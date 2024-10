Ecomondo 2024: au centre du «Africa Green Growth forum»; le plan Mattei pour le développement durable

Au salon leader des technologies vertes du Groupe Italien des Expositions, du 5 au 8 novembre, en Italie, à Rimini, axé sur l'Afrique et les défis environnementaux mondiaux.

Plus de 100 représentants africains et délégations de 120 pays étrangers sont attendus.

Rimini (Italie), 1er octobre 2024 - Il reste un mois avant Ecomondo 2024, l'événement de référence en Europe pour l'économie circulaire et verte de l'IEG-Italian Exhibition Group, du 5 au 8 novembre, au parc des expositions de Rimini, en Italie. «La nouvelle édition présente une perspective de plus en plus internationale : 900 acheteurs et délégations de 120 pays sont attendus, notamment de la zone des Balkans, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Amérique Latine», annonce Corrado Peraboni, CEO de IEG.

Maurizio Ermeti, président de IEG, explique «Un événement de premier plan qui, aujourd'hui à sa 27ème édition, met en lumière l'Afrique et les défis environnementaux mondiaux avec un riche programme d'événements».

Africa Green Growth Forum, ainsi qu'un large éventail de conférences mondiales, coordonnées par le Comité Scientifique d'Ecomondo, présidé par le Professeur Fabio Fava, mettent en avant, entre autres, le Plan Mattei, les exportations de déchets de produits textiles, la montée du niveau de la mer Méditerranée.

Comme le détaille Alessandra Astolfi, responsable de la division Green&Technology de IEG: « Africa Green Growth Forum (jeudi 7 novembre) organisé par Ecomondo, le Ministère de l'Environnement et de la Sécurité Énergétique et la Structure de Mission pour la mise en œuvre du Plan Mattei de la Présidence du Conseil des Ministres, avec la participation du Ministère des Affaires étrangères et la Coopération Internationale et RES4Africa, mettra l'accent sur le soutien du Plan Mattei pour la création d'un centre d'excellence au Maroc destiné à l'ensemble du continent africain pour la formation d'experts dans le secteur des énergies renouvelables. Les thèmes suivants seront également abordés l'énergie, l'agriculture, l'économie circulaire et le développement socio-économique au Kenya». Le Plan Mattei soutient le développement de la filière des biocarburants en Afrique, auquel s'ajoute le support à l'utilisation et à la valorisation des déchets (huiles de cuisson usagées), à l'instar de ce qui a été fait par Eni, à travers le Fond Italien pour le Climat et ensemble à l’International Finance Corporation (Groupe Banque Mondiale), avec un financement de 210 millions de dollars pour soutenir plus de deux cent mille petites entreprises agricoles.

Parmi les événements programmés, «L'élévation du niveau de la mer en Méditerranée, la menace oubliée» (mercredi 6 novembre) organisé par Ecomondo et l'UfM, «Accélérer la coopération interrégionale bleue dans le bassin méditerranéen» (jeudi 7 novembre) organisé par Ecomondo & Cluster BIG Blue Italian Growth, du Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Et encore «Exportation des déchets textiles urbains et usagés» (vendredi 8 novembre) organisé par Ecomondo et UNIRAU.

Le programme des événements est constamment mis à jour sur le lien