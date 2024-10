La ville de Smar inaugure un terrain de mini-foot : Un espace sportif et citoyen au service de la jeunesse

La commune de Smar, située dans le gouvernorat de Tataouine, célèbre l'inauguration d'un nouveau terrain de mini-foot, une infrastructure sportive financée à hauteur de 462 mille dinars (460.000 DT) dans le cadre du projet Fe3il.a. Mis en œuvre par CILG-VNG International en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, et financé par l’Union européenne en Tunisie, avec le soutien du Royaume des Pays-Bas, ce projet offre aux jeunes de Smar un espace dédié à la pratique sportive, à l’épanouissement personnel et à la cohésion sociale. Né d’un processus participatif, ce terrain reflète l'engagement de la commune à répondre aux attentes des jeunes, tout en favorisant leur implication active. Dès le mois de février 2022, des consultations ont permis à des jeunes de 10 à 29 ans, filles et garçons, de partager leurs idées sur l'aménagement et la gestion de cette infrastructure. Khalifa Nouili, secrétaire général de la municipalité de Smar, souligne : «Ce terrain est le fruit des contributions directes de nos jeunes. Ils ont participé à chaque étape du projet, et ce sont eux qui en assureront la pérennité.» Le modèle de gestion du terrain met l'accent sur l'insertion professionnelle des jeunes. Il sera dirigé par un éducateur, diplômé de l’Institut Supérieur du Sport et de l'Éducation physique, natif de Smar. Cette initiative lie développement sportif et opportunités professionnelles, assurant une gestion durable et locale. Rachid, un jeune participant, exprime son enthousiasme: «Avoir un tel espace, où nous pouvons nous entraîner, organiser des matchs et être responsables de sa gestion, c'est un rêve devenu réalité pour beaucoup d’entre nous.» Accessible aux filles comme aux garçons, le terrain incarne une démarche inclusive. Smar, déjà active sur le plan sportif avec son académie de mini-foot et son équipe féminine, offre ainsi encore plus d’opportunités aux jeunes talents pour s’épanouir. Hiba, joueuse de l’équipe féminine locale de football, se réjouit : «Ce terrain nous permet de nous entraîner dans de meilleures conditions et de montrer nos compétences. C'est une opportunité unique pour nous, les filles.»

Dr Neila Akrimi, directrice générale de CILG-VNG International, a souligné : «Ce projet incarne notre vision d'une participation active des jeunes dans le développement local. En leur offrant des espaces comme ce terrain, nous renforçons leur rôle en tant qu’acteurs clés du changement et leur donnons les moyens de contribuer de manière durable à leur communauté.» Dans le même élan, Lassaad Amami, commissaire régional de la Jeunesse et des Sports de Tataouinea affirmé que : «Ce projet est un modèle d'intégration des jeunes dans le développement local. Il n’est pas seulement un lieu de pratique sportive, c'est un espace où ils peuvent se rassembler, grandir et devenir des citoyens actifs et engagés.» De son côté, Massimiliano Messi, Chef de Section Gouvernance et premier secrétaire, à la délégation de l’UE a ajouté :" Nous avons une confiance profonde dans le potentiel des jeunes en Tunisie. Ce terrain va bien au-delà d'une simple infrastructure sportive: c'est un espace qui encourage leur créativité, leur esprit d'initiative et leur engagement pour un avenir meilleur.” L'inauguration de ce terrain marque une nouvelle ère pour le sport à Smar. Ce projet, bien qu’initié dans le cadre de Fe3il.a, constitue une base solide pour de futures initiatives communautaires et sportives, avec un impact à long terme sur la jeunesse et les générations futures.