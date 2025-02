Ahmed Hadouej: La Bourse de Tunis lui doit beaucoup

Par Hamza Knani - Nous rendons hommage à un homme d’exception, Si Ahmed Hadouej, dont la disparition laisse un vide immense auprès de son épouse, ses enfants, ses proches et ses amis. Son souvenir, toutefois, restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Ahmed Hadouej était bien plus qu’un simple collègue ou ami ; il représentait un modèle d’intégrité et d’excellence professionnelle. Je l’ai rencontré à la fin des années 80, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur général du financement au ministère des Finances et siégeait au conseil d'administration de la Bourse, où il représentait son ministère avec ardeur et détermination.

Dès nos premiers échanges, j’ai découvert en lui une personnalité remarquable, alliant compétences techniques et qualités humaines.

Ahmed était un homme de principe, doté d’une grande franchise qui le distinguait dans un environnement où l’honnêteté et l’audace ne sont pas toujours de mise. Il n’hésitait jamais à exprimer ses idées et ses convictions, même dans des situations délicates, et le faisait toujours avec un équilibre parfait entre respect et fermeté. Loin d’être une impulsion téméraire, son audace et sa hardiesse étaient l'émanation d'une pensée profonde et d'une connaissance exhaustive de ses sujets. Il savait poser les bonnes questions et défendre avec force ce qu’il estimait être juste pour l’intérêt général.

Son parcours était un modèle de rigueur et d'engagement. Face à chaque problème, il saisissait l'opportunité de déployer ses compétences. Il faisait ainsi de chaque obstacle une nouvelle preuve de maîtrise et de sang-froid. Il était un modèle de sérénité et de clairvoyance, incarnant ainsi le dirigeant éclairé.

Il laisse à ses collaborateurs un héritage inestimable : un dévouement total, une loyauté constante et une lucidité paisible face aux situations les plus complexes. Il était une véritable source d’inspiration, encourageant chacun de son entourage à donner le meilleur de soi-même. Son professionnalisme allait bien au-delà de la simple exécution des tâches qui lui étaient confiées. Dès sa prise de fonction à la tête de la Bourse de Tunis en 1993, il fit preuve d’un leadership exemplaire, donnant un élan novateur. Conscient des défis à relever, il s’attela immédiatement à instaurer une nouvelle dynamique pour poursuivre et accélérer les réformes déjà engagées. Il jouera un rôle déterminant dans cette transformation.

Une fois l'étape législative franchie par la promulgation de la loi n° 94-117, qui a doté le secteur boursier de nouvelles structures et d’un cadre réglementaire plus approprié, Si Ahmed Hadouej s'est lancé dans un programme ambitieux et avant-gardiste visant à moderniser la Bourse de Tunis et à automatiser ses outils de négociation. Cette modernisation, menée dans le cadre d'un accord de coopération franco-tunisien, avec l’appui du consortium français SBF-Sicovam, a constitué un chantier de grande envergure. Ce projet ambitieux représentait un défi colossal, une véritable bataille qu’il fallait remporter.

Le succès de cette entreprise revient en grande partie à Ahmed Hadouej, dont l'investissement personnel et le travail acharné, en étroite collaboration avec son équipe d'informaticiens de la Bourse, ont permis de relever ce pari audacieux. À cette époque effervescente, où le monde entier s'agitait autour du digital, il était indispensable de maîtriser et de comprendre les enjeux et les implications de cette nouvelle culture. On pourrait ajouter qu'il a non seulement modernisé les outils techniques et opérationnels, mais qu’il a également joué un rôle central dans la transmission des savoirs et des compétences aux jeunes cadres de la place. En formant une nouvelle génération de professionnels de la finance, il a posé les bases d’un écosystème dynamique et durable, contribuant ainsi à préparer l’avenir de la Bourse de Tunis. Grâce à ce travail titanesque, la place de Tunis s'est pleinement intégrée au monde de la haute technologie. La transition vers les nouveaux systèmes de cotation électronique s'est déroulée de manière progressive et sans incident majeur, aboutissant au schéma de fonctionnement actuel. Ainsi, son action a permis d'intégrer la Bourse dans les standards internationaux, en faisant rapidement un modèle de référence à l’échelle régionale.

De même, d'après les témoignages de ses collaborateurs et de son successeur, son mandat à la tête de la TTN (Tunisie Trade Net) a été marqué par des réussites. Il a mis en œuvre des changements positifs qui ont renforcé la collaboration et l'engagement des cadres, contribuant ainsi à l'essor technologique et à l'amélioration des performances de l'entreprise.

Mais Ahmed Hadouej n’était pas seulement un homme de métier. Esprit curieux et insatiable de connaissances, il puisait dans ses lectures une vaste culture générale. Toute sa vie était tournée vers l’enrichissement de son bagage culturel. Les sciences, l’histoire, la philosophie, la littérature étaient pour lui une passion. Chaque instant libre était une opportunité pour approfondir sa compréhension du monde et s’ouvrir à des idées nouvelles.

Bio express

Ahmed Hadouej Né le 25 septembre 1952 à Kairouan Plus de 38 années d’expérience dans le domaine financier et le management dont 20 années en tant que DG et P.D.G. 2011 - 2013 : Conseiller auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), chargé des études et de la stratégie 2005 – 2011 : P.D.G. de la société Tunisie TradeNet 1993 - 2005 : P.D.G. de la Bourse de Tunis (Privatisation de la Bourse de Tunis en 1996 et direction) 1992 - 1993 : Directeur général du financement au ministère des Finances tunisien. Cette direction générale est chargée notamment de la tutelle sur les banques, censeur à la Banque Centrale de Tunisie et membre de son conseil d’administration, administrateur à la Banque tuniso-qatarie (BTQ), contrôleur de la Stusid. 1982-1992 : directeur de l’épargne au ministère des Finances (tutelle du marché financier). 1979 - 1982 : directeur à la Banque de l’Habitat.

Ses interventions, souvent ponctuées de références culturelles éclairant ses propos, alimentaient nos discussions et débats sur des sujets variés. De même, ses conversations, toujours riches et profondes, étaient des moments privilégiés où il partageait avec chacun de nous une part de sa sagesse, tout en éveillant notre curiosité sur les nombreux thèmes qu'il abordait.

Doté d'une immense générosité intellectuelle, il élargissait régulièrement nos horizons en transmettant son savoir avec une clarté remarquable, transformant les concepts les plus complexes en idées accessibles à tous. Il était convaincu que le savoir et la culture étaient des trésors à partager.

Enfin, comment ne pas évoquer son humour, ses anecdotes et ses plaisanteries, véritables reflets de sa personnalité perspicace ? Cet humour si unique, à la fois lucide et bienveillant, savait désamorcer les tensions les plus vives. Sa bonne humeur et ses plaisanteries constituaient un art de vivre, une manière subtile de tisser des liens avec ses amis, et un moyen d’apaiser les peines et de savourer la beauté de l’instant.

Ses anecdotes, toujours pleines de finesse, restent inculquées dans ma mémoire. Elles étaient le fruit de son esprit vif et observateur, capables de nous transporter dans un univers à la fois drôle et touchant. Je revois son sourire, j’entends encore ses historiettes inédites, et je mesure aujourd’hui à quel point sa présence apportait de la gaieté et atténuait notre stress.

Il avait ce don rare de faire rire sans blesser, un talent de rassembler les cœurs autour d’une plaisanterie sincère. Par sa capacité à créer des moments de joie partagée, il nous rappelait que le rire est une forme d’amour, une force capable de dissiper les ombres des journées les plus grises et de les transformer en moments d’allégresse.

Aujourd’hui, c’est avec une profonde tristesse que nous commémorons le quarantième jour du départ d’un être cher, d’un dirigeant vertueux, d’un collègue estimé, d’un esprit lumineux. Au-delà de la douleur qui nous accable, nous préférons faire de ce moment une occasion d'honorer sa mémoire, de rendre hommage à son héritage inestimable et d'exprimer avec gratitude tout ce qu'il a offert et partagé avec nous.

Ahmed Hadouej nous quitte, mais il nous laisse une leçon de grandes valeurs : l’humilité, la passion pour le travail, l’amour du savoir et la joie des petites choses de la vie. Puissions-nous honorer sa mémoire en perpétuant ces valeurs qui étaient si chères pour lui. Repose en paix, cher ami, et merci pour tout ce que tu as été pour chacun de nous.

Hamza Knani