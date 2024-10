Tunisie Telecom pleinement engagée pour l’octobre rose

C’est dans une ambiance chaleureuse, et pleine d’espoir que Tunisie Telecom a organisé, à l’échelle centrale et régionale, des journées de sensibilisation dans le cadre de l’Octobre Rose sous le thème: «Un geste simple, un pas vers la protection : Faites-vous dépister!».

L’événement qui s’est tenu le 22 Octobre 2024 à l'amphithéâtre du pôle technologique El Ghazela a été particulièrement apprécié par les employées de Tunisie Telecom et a démontré encore une fois de l’importance accordée par Tunisie Telecom à son capital humain.

Les participantes ont assisté à l’intervention de 2 médecins engagés à la cause à savoir Dr Monia Dziri Ben Lellahom, médecin du travail à Tunisie Telecom et Pr. Lotfi Kochbati - Professeur en cancérologie radiothérapie et chef de service à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana.

Dr Monia Dziri Ben Lellahom

Dr Dziri Ben Lellahom a insisté sur le succès de la politique mise en œuvre par Tunisie Telecom d’accorder à toutes ses employées femmes un dépistage annuel gratuit (mammographie, échographie, etc…).

Pr. Lotfi Kochbati

L’intervention de Dr Kochbati a porté quant - à elle sur le rapport entre la nutrition et le cancer du sein et plus précisément sur la différence entre les mythes et la réalité sur le rôle de l'alimentation dans la prévention et le traitement du cancer du sein.

Il a ensuite exploré une 2ème thématique sur la perception des malades avant et après le traitement à travers la présentation d'une étude quantitative et qualitative sur ce que les malades pensaient avant le traitement et la réalité après, en confrontant les attentes aux résultats réels. Une intervention très instructive et très appréciée des participantes.

Mais le moment le plus émouvant a sans conteste été le témoignage de 2 employées de Tunisie Telecom qui ont subi la difficulté de la maladie et qui ont traversé cette épreuve avec succès mais avec des parcours de soins différents.

Ces 2 employées ont pu compter sur le soutien de leur entreprise durant leurs thérapies et ont pu être soignées à temps. Elles ont insufflé à leurs collègues une grande émotion, une grande énergie, en faisant la preuve d’un courage exemplaire et d’une résilience admirable.

L’évènement s’est conclu par une distribution de cadeaux et de matériel de sensibilisation (Cadeaux, polos roses, Pin’s Ruban Rose et brochures d'information) en insistant sur le message clé de la journée : dépistage précoce et encourager toutes les actions de prévention en milieu professionnel! Tunisie Telecom apporte encore une fois la preuve de sa responsabilité sociale et solidaire et de son engagement dans le cadre de l’Octobre Rose auprès de toutes ses salariées.

Bravo à cette belle initiative de Tunisie Telecom qui a généralisé cette journée de sensibilisation à toutes ses directions régionales avec toutes ses employées dans les 24 gouvernorats. Un bel exemple à suivre…