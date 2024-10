50e anniversaire de Van Laack en Tunisie: Les bénéfices d’un engagement durable, avec conviction

«Depuis cinq décennies, Van Laack Tunisie a su évoluer, innover et se développer grâce à l’engagement et au dévouement de chacun de ses membres. (…) Aujourd’hui, nous célébrons non seulement notre histoire, mais aussi notre avenir.» Ghazi El Biche, directeur général, ne cache pas son émotion en recevant ses invités venus d’Allemagne et de Tunisie célébrer ensemble le 50e anniversaire de cette entreprise implantée à Bizerte, témoin d’un partenariat d’excellence. Ferdinand Terburg, le fondateur et pionnier, a fait spécialement le déplacement, accompagné du propriétaire de la société mère, Christian von Daniels, proprietaire de van Laack. Les autorités régionales et de nombreux convives, ainsi que l’ambassade d’Allemagne à Tunis, ont tenu à partager cette réussite. Marque mondiale iconique de la chemise, mais aussi du sportswear, fondée en 1881, et disposant de filiales à travers le monde, Van Laack a trouvé en Tunisie un modèle inspirant de succès à plusieurs niveaux. Le premier est sans doute la qualité, dans les délais, grâce à des équipes qualifiées, mais c’est aussi le bonheur des salariés qui se plaisent à s’accomplir dans de bonnes conditions de travail. Cette double saga économique et sociale, ainsi forgée par Van Laack, est érigée en référence. L’ambition est pourtant encore plus grande. «Nous continuerons à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous», affirme El Biche.

Une histoire qui se transmet

En arrivant le matin à l’usine à Bizerte, le propriétaire de la société, Christian von Daniels, avait eu la surprise, comme il le dira lors de la cérémonie, d’être accueilli par une jeune fille pétillante d’énergie et d’intelligence. «J’ai voulu venir vous saluer, lui lancera-t-elle, pour vous dire que ma grand-mère avait été parmi les toutes premières salariées de l’entreprise, il y a 50 ans. Ma mère, lui a, plusieurs années après, emboîté le pas. Et me voilà prendre la relève, avec beaucoup de bonheur. Ici, c’est chez moi.» Van Laack est ainsi devenue une histoire de famille. Mais, plus encore.

«Avec conviction et compréhension»

«Je suis agréablement surprise de constater à quel point votre entreprise, Van Laack, bien connue en Allemagne et dans le monde, est liée depuis longtemps avec la Tunisie», relèvera Maassen-Krupke, Cheffe de Mission adjointe désignée d’Allemagne en Tunisie, qui représentait l’ambassadrice désignée à cette occasion. La portée de votre engagement, ajoute-t-elle, le nombre de 800 employés dans les 4 stations de production ici à Bizerte et les plans d’expansion sont des faits impressionnants. En tant que société allemande, vous êtes parmi les plus grands employeurs en Tunisie. C’est particulièrement réjouissant. A cet égard, il est notamment positif que des entreprises comme Van Laack, qui sont actives en Tunisie depuis longtemps, continuent à élargir encore leurs investissements directs, contribuant ainsi à la croissance et à l’emploi en Tunisie. L’Allemagne, soulignera Maassen-Krupke, est un des premiers partenaires commerciaux de la Tunisie. Le volume du commerce entre nos deux pays s’élève à plus de 4 milliards d’euros. Elle est aussi un des premiers investisseurs en Tunisie. Les entreprises allemandes représentent plus de 90.000 emplois en Tunisie. Des deux côtés, on bénéficie de la proximité géographique, particulièrement dans le contexte du ‘nearshoring’. Et de conclure: «50 ans de Van Laack Tunisie : un demi-siècle. Cet anniversaire montre aujourd’hui tout le bénéfice qu’on peut tirer de s’engager durablement, avec conviction et compréhension, les uns pour les autres. Cela s’applique à l’engagement public, à la gestion des sociétés privées ainsi qu’aux bonnes relations entre nos deux pays et au maintien de contacts personnels amicaux entre les Allemands et les Tunisiens.»