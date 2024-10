Le programme TACIR sélectionné pour bénéficier du Fonds International pour la diversité culturelle (FIDC) de l'UNESCO

L’association AMAVI est heureuse et fière d'annoncer que le Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a validé, lors de sa dix-septième session (27 février - 1er mars 2024), le soutien de l'association AMAVI pour la mise en place son programme phare «TACIR: Contribution à l'accès équitable et décentralisé à la créativité pour le renforcement de l'inclusion sociale des jeunes dans les régions de l'Ouest Tunisien», financé par le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC). Ce fonds multi-donateurs, établi par la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, est un outil essentiel de coopération internationale visant à soutenir les projets créatifs et inclusifs. Il vise à renforcer les secteurs culturels des pays en développement en favorisant l’émergence d’un secteur créatif dynamique et novateur.

Le lancement officiel du programme TACIR est prévu pour le 1er octobre 2024, date à laquelle la Convention sera mise en vigueur. Ce lancement marquera le début et la continuité de l’implémentation du programme dans les régions suivantes: Gabès, Redeyef, Meknassi et Médenine, où TACIR s'engagera à favoriser l’émergence de jeunes talents et le développement de projets novateurs à travers des interventions responsables et éthiques.

La durée de l'accompagnement du FIDC au programme TACIR sera de 18 mois à partir du 1er octobre 2024. Pendant cette période, le programme s’emploiera à atteindre ses objectifs de démocratisation de la créativité et d’inclusion sociale dans les régions concernées. Le programme s’inscrit dans les principes fondamentaux de la Convention de 2005, en promouvant la diversité culturelle et en œuvrant pour une plus grande inclusion sociale par la créativité.

À travers une collaboration étroite avec ses partenaires issus de la société civile, ainsi que ses partenaires financiers et stratégiques, TACIR contribue à démocratiser l’accès à la culture et à l’insertion professionnelle des jeunes dans ces régions. Cette sélection par le FIDC de l'UNESCO réaffirme l’engagement de TACIR à œuvrer pour une culture inclusive et accessible à tous, tout en offrant aux jeunes un environnement propice à l'expression artistique et au développement des compétences nécessaires pour un avenir professionnel durable.