maîtriser de nouvelles techniques de peinture pour poursuivre l’évolution dans ce domaine. Je me suis également inscrite à des workshops dans les studios de The National Academy of Design à New York où j’ai appris les techniques du portrait sur des modèles vivants.

Quels échos vos peintures avaient-elles recueillis?

Elles ont toujours été appréciées et remarquées que ce soit par les artistes peintres avec qui j’ai travaillé ou par les jurys des expositions auxquelles j’ai participé, mais aussi par mon entourage et mes amis à New York. Manhattan, ou comme on l’appelle the Big Apple, m’a beaucoup donné et m’a aidée à réaliser quelques-uns de mes rêves tels que participer à des expositions pour la première fois de ma vie et exposer mes toiles au siège de l’ONU, ce qui était impensable pour moi, en débarquant à New York.

Puis vous avez eu l’occasion d’exposer à Tunis?

C’était en 2019, après mon retour à Tunis. J’ai exposé avec l’artiste calligraphe chinois Li Guadong à la Galerie Saladin (Sidi Bou Saïd). J’en garde un bon souvenir.

Comment vous faites pour vous adonner à votre passion, la peinture?

Les longs séjours dans des pays différents ne me facilitent pas beaucoup les choses. En tant qu’épouse de diplomate, je devais suivre mon époux dans ses différents postes et croyez-moi, il n’y a pas que des avantages ; il y a aussi des inconvénients. Pour réaliser une bonne collection de toiles et par la suite exposer dans une galerie, il faut travailler dur et à temps plein. Il faut réserver sa place bien à l’avance pour exposer dans des galeries à l’étranger. A Stockholm, par exemple, on doit s’y prendre quelquefois avant une année. Ce qui n’est pas évident et c’est ce qui explique ces périodes de silence car toute cette démarche exige beaucoup de travail, du temps et de la patience.

Apparemment, votre séjour en Suède vous a beaucoup marquée…

Le charme discret de la nature et des paysages nordiques m’a éblouie et a inspiré ma peinture, malgré le froid, la neige et l’absence du soleil pendant certaines périodes de l’année. Découvrir cet univers pour la première fois était pour moi une expérience riche en couleurs, en sensations et en émotions.

Quel est le thème de votre prochaine exposition?

Maintenant que je me réinstalle en Tunisie, je compte me consacrer, pour ma prochaine exposition, à mon beau pays. Il y a tant à exprimer.

Librairie Fahrenheit 451

Carthage Dermech

Jusqu'au 17 février 2025