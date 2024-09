L'été musical de la Fondation Arts & Culture by UIB

Tout pour la musique

En apportant son soutien à des festivals de premier plan, des manifestations locales et des initiatives innovantes, la Fondation Arts & Culture by UIB célèbre la musique et répond aux attentes de tous les publics.

Dès le premier jour de l'été, les voix passionnées du chœur Angham by UIB ont donné le tempo. C'était le 21 juin, lors de la Fête de la musique, qu'a retenti l'hymne de l'entreprise interprété par une formation de choristes nommée Angham et composée de collaborateurs de l'Union Internationale de Banques (UIB).

Portée par une vidéo très attachante, largement diffusée sur les réseaux sociaux, cette initiative unique dans le secteur bancaire a rencontré un succès remarquable. Composé par Hassen Doss sur des paroles de Khaled Oueghlani, l'hymne de l'UIB a été magistralement interprété par les choristes d'Angham by UIB sous la direction de la cheffe de chœur Rihab Sghaier.

Entre fleurons culturels et festivals de proximité

Ce prélude idéal allait ensuite déboucher sur l'été des festivals. Vecteurs de musique classique et moderne, le Festival international de musique symphonique d'El Jem et le Festival international de Dougga ont bénéficié de l'appui de la Fondation Arts & Culture by UIB.

Adossés à deux sites antiques de premier plan, à l'ombre du théâtre romain et du superbe amphithéâtre du troisième siècle, ces deux fleurons de la culture participent au rayonnement des arts et du patrimoine avec le mécénat de la Fondation Arts & Culture by UIB.

Soucieuse de proximité et de décentralisation culturelle, la Fondation Arts & Culture by UIB a apporté, également, son soutien à des manifestations plus modestes mais bien ancrées dans le territoire. Ainsi, le festival du Jasmin de Radès, en banlieue sud de la capitale, et le Festival d'Enfidha, à la confluence du Cap Bon et du Sahel, ont également obtenu le soutien de la Fondation Arts & Culture by UIB.

Mobilisant le public local et diffusant des programmes de qualité, ces deux festivals sont consolidés pour la deuxième année consécutive.

Aux côtés des initiatives innovantes

Plusieurs initiatives innovantes ont aussi été portées par le mécénat de la Fondation Arts & Culture by UIB. Citons le cycle des soirées de "Yalla Nghani" qui cet été, a combiné musique et performance interactive du public. Citons également la manifestation Franco-Tounsi qui s'est déroulée dans les jardins de Dar El Kamila à la Marsa en juillet, illustrant les synergies artistiques entre la Tunisie et la France.

"Symphonie au Sommet", le 29 septembre 2024

C’est au point le plus septentrional de l’Afrique et plus précisément sur la plage de Cap Angela à Bizerte que le concert de l'Orchestre Symphonique de Carthage dirigé par le maestro Hafedh El Makni a célébré à la fois la musique et la beauté naturelle de la Tunisie, le dernier dimanche du mois de septembre.

Une véritable « Symphonie au Sommet » dans un écrin magnifique qui a majestueusement combiné nature et musique enchanteresse.

Une saison de toutes les musiques qui, pour la Fondation Arts & Culture by UIB, se sera étalée du 21 juin au 29 septembre 2024.

L'art et la diversité musicale demeurent des priorités dans l'action de la Fondation Arts & Culture by UIB, présidée par Monsieur Kamel Néji, qui poursuit inlassablement son mécénat au profit des festivals de premier plan, des manifestations locales et des initiatives innovantes.

L’engagement la Fondation UIB se conjugue au présent et au futur

L’UIB, qui est un formidable pionnier du mécénat culturel en Tunisie, élargit son action à divers domaines : La villa Baizeau à Carthage de Le Corbusier et Jeanneret, le Festival de Carthage, le Festival de Hammamet, les Journées cinématographies de Carthage, Le Printemps des Arts au Palais de la Abdelya, La Foire internationale du livre de Tunis, les Dunes électroniques, Le Festival du court métrage du Kef et d'autres.

Mais aussi d’autres actions qui commencent à remonter dans le temps comme la restauration de la Porte de Bab B’Har en coordination avec l’Association de la Sauvegarde de la Médina, l’aménagement de la galerie « Irtissam » à la rue d’Alger avec la naissance du groupe du même nom sous la conduite de Mahmoud Shili et Ridha Ben Abdallah, la galerie « Medina » à la rue Dar El Jeld avec une participation financière à la restauration de « Dar Bouderbala ».

Cet engagement de mécène de référence a été inscrit dans le marbre par Monsieur Kamel Néji, avec la création de la Fondation Arts & Culture by UIB en 2016. Depuis, la Fondation œuvre en faveur de la création artistique, de la sauvegarde du patrimoine culturel national et plus généralement contribue à un meilleur rayonnement de la culture qu’elle considère comme un facteur majeur de développement individuel et collectif et de rayonnement de l’art dans notre pays.