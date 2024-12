Dr Zohra Boukadida - Le leader orienté par les données : tant d’opportunités bénéfiques

Par Dr Zohra Boukadida, Docteur en intelligence économique et veille stratégique (IEScci Paris) - Aujourd’hui nous parlons de leader orienté par les données, «thedata-driven leader», est un dirigeant qui prend des décisions fondées sur des faits, des chiffres, et des analyses plutôt que sur des intuitions ou des expériences personnelles seules. Dans un contexte où la quantité de données disponibles augmente de manière exponentielle, ces leaders utilisent les informations collectées pour guider leurs actions stratégiques, améliorer la performance organisationnelle et répondre aux défis avec précision.

Les caractéristiques d’un leader orienté par les données

Ce sont ceux qui utilisent des outils analytiques pour interpréter les données et tirer des conclusions éclairées. Ils s’appuient sur des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les systèmes d'analyse de données, pour traiter et interpréter de grands volumes de données.

Imprégnéd’une culture de la transparence, ils œuvrent à la fiabilité des données au sein de l'organisation, permettant aux équipes d'accéder aux informations nécessaires pour prendre des décisions informées.

Adoptant une approche collaborative, un leader orienté par les données favorise la collaboration en s'appuyant sur l'expertise des analystes, des scientifiques de données et des équipes opérationnelles pour interpréter les données et proposer des solutions optimales.

La capacité d'adaptation est cruciale, en analysant continuellement les données, en vue d'ajuster les stratégies en temps réel, en réponse aux changements du marché, aux comportements des consommateurs ou à d'autres facteurs déterminants.

Ces différentes caractéristiques sont nécessaires pour la prise de décision proactive, au lieu de réagir aux problèmes après coup. Une bonne analyse des données prédictives permet d’anticiper les tendances et les problèmes potentiels, et éclairer une prise de décision appropriée et à temps.

Veillant aux résultats mesurables, s’agissant objectifs clairs et traçables, le suivi des indicateurs de performance (KPI) dégage régulièrementles progrès accomplis afind’ajuster les plans d'action.

Une bonne gouvernance de données

La gouvernance de données est un ensemble de pratiques, de processus et de politiques mis en place pour gérer les données d'une organisation. Elle vise à garantir que les données sont gérées de manière cohérente, sécurisée et efficace, tout en assurant leur qualité, leur accessibilité et leur utilisation appropriée. Les aspects clés de la gouvernance de données sont:

• Les politiques et les normes: des règles et des normes doivent être établies pour définir comment les données doivent être collectées, stockées, protégées et partagées. Ces politiques peuvent inclure des directives sur la confidentialité, la sécurité, la conformité réglementaire, et la qualité des données.

• La qualité de donnés: la gouvernance de données implique des mesures pour assurer l'exactitude, la cohérence, la complétude et la fiabilité des données. Cela inclut des processus de validation, de nettoyage des données, et de surveillance continue de la qualité.

• La sécurité et la gestion des données et des métadonnées: protéger les données contre les accès non autorisés, les violations de la sécurité et les pertes est un aspect crucial. Cela inclut des stratégies de gestion des accès, de cryptage, et de sauvegarde des données.

• Les responsabilités et les rôles: il est essentiel de définir clairement les responsabilités et les rôles au sein de l'organisation concernant la gestion des données. Cela inclut des rôles tels que le Chief Data Officier CDO, les gestionnaires de données, les propriétaires de données, et les analystes de données.

• La conformité règlementaire: les organisations doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur concernant la protection des données et la vie privée, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données RGPD en Europe.

• La culture de données: encourager une culture organisationnelle qui valorise les données et la prise de décisions basée sur les données est un aspect important. Cela inclut la formation et la sensibilisation des employés à l'importance de la gestion et de l'utilisation appropriées des données.

La gouvernance de données est essentielle pour assurer la fiabilité et l'efficacité de l'utilisation des données au sein d'une organisation, tout en protégeant les informations sensibles et en respectant les exigences légales et éthiques.

Les méthodes pratiques

Pour un chef d’entreprise, la collecte d’informations est essentielle pour prendre des décisions stratégiques proactives et opérationnelles par la pratique de la veille stratégique. Les différents types deveille stratégiquesont:

• La veille commerciale: Elle consiste à surveiller et analyser les informations pertinentes sur le marché, la concurrence, les tendances et les opportunités commerciales.

- Il s’agitd’un processus de collecte, d'analyse et d'exploitation des informations relatives au marché, aux concurrents, aux clients, et aux tendances économiques et commerciales

* La compréhension du marché

* L’analyse des clients et prospects pour recueillir des informations sur les besoins, les attentes et les comportements des clients actuels et potentiels

• La veille Concurrentielle: C’est un processus systématique de surveillance, de collecte et d’analyse d’informations sur les concurrents.Il faut mettre en place des méthodes de collecte d’informations pertinentes sur le concurrent, telle que l’analyse des rapports financiers, la surveillance des activités en ligne, la participation à des salons professionnels, la lecture de publication spécialisées.

• La veille Juridique et fiscale: Il convient de surveiller et analyser les évolutions législatives, réglementaires, et jurisprudentielles.Les éléments clés pour mettre en place une veille efficace sont; l’identification des sources de l’information à partir des officielles, les bulletins officiels, les sites des ministères, ainsi que les professionnels, les cabinets d'avocats, les experts-comptables, les consultants spécialisés. Aussi à partir des sources médiatiques comme les revues spécialisées, les sites web d'actualités juridiques et fiscales, et les blogs d'experts. Mais aussi à partir des réseaux des associations professionnelles, des syndicats, des forums et réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn.

La veille économique et financière

Pour mettre en place une veille économique et financière efficace, il faut en premier lieu identifier les sources de l’information: les sources officielles, les publications de la Banque centrale, les instituts statistiques comme l’INS et l’ICEQ, le Bureau of Economic Analysis aux États-Unis, les institutions financières internationales telles que FMI, la Banque mondiale, l’OCDE, etc. Une attention particulière est à porter aux médias financiers comme Bloomberg, Reuters, The Financial Times, Les Échos, ainsi que les rapports d'analystes. L’examen des prévisions d’analystes financiers, de cabinets de conseil, et d’agences de notation est utile. L’accès à des bases de données économiques et financières à l’instar de Datastream, Thomson Reuters Eikon, Bloomberg Terminal, est instructif. Il s’agit également de suivre les publications des états financiers, avis financiers et rapports annuels des entreprises. L’abonnement à des plateformes de veille économique comme Factiva, Lexis Nexis, ou AlphaSense, facilitera le suivi.

La veille sociale et sociétale: Elle consiste à surveiller les mouvements, les débats, les comportements et les attentes des différentes parties prenantes salariés, consommateurs, partenaires sociaux.

La veille scientifique et technologique: Il s’agit desurveiller de manière active et systématique les avancées technologiques, les innovations, et les brevets. Ellepeut concerner différents secteurs tels que l’informatique, les télécommunications, la robotique, les biotechnologies, l’énergie, l’aérospatial et autres, s’appuyant sur divers moyens:

• L’utilisation des outils numériques.

• Outils d’analyse web: comme Google Analytics pour suivre le comportement des visiteurs sur un site web.

• Systèmes CRM: pour collecter et analyser les données des clients.

• Outils de veille stratégique : tels que Feedly ou Alertes Google pour suivre les actualités et les innovations.

La veille de risques: Elle permet d’identifier, surveiller et analyser les menaces potentielles.

Les étapes clés pour mettre en place une veille stratégique de risque efficace sont l’identification de sources d’information à partir des rapports d'analystes, utiliser les rapports des analystes financiers et de marché pour identifier les risques économiques et sectoriels.Les publications officielles ; suivre les publications des gouvernements, des régulateurs et des organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Des logiciels sont dédiés à la gestion des risques tels que RiskWatch, MetricStream, etc.

Dr Zohra Boukadida

Docteur en intelligence économique et veille stratégique

IEScci, Paris